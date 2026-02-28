來稿｜全國「兩會」告訴我們什麼是「真正看得見的民主」！

來稿作者：高松傑



十四屆全國人大四次會議和全國政協十四屆四次會議（全國「兩會」），將分別於下月5日和下月4日在北京開幕，這不僅是國家政治生活的大事，更是觀察中國式現代化、領略全過程人民民主最生動、最真實的窗口。作為香港市民，筆者認為我們更應主動關注「兩會」、了解「兩會」，從中看清什麼是務實為民、觸手可及的真正看得見的民主。



全過程人民民主，是從民意到民聲、從民聲到民生的完整鏈條。過去一年，全國人大堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，以高質量立法護航發展；全國政協充分發揮專門協商機構作用，廣集眾智、凝聚共識。「兩會」所展現的，不只是會場內的審議與表決，更是貫穿選舉、協商、決策、管理、監督全鏈條的全過程人民民主，讓民有所呼、我有所應成為現實。

今年「兩會」的核心議題，是審議「十五五」規劃綱要草案。這份關係國家未來、關乎你我生活的藍圖，從編制之初就敞開大門聽民意：2025年網絡徵求意見收到311.3萬條建言，梳理形成1,500餘條重要意見被吸納；全國人大常委會設立60個基層立法聯系點，帶動各級聯系點超過7,800個；上千名政協委員年均反映社情民意1.2萬篇。基層聲音直達決策層，群眾意見轉化為國家政策，這就是看得見、摸得着的民主。

一組數據更能說明民主的成色：2025年國務院各部門承辦人大建議8,754件、政協提案4,868件，按時辦結率分別達95.6%、97.3%，採納意見4,900餘條，出台政策2,200餘項。從民聲到民生，從建言到落地，全過程人民民主不搞花架子、不做表面文章，始終以利民為本，用實際成效回應人民期盼。

對比西方所謂「民主」，高下立判。西方民主往往淪為「選舉時動員、選舉後休眠」的一次性表演，陷入黨爭內耗、利益綁架，難以真正解決民生問題。而中國的全過程人民民主，是全鏈條、全方位、全覆蓋的真民主、實民主、管用的民主，實現了過程與成果統一、程序與實質統一，為人類政治文明貢獻了中國方案。

「兩會」與香港息息相關，港人應該高度關注。行政長官李家超專門與港區全國人大代表、政協委員座談交流，強調香港要主動對接「十五五」規劃，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，建設國際創科中心與人才高地。港區代表委員肩負香港市民重托，在國家平台發聲履職，為香港謀求更大發展空間，這正是「一國兩制」下香港民主參與的生動體現。

為什麼港人要關注「兩會」？因為「兩會」確定的國家戰略，直接決定香港的發展機遇；兩會部署的民生政策，關係每一位市民的衣食住行；「兩會」展現的制度優勢，是香港由治及興最堅強的底氣。無論是大灣區建設、青年就業創業，還是房屋、醫療、福利，國家的每一步布局，都與香港未來緊密相連。

作為新時代香港青年，筆者認為我們更應主動瞭解全國「兩會」，除了學習全過程人民民主的深刻內涵，認清國家發展大勢，堅定愛國愛港信念，把個人理想融入國家發展大局。我們要主動向世界傳播全國「兩會」正能量，向世界講好全國「兩會」好故事，善用香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極作為、勇於擔當，在科技創新、文化交流、灣區建設等領域綻放青春光彩，以實際行動服務國家、貢獻香港。

春潮涌動，征途如虹。全國「兩會」即將開幕，讓我們共同見證真正看得見的民主，感受國家發展的強大脈動。作為香港的一分子、國家的一分子，讓我們以飽滿熱情迎接「兩會」、學習「兩會」、擁護「兩會」，同心同向、攜手並進，在融入國家發展大局中書寫香港新篇章，為強國建設、民族復興貢獻香江力量！

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

