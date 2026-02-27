平機會｜向服務提供者的性騷擾說「不」

平機會｜林美秀

馬年伊始，我祝願各位市民馬年如意吉祥、身體健康、闔家平安！踏入農曆新年，不少市民都會到寺廟求籤祈福，祈求新一年平安順遂。然而，在本月中旬，一名女網民在社交平台發文並接受報章訪問，指在黃大仙祠解籤期間，疑遭檔主性騷擾。當事人指稱該名檔主以「驗證命盤」為由，反覆追問她的性經驗、房事細節，甚至評論其身材，令她深感不安及害怕。平機會希望藉此提醒公眾，性騷擾是違法行為，若服務提供者向顧客作出性騷擾，有可能違反《性別歧視條例》，涉事者須承擔法律責任。



《性別歧視條例》保障免受性騷擾

預防性騷擾一直是平機會的工作重點之一。平機會負責執行的《性別歧視條例》保障任何人在訂明的活動範疇內，包括僱傭、教育、貨品、服務及／或設施的提供等範疇，免受性騷擾。

根據《性別歧視條例》，性騷擾是指一人對另一人作出不受歡迎並涉及性的行為，包括以身體、視覺、口頭或非口頭形式進行的行為。判斷某一行為是否構成性騷擾，需考慮受冒犯的人士是否認為有關涉及性的行為是不受歡迎，而從客觀標準上看，一個合理的人也會預期該位受冒犯的人士會對該行為感到受冒犯、侮辱或威嚇。此外，無論行為是否蓄意或含有騷擾意圖，只要符合上述定義，就有可能構成違法的性騷擾行為。

在貨品、服務及／或設施的提供範疇內，任何提供貨品、服務或設施的人士如向顧客作出性騷擾，即屬違法。同樣地，顧客亦不可向提供貨品、服務或設施的人士作出性騷擾。以是次事件為例，如檔主在解籤過程中不斷追問事主的性生活及評論其身材，而令事主感到受冒犯、侮辱或威嚇，其行為有可能已構成性騷擾。

遇性騷擾應勇敢說「不」尋協助

平機會留意到事件曝光後，網上陸續有多名疑似受害者留言，指稱曾遭解籤檔主性騷擾，反映現實中仍有不少受害者選擇沉默，事件或只是冰山一角。平機會呼籲市民，如不幸遇到性騷擾，切勿啞忍，應明確說「不」，要求對方停止有關行為，並盡快記錄事件詳情。同時，可向相關負責人或機構投訴，以保障自身權益並防止更多人受害。若懷疑事件涉及刑事罪行，受害人或相關單位亦可考慮報警求助。

此外，市民亦可向平機會作出查詢或提出投訴。平機會設有反性騷擾熱線，為公眾提供有關法律條文的資訊及作出投訴的方法，並在有需要時轉介至輔導及治療服務。若市民懷疑或不幸遭受性騷擾，歡迎致電熱線2106 2222查詢或求助。若投訴涉及違法行為，平機會將作出跟進行動，包括展開調查和在適當情況下進行調停，以協助投訴雙方盡快解決爭議。

機構宜制定明確反性騷擾政策

要預防性騷擾，各類機構，不論僱主或服務提供者，應為僱員和顧客締造一個安全及沒有性騷擾的環境。平機會一直鼓勵機構制定明確的反性騷擾政策，並建立清晰及完善的投訴機制。一旦發現懷疑性騷擾的事件，機構應秉持公平、公正、不偏不倚的原則，及早處理投訴，確保投訴人和被指稱的騷擾者均得到公平的對待。

要有效打擊以及預防性騷擾，建立對性騷擾「零容忍」的社會文化至為關鍵。在未來的日子，平機會將繼續透過執行法例、政策倡議、培訓、宣傳教育等途徑，與各界攜手建立彼此尊重的文化，共建更安全、零騷擾的社會。

