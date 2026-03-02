帶 ‧ 路共享｜從度假天堂到防疫前線——斐濟的笑容與力量

帶路共享｜吳宛芯

斐濟，在大多數人眼中是碧海藍天的度假天堂，但對我而言，這片南太平洋島嶼是對抗登革熱等蟲媒疾病的戰場，也是我加入「共享基金會」後，首次踏上「與蚊子作戰」的前線。



出發前，我對斐濟的認識停留在報告和數據上；直到踏上土地，與衛生部官員和社區工作者圍坐討論，我才真正明白，人道援助從來不是紙上談兵。每一次方案調整，都牽動不同部門；每一個細節，都關乎社區的信任。很多事情，只有站在現場，才能真正理解。

這次行程最溫暖的意外，是拜訪一位斐濟七人制橄欖球奧運冠軍。原以為會是一場拘謹的官方會面，沒想到他在家門口迎接我們，熱情得像老朋友。他和家人準備了當地特飲，大家圍坐聊天，我們聊香港街景、基金會的跨國援助，而他沒有談及賽場榮耀，而是分享了一直以來的夢想：「我想去斐濟以外的地方，認識不同文化的人。」那幾小時，他不是高高在上的冠軍，我們也不是執行任務的人，只是彼此好奇、真誠交流的人。

當我們介紹此次防蚊宣傳的目的後，他用最簡單的比喻向居民說明防蚊的重要性：「防蚊就像橄欖球訓練，持續清理積水、做好防護，才能打贏這場與蚊子的比賽！」他毫不猶豫地答應參與宣傳。就這樣，賽場上的冠軍，成了我們公共衛生工作的「最佳夥伴」。

那一刻，我突然明白，公共衛生推廣不只是專業術語與設備，更是建立「在地連結」——一種讓人願意聽、願意參與的方式。真正有效的推廣，往往來自熟悉而可信的聲音。

這份連結也延伸到市場。再訪當地菜市場時，負責人遠遠向我們揮手，笑着說：「你們提供的蚊燈和滅蒼紙很好用，蚊子明顯少了！」她甚至主動提議，組織攤販一起學習防蚊方法。

作為新人，我曾擔心自己經驗不足。但當地人的笑容、一句句真誠的問候，慢慢讓我放下焦慮。我開始明白，我們並不是單方面「給予幫助」，而是與社區並肩同行，一起面對問題。

儘管行程充實，日曬與熬夜在所難免，但看到居民認真記錄防蚊知識、社區環境乾淨整潔，所有辛勞都變得有意義。回望斐濟之行，最難忘的不是轟轟烈烈的場面，而是那些溫暖瞬間：居民的笑容、圍坐討論的熱烈、同事間的默契，以及一陣陣笑聲。這些瞬間讓我深刻體會共享基金會「共享」的真諦——不只是資源與知識的傳遞，更是信任與溫暖的交換，是與當地人並肩同行、齊心協力解決問題，也讓我們真正感受到改變力量、凝聚人心。

這場與蚊子的戰役仍在進行，我相信，沿途建立的信任與友誼始終支持着我們，一起攜手打贏這場戰役，把溫暖與希望帶到更多地方。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路、柬埔寨金港鐵路、德崇國際機場與扶南德佐綜合水利項目等。

作者吳宛芯是共享基金會項目專員。



