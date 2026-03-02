來稿｜《預算案》展現香港新定位：從超級聯繫人到超級增值人

來稿作者：謝宛達博士



海南自由貿易港去年封關運作，會不會搶走香港生意？這個問題，過去一年在坊間討論不斷。有人擔心海南的稅務優惠會吸走貨流，有人憂慮香港的轉口地位岌岌可危。然而，隨着新一份《財政預算案》出爐，香港的應對策略逐漸清晰：與其鬥平、鬥稅率低，不如鬥專業、鬥深度。香港正告別單純「做媒人」的超級聯繫人角色，轉型成為提供高階金融、法律及航運服務的「超級增值人」，以「錯位發展」迎戰時代變局。



海南去年宣告封關運作，憑藉「一線開放、二線管住、島內自由」的政策組合拳，確實為市場注入強勁動力。這不僅是國家對外開放的另一里程碑，某種程度上也對香港與東盟的傳統生意往來帶來挑戰。

所謂「一線放開」，是讓海南能以低成本對接國際市場；「二線管住」則是用智慧監管守住風險底線，同時實現高效率通關；最後的「島內自由」，則是把人流、物流、資金流留在島上，讓海南從昔日的通道經濟（即純粹貨物中轉），轉型為樞紐經濟（即做增值生意的中心點）。

面對氣勢如虹的海南，香港新一份《財政預算案》沒有自亂陣腳，反而展現出一種「善戰者無赫赫之功」的從容，表面看似街頭生活波瀾不驚，實則在暗處連下幾城，重塑香港在國家發展大局中的定位。就海南強勁發展，《預算案》打出三招組合拳：天空、海上、錢流。細看《預算案》，會發現在航空、航運及金融三方面精心佈局。

1. 航空擴張，做「空中超級聯繫人」。《預算案》其中一步重棋，是積極與具發展潛力的地區（如中東、中亞、南美洲及「一帶一路」沿線）爭取訂立新的民航協議。每簽一個新協議，等於打開一扇經商大門，直接將貨源「引進來、送出去」，當民航體系成熟後，香港更有望成為連接國家與中東的「空中超級聯繫人」。加上機場擴建後二號客運大樓即將啟用，未來旅客和商人看到的，將是一個「看得見、摸得到」的環球網絡，變成做生意更方便，去旅行更多選擇。這不單帶來長途旅客，更容易吸引中東家族辦公室及財富基金來港落戶，為經濟復甦注入動力。

2. 航運增值，不再糾纏貨櫃吞吐量。在海上，香港不再單純追求貨櫃吞吐量的數字，而是轉向「高增值海運服務」。《預算案》提出優化海運服務業的稅務優惠，吸引大宗商品貿易落戶香港，有了貨源，自然帶動資金流。另一亮點是全力發展「綠色航運」，目標構建綠色船用燃料加注中心。這步棋旨在引領新賽道，在法律健全、具國際公信力的優勢下，香港有望成為區域綠色航運樞紐，這份軟實力絕非短期能被複製。此外，《預算案》更提出研究容許「雙旗船」制度（即放寬船舶註冊限制），降低國際船公司的營運成本。種種措施，旨在將香港打造成全球航運交易與定價的「超級增值人」，從源頭爭取貨源。

3. 制度創新，用「厚度」抵禦「價格戰」。海南有稅務優惠，香港有百年積累的制度優勢。《預算案》在民生福利與市場供給能力之間取得平衡，既無礙社會累積財富，也適度優化了公共服務。這種結構性設計，正是順應國家「十五五」規劃的節奏，透過「主動拓展跨地域合作、主動接軌國家佈局、主動引進內地專才與新模式」等策略，讓香港與國家同頻共振。

重新定位，告別「一錘子買賣」，此前有人憂慮，海南會否逐漸取代香港？誠然，海南在「實體經濟」與稅務優惠上勢頭強勁，但這份預算案揭示了香港的突圍邏輯：以海闊天空的「廣度」彌補土地「深度」，以增值服務的「厚度」抵禦價格戰。簡單來說，海南主力做「生意」，香港主力做「生意的生意」，例如船舶註冊、融資、保險、法律仲裁等。這些高階專業服務，建基於香港的普通法體系和國際信用，都是難以被複製的壁壘。

未來兩地極可能形成一種「競合」關係而非「取代」，海南側重人流與物流的自由，香港則穩居資本與國際規則的核心。只要香港持續強化專業服務與全球資產調配能力，便能實踐「你無我有、你有我優、你優我特」的協作精神，與海南共同做大國家發展的這塊大蛋糕。

面對百年未有之大變局，香港確實不應只局限是「中間人」賺取轉口費用，而是時候轉型成為「合夥人」，利用自身的法律、金融和專業服務使項目「增值」。這份《預算案》展現的，正是一份前所未有的拼發展決心與前瞻性，展望香港以價值開新篇，穩固我們無可替代的國際地位。

