來稿｜《大時代》早已預言！美國不打仗怎麼賺錢？

來稿作者：高松傑



2026年2月28日，德黑蘭市中心的爆炸聲徹底撕碎中東脆弱的和平假象，美國與以色列發動聯合精準空襲，以殘酷的「斬首行動」擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊及48名軍政高層，其中甚至包括近期參與美伊談判的核心官員。一邊假意推進對話談判，一邊痛下殺手實施軍事打擊，美以這套背信棄義的把戲，讓全世界看清了其毫無信用的霸道嘴臉，而多年前的港產電視劇《大時代》，早已預言這殘酷真相：美國不發動戰爭，到底怎麼賺錢？



襲擊發生後，伊朗迅速成立臨時領導委員會並召開正式會議，宣布40天全國哀悼，同時啟動「真實承諾—4」強力反擊行動，已發動第六波導彈與無人機打擊，目標覆蓋以色列本土、中東27處美軍基地，就連巴林第五艦隊也未能倖免。為反制美以軍事侵略，伊朗果斷封鎖霍爾木茲海峽，扼住全球20%的原油運輸通道，國際油價瞬間飆升至105美元/桶，全球航運、民航大面積停擺，一場牽動世界的地緣危機徹底爆發。

此時美國總統特朗普卻故作姿態，一面炫耀軍戰果，一面宣稱希望與伊朗新領導層對話，這套「先殺人再求和」的鬧劇，實在比粗口更為難聽。事實早已證明，美以就是當今世界最危險的武力團夥，是最不講武德、毫無信義可言的國家。從近年中東多輪衝突中趁談判之機發動突襲，到抗美援朝時期的軍事冒險，美國的承諾從來都是騙人的幌子。一組組冰冷數據更是戳穿其「和平衛士」的偽裝：二戰結束到冷戰結束的45年間，全球僅有26天無戰爭；而其中美國建國240多年，沒有參與戰爭的時間僅有16年；1945年至2001年，全球153個地區爆發248起武裝衝突，美國發起的就多達201場，佔比高達81%。2001年後，美國打着「反恐」旗號，在全球85個國家窮兵黷武，未計近這些年發動的戰爭、顏色革命，它們留給世界的從來不是美好未來，而是滿目瘡痍與無盡傷痛。

戰爭最大的受害者，永遠是無辜平民。如今伊朗境內局勢持續惡化，國內反美反以情緒空前高漲，革命衛隊掌控軍政核心，社會全面動員備戰。經濟民生更是瀕臨崩潰，通脹率突破60%，食品通脹高達72%，伊朗里亞爾暴跌、外匯枯竭，燃料、電力、藥品嚴重短缺，德黑蘭日均停電超8小時。國際社會上，聯合國安理會停火決議受阻，中俄呼籲對話克制，卻難以阻擋美以挑起的對抗螺旋升級。

更令人警惕的是，美以此次能成功滲透伊朗安全高層，實施精準斬首，意味着以美國為首的邪惡集團，其滲透網絡已伸向全球各國，對世界各國國家安全構成致命威脅。生於華夏，我們何其有幸，強大的祖國為我們築起堅不可摧的安全屏障，我國更提前布局，推動國家安全相關立法，全方位守護國民安全。筆者也希望借此伊朗慘案，提醒市民大眾必須高度重視國家安全，積極向身邊親友宣傳維護國家安全的重要性，時刻繃緊安全之弦。

放眼未來，伊朗局勢充滿變數。短期1-3個月，伊朗將在完成權力交接的同時，持續聯動代理人武裝對美以發起飽和打擊，全面對抗一觸即發；中期3-12個月，伊朗新領導層大概率延續強硬路線，深化與中俄合作緩解經濟危機，全面對抗與權力內鬥的風險也如影隨形；長期來看，中東格局將徹底重塑，霍爾木茲海峽封鎖持續衝擊世界經濟，伊朗突破核門檻的可能性大幅上升，地區核擴散風險加劇。

美以一邊談一邊殺的惡行，徹底暴露了霸權主義的邪惡本質，其數十年來的戰爭罪行，終將被世界清算。伊朗的遭遇為全世界敲響警鐘：唯有國家強大、國防堅固、國人同心守護國家安全，才能抵禦一切外來威脅，守護家園安寧，筆者在此祝願世界和平。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

