來稿作者：龍子明



2026年2月28日，一個本應平凡的日子，卻因霸權主義的野蠻行徑，被刻入了現代史的黑暗篇章。美國聯合以色列，悍然對主權國家伊朗發動所謂「先發制人」的軍事打擊，將無數家庭拖入戰火與血泊，讓本已脆弱的中東局勢瞬間滑向全面衝突的深淵。爆炸聲、警報聲、哭喊聲，取代了應有的和平之音。截至今日，這場突如其來的襲擊已造成超過兩百人無辜殞命，近千人受傷，其中更包括至少150名在導彈下凋零的幼小生命。



伊朗國營傳媒報道，哈梅內伊的女兒及孫兒死於美國及以色列的空襲。以色列亦聲稱，其他被炸死的官員包括國防部長納西爾扎德（Amir Nasirzadeh）、最高領袖軍事局局長希拉齊。特朗普最後總結道：「這一進程應該很快就會開始，因為不僅哈梅內伊身亡，整個國家在短短一天之內就遭受了嚴重的破壞，甚至可以說是被徹底摧毀。然而，猛烈而精準的轟炸將繼續進行，持續一周，或直到實現我們在中東和全世界實現和平的目標為止。」

在未經本國國會授權、更無視國際法與聯合國憲章基本原則的情況下，美國領導人不僅宣佈展開大規模軍事行動，更公然煽動顛覆他國合法政權，其行徑之狂妄，堪稱「無法無天」。事實再次雄辯地證明，美國已成為國際核秩序與全球戰略穩定的最大亂源，是世界和平面臨的最嚴峻威脅。

這場襲擊並非出於迫在眉睫的威脅，而是一場精心策劃的霸權表演。當地時間上午，德黑蘭、伊斯法罕等多個伊朗城市在密集的「戰斧」導彈呼嘯中遭受重創。美以宣稱的目標是伊朗的導彈設施與領導層，甚至直指最高領袖辦公室與總統府，實施卑劣的「斬首行動」。然而，硝煙散去，暴露無遺的並非行動的成功，而是其本質的非法性與道義上的徹底破產。

無論編織何等華麗的藉口——「消除威脅」、「保護美國人民」、「防止核擴散」——都無法掩蓋對國際法最基本準則的踐踏，無法洗刷濺染在無辜平民，尤其是兒童鮮血上的野蠻。

美國的行動邏輯，是一套陳腐而危險的霸權主義舊劇本。這套劇本的核心是「美國例外論」與「單邊主義行動權」：自詡為全球法官與執法官，可以任意定義他國為「威脅」，並依據自身國內政治需要或地緣戰略私利，隨時發動軍事打擊。

從當年的伊拉克「大規模殺傷性武器」謊言，到在敘利亞的肆意干預，再到今日對伊朗的「先發制人」，模式如出一轍。特朗普在視頻講話中煽動伊朗民眾「接管政府」，更是將其長久以來奉行的「政權更迭」策略的遮羞布撕得粉碎。這種將自身意志淩駕於國際社會共同規則之上，視他國主權與人民生命為草芥的行徑，是冷戰思維在21世紀的惡性膨脹，是國際關係民主化的最大逆流。它非但不能帶來安全，反而必然製造仇恨、引發連鎖反應、點燃更大的戰火。

果不其然，伊朗迅速展開了堅決反擊，對中東地區美以目標實施打擊，並宣佈關閉具有全球戰略意義的霍爾木茲海峽。地區多國領空關閉，全球航空網路陷入混亂，大量航班取消或繞行，世界經濟的一條大動脈面臨栓塞風險。巴林、阿聯酋、科威特響起爆炸聲，恐慌情緒急速蔓延。這清晰地表明，任何對地區大國的侵略性行動，都不可能被局限於一城一地，其引發的熊熊烈火必將吞噬整個地區乃至全球的穩定與繁榮。美國此舉，猶如在中東這個「火藥桶」中投下明火，其後果的災難性將遠超策劃者的想像，所有地區國家和國際社會都將為此承受高昂代價。

面對急劇升級的危局，中國迅速、明確地表達了負責任大國的立場。中國國防部新聞發言人一針見血地指出，美方是「國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源」。這一判斷基於無可辯駁的事實，反映了國際社會有識之士的共同憂慮。中國一貫主張，各國主權、獨立和領土完整必須得到切實尊重。解決伊朗核問題在內的任何國際爭端，必須堅持對話協商，遵循《聯合國憲章》宗旨和原則，任何動輒使用武力或威脅使用武力的行為，都不可接受。中國呼籲有關各方立即停火止暴，保持最大限度克制，避免局勢進一步螺旋升級，重回政治解決的正確軌道。

國際社會的反應也清晰地反映了人心向背。國際社會絕大多數成員都渴望和平與發展，反對霸淩與戰爭。美國的行徑站在了歷史潮流的對立面，站在了人類共同福祉的對立面。

「和平」猶如空氣和陽光，受益而不覺，失之則難存。在伊朗響起的爆炸聲，是對全人類良知的拷問，也是對國際正義根基的動搖。當最大的亂源肆意妄為時，國際社會絕不能沉默。呼籲所有愛好和平的國家和人民團結起來，共同堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，踐行真正的多邊主義，對單邊軍事冒險行為說不，為遭受戰火蹂躪的平民呼號，為這個星球的未來，捍衛和平的希望。

