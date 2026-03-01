送澧手記｜香港城市發展與自然共融之道 （下）

送澧手記｜黃仲澧

《香港城市發展與自然共融之道 （上）》回顧了香港濕地保育政策的歷程，點出本地民間倡議和政府合作下，逐步建立的保護框架。隨着城市發展加速，香港要在增地同時守護生態，「以自然為本的解決方案」（Nature-based Solutions, NbS）日漸受關注。本文將以新田科技城和三寶樹濕地保育公園兩大新發展項目為例，探討NbS在實際規劃如何推動城市與生態共存。



北部都會區的發展，已成為香港城市規劃新里程碑，其中新田科技城與三寶樹濕地公園的「發展與保育並行」策略，最能體現這股新思維。當局強調「藍綠交織」，既預留鷺鳥林、鳥類飛行路徑，設生態走廊、棲息地重置，並設立濕地公園。以三寶樹濕地為例，官方提出合併小魚塘為大水體、建生態浮島、優化塘岸、設圍欄與水平管理，多管齊下提升水鳥覓食及棲息環境。這些主動管理措施，目標是在工程前後達至生態影響的平衡甚至提升。

不過，現階段措施大多仍屬原址補償，難以應對高密度發展下的額外需求。參考香港規劃界早有如《2025年施政報告》提出的「跨區地積比轉移」，既然發展權可跨區流動增效，生態補償機制亦可引入「生態單位轉移」制度：換言之，當新田科技城等難以原址全面實現生態增益，可考慮投資於三寶樹濕地公園甚至其他修復項目，跨區購買「生態單位」作補償，一如英國「生物多樣性淨增益（BNG）」制度。

英國2024年起法定發展項目需較發展前提升生物多樣性最少10%，如原址無法滿足，需付費購買生物多樣性單位，資金直接流向大型生態修復計劃。三個具參考價值的英國經驗如下：

（一）Evenlode流域復育計劃：由政府資助逾一億英鎊，聯合50多個地主，修復河道、改善土壤和防災，預計帶來逾八倍社會回報，成效規模空前；

（二）南唐斯國家公園Halnaker Hill Farm項目：330英畝土地回復古自然景觀，產出逾850個生物多樣性增益單位，由公園管理局擔任「責任機構」，協助規劃、交易並長期監督生態成效，平台式運作極具可持續力；

（三）Blenheim莊園林地復育：結合公帑和企業資本，把低產農地變林地，促進碳匯同時開放新休憩空間。

由此可見，香港如欲完善NbS發展，應朝以下方向努力：一、於北都率先試行跨區「生態單位轉移」，容許大型發展項目資助濕地修復，換取合規的補償指標；二、建立本地生態價值的計量和交易標準，確保跨區生態單位「物有所值」，並定期評估成效；三、由政府整合資源推動大型生態復育，事先儲備生態單位供市場購買，提升規模效益；四、引入環保署／漁護署等專業角色，與學界和NGO長期監管修復成果，確保目標達致而非「一鋪過」。

同時，專家建議三寶樹濕地宜結合深圳河流域整體規劃，建立更完整的濕地生態網絡，值得深入討論。

總結而言，新田科技城與三寶樹濕地公園已見NbS理念初見端倪，但香港如要真正實踐「發展與保育雙贏」，必須創新制度，把「跨區地積比」的精髓應用到生態補償層面：讓發展得以持續，亦為都市生態創新資金、監管和平台。北都不僅是香港發展的新引擎，更有潛能成為亞洲首個自成一格、系統性推動「以自然為本」的大都會範本。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

