來稿｜美以襲擊伊朗——災難性後果與全球性衝擊

來稿作者：楊華勇



農曆丙午馬年新春的喜慶氛圍尚未完全散去，元宵佳節的團圓暖意正在匯聚。然而，一道由霸權主義點燃的猙獰戰火，卻粗暴地撕裂了這份屬於全人類的和平期盼。2026年2月28日，美國聯合以色列，悍然對主權國家伊朗發動所謂「先發制人」的軍事打擊。爆炸與哭嚎取代了應有的安寧，超過兩百條無辜生命驟然消逝，逾千人受傷，其中至少150名兒童在導彈下凋零。



這場未經聯合國授權、踐踏國際法基本準則的野蠻侵略，以血淋淋的事實再次昭告世界：美國已成為國際核秩序與全球戰略穩定的最大亂源，是世界和平與發展事業最嚴峻、最危險的破壞者。

美國總統特朗普表示：「沒人能相信我們取得的成功，48位領導人一下子就下台了。而且進展非常迅速。」美國與以色列的軍事行動造成伊朗領導層大規模死亡，包括最高領袖哈梅內伊在內的多位高層被擊斃。伊朗的最高權力結構突然崩解，導致政局混亂，甚至出現多方爭奪繼任的局面。

特朗普又稱，「美國的行動這樣做不僅是為了我們自己，也是為了全世界，而且一切都在提前完成」。特朗普在事後的一系列言論中，不僅對造成重大傷亡的後果毫無愧悔之意，反而以輕佻、炫耀甚至帶有煽動性的口吻，談論其軍事行動的「順利」與「成功」，公然煽動伊朗內亂，並發出赤裸裸的武力威脅。這種將霸權邏輯與叢林法則演繹到極致的行徑，是對人類文明底線的公然挑戰，必須受到國際社會的一致反對和堅決遏制。

從21世紀初憑藉一管「洗衣粉」的謊言入侵伊拉克，到在全球多地策動「顏色革命」和代理人戰爭，美國「以謊言開道，以武力清場」的套路世人早已看清。此次，特朗普聲稱若非美方打擊，伊朗將在兩周內獲得核武器。此等毫無國際原子能機構確證、純屬單方面臆斷的指控，與當年入侵伊拉克前的「大規模殺傷性武器」謊言如出一轍。任何藉口都無法掩蓋其行動非法性的本質，無法清洗沾染在無辜兒童鮮血上的罪惡。特朗普公然呼籲伊朗人民「奪回自己的國家」，更是將其長期奉行的「政權更迭」黑手策略暴露無遺。這是冷戰思維在21世紀的僵屍還魂，是對以聯合國為核心的國際體系的公然背叛。

霸權的任性，必然招致災難性的連鎖反應。美以的野蠻行徑已在中東點燃了新的火藥桶。伊朗已展開堅決反擊，地區局勢驟然升級，具有全球戰略意義的霍爾木茲海峽航運安全受到嚴重威脅，全球能源命脈面臨梗阻風險。美國此舉，等同於向本就脆弱的中東地緣政治格局投入重磅炸彈，其引發的難民潮、人道主義災難、恐怖主義回潮、經濟衰退等連鎖惡果，必將由地區國家和全世界共同承擔。這種為了一己私利而不惜拉全世界承擔風險的極端自私行徑，充分證明了霸權主義即是世界最大的不穩定、不確定之源。

更嚴重的是，此次行動是對第二次世界大戰後建立的、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際秩序的根本性破壞。聯合國及其安理會是維護國際和平與集體安全的核心機制。繞過安理會，對一個聯合國會員國發動旨在顛覆政權的大規模軍事攻擊，這是對多邊主義的悍然藐視，是對國際法治的粗暴摧毀。它向世界傳遞了一個極其危險的信號：強權即公理，武力可解決一切，國際協議與承諾可以隨意撕毀。若此風不止，國際社會將退回「叢林法則」盛行的黑暗時代，所有國家，特別是廣大發展中國家的主權、安全與發展將無從保障。

全球戰略穩定的基石在於大國克制、規則遵守與多邊合作，而美國正是這塊基石的最大破壞者。面對危局，中國作為負責任大國，第一時間發出了基於國際公理和正義的公正之聲。中國國防部新聞發言人精準指出，美方是「國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源」。這一判斷基於事實，順應公義。中國一貫主張，各國主權、獨立和領土完整必須得到充分尊重，一切國際爭端應通過對話協商和平解決，反對任何非法使用武力和武力威脅。

國際社會的反應也清晰表明了人心向背。聯合國安理會應相關國家要求舉行緊急會議，討論這場由美國釀成的危機。儘管面臨霸權國家的施壓，國際輿論中譴責單邊軍事行動、要求尊重聯合國權威、呼籲和平解決的聲音是絕對主流。美國及其少數追隨者的倒行逆施，已然站在了歷史潮流與人類共同福祉的對立面。這充分說明，和平與發展是各國人民的共同願望，霸權主義和強權政治不得人心。

此次事件對香港亦有深刻啟示，香港作為中國的特別行政區和國際化都市，曾一度深受「修例風波」帶來的社會動盪之苦，其間外部勢力干預的黑手清晰可見。這警醒香港，必須時刻保持清醒頭腦，堅定不移維護國家安全。只有築牢國家安全的屏障，香港才能確保「一國兩制」行穩致遠，集中精力發展經濟、改善民生，維護社會的長治久安。

同時，香港應積極發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，向國際社會客觀講述中國堅持和平發展、合作共贏的故事，闡明中國維護以聯合國為核心的國際體系、踐行真正多邊主義的立場，揭露霸權主義與單邊行徑對全球共同利益的嚴重危害。

在伊朗響起的爆炸聲與哭泣聲，是對人類良知的拷問，也是對國際關係民主化進程的嚴峻挑戰。絕不能對霸權主義的野蠻行徑保持沉默。歷史教訓深刻警示：對侵略行為的每一次綏靖與縱容，都是對更大災難的邀請。

在這個丙午馬年，中國人民期盼的是「龍馬精神」的奮進與馬到成功的吉祥，世界人民渴望的是和平穩定的陽光普照。美國點燃的戰火，是對全人類共同願望的褻瀆。我們堅信，逆歷史潮流而動的霸權行徑終將失敗，和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值不可阻擋，世界各國人民攜手構建人類命運共同體的時代洪流必將滾滾向前。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



