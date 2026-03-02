筆凱．傑語｜香港經濟破局之路四：引進市場活水，澆灌創科土壤

筆凱．傑語｜郭凱傑

在《香港經濟破局之路三：高成本對企業擴張的制約》一文中，筆者討論了高成本對創科企業的制約，並建議透過降低有形和隱形成本，讓企業安心在港擴張。本文將聚焦另一經濟轉型的關鍵環節：透過天使投資和風險投資，補上創科企業經常面對的資金缺口。作為國際金融中心，香港不但擁有成熟的資本市場，也是世界其中一個最大的資產管理中心，具備支持產業發展的充裕資本；然而，在種種因素下，未能成功把資本與早期初創有效配對。要實現創新驅動的經濟轉型，投資模式必須進行改革。



財政司司長陳茂波上周三（2月25日）公布的《2026-27年度財政預算案》提出，特區政府將適時向香港投資管理有限公司（港投公司）注資，以發揮耐心資本的作用。事實上，無論是港投公司還是團結香港基金2024年報告所推動的天使母基金（後來《施政報告》推出「創科產業引導基金」）重點都是引動市場資本支持早期初創的發展。港投公司自2022年成立至今，已投資逾190個項目，每元投資帶動超過8元長期資本跟投；創科產業引導基金規模100億元，以母基金形式運作，旨在引導私人資本投向策略性行業。不過，要讓這些措施發揮最大功效，需確保投資注重早期初創，避免因安全考慮而偏向成熟企業。

社會資本參與的必要性

創科生態的可持續發展不能僅靠政府支持。全球創新經濟體的經驗均顯示，在早期階段，政府須透過資助和稅務優惠提供種子資金，但長遠要形成可持續的生態，就必須有社會資本的持續注入。這不僅是資金問題，更是知識和網絡的傳承：連續創業者可透過天使投資支持下一代初創，並連結大學研究成果與企業需求，孵化初創並加速商業化，形成良性循環。

社會資本參與能帶來市場驗證和多元化視角，避免政府主導的官僚限制，讓生態更具韌性。政府多年來在創科方面投入達到數千億的規模；但下一步需思考投入的資金如何可以撬動私人資本，方能取得進一步的突破，推動經濟轉型。

港初創融資仍面臨挑戰

2025年本港新股上市超過110隻，集資額約2,900億元，重登全球新股上市集資額首位，如寧德時代就成為了去年全球最大規模的新股。然而，強勁表現主要得益於「A+H」上市潮和政策鼓勵，並非反映本土初創生態取得長足發展。實際上，主板按第18C章上市的市值門檻高達40-80億元，更讓多數初創望塵莫及；另一邊廂，創業板去年則只有一隻新股上市，整個交易板每日平均成交僅不足2億元。

事實上，初創企業常面臨「死亡谷」（Valley of death）資金缺口：在種子期後，需大量資本跨越研發到商業化的鴻溝，但風險資本多偏向後期項目，導致早期融資短缺。這也是由政府直接作投資面對的問題：由於動用納稅人公帑強調安全，政府在作出投資決定之時，包括港投公司也必然會過度強調過去表現等安全系數，令資本很難真正落到初創之上。

由此可見，香港雖有全球頂尖IPO市場，但缺乏支持本土初創的完整生態，錯失培育獨角獸的機會。

引進社會資本提升風險偏好

要解決風險偏好問題，未來政府注資應聚焦引進市場資本，而非直接進行投資。筆者建議，港投公司可如創科產業引導基金一般利用母基金模式進行投資，由私人創投負責日常管理和決策。至於創科產業引導基金，政府表示正在篩選基金經理，預期今年稍後會有消息；在制定合作條款之時，一方面可設定投資比例（如至少30%投向香港早期創科），並提供上行激勵如附帶權益和回購期权，提升投資者容錯空間，並讓私人機構更有動力參與早期項目。

更重要的是，資本市場需大膽改革。筆者曾在相關文章中指出，應研究設立專屬初創交易所。這並非天馬行空，而是早有先例：納斯達克早於1971年成立時就分層為小市值和精選市場，以低門檻吸引英特爾等科技（當年的）初創；北交所2021年成立時則以新三板為基礎，聚焦「專精特新」企業，個人投資門檻僅50萬元人民幣，時至今天上市企業的市值已超過9,000億元人民幣。香港設立由科技園、數碼港和企業持有的初創交易所，設專業投資者門檻，同時放寬上市標準。

上述改革將降低風險偏好的障礙，引導社會資本流向初創，助力創科企業成長，創造就業並鞏固香港國際金融中心地位。筆者期盼對初創的支持可結合北部都會區及新質生產力的發展，形成完整生態，輻射大灣區，貢獻國家所需。

下一篇文章，筆者將討論人才保障的不足及其對吸引科技人才的制約。

