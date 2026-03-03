議員來稿．卜國明｜告別劣質劏房的人性化起點

來稿作者：卜國明議員



香港地少人多，房屋問題從來都是「老大難」。3月1日起，政府有序落實簡樸房規管制度，為解決劣質劏房問題踏出關鍵一步。作為曾經的劏房住戶，我對此感受尤深——童年時一家擠在狹小空間，最終因父親獲配公屋才得以改善。正因這份經歷，我特別關注政策如何在「告別劣質」的同時，兼顧基層的適應過程。



作者卜國明工程師是第八屆立法會功能界別（工程界）議員、立法會交通事務委員會委員，經民聯成員，土木工程處前處長。（夏家朗攝）

政策設計的務實安排

這項條例為現有分間單位設定了明確的最低標準：面積、高度、消防結構安全、獨立廁所、供水通風、獨立電錶等，必須取得認證方可合法出租。但更值得留意的是，政策採取了循序漸進的務實安排。

政府提供了48個月的過渡期，首12個月（至2027年2月28日）更設有免費登記制度——業主只要在此期間申請，便可享有「早鳥」優惠，認證費用甚至全免。這種「先登記、後執法」的安排，避免一刀切令租戶有機會流離失所，讓社會有充足時間適應新規定。

配套支援的全面考量

政策同時安排了六隊「服務隊」，涵蓋港島、九龍及新界，協助受影響住戶尋找合適居所——包括已認證的簡樸房、過渡性房屋（逾2萬個單位）或簡約公屋（共3萬個單位）。這套安置配套，確保受影響家庭不會流離失所，體現了以民為本的施政理念。

從執行層面看，制度明確列出合資格的專業認證人員，包括註冊工程師、測量師及建築師，為業主提供清晰路徑。我建議相關業主盡早諮詢相關專業人士，了解改裝要求，把握「早鳥」優惠的機遇。

建立適應的緩衝空間

今次條例的12個月登記期，本質上就是讓業主和租客適應新規則的緩衝區。我相信只要配套到位，業主會樂意配合——畢竟合規單位既能提升租金回報，也能保障住戶安全。

值得肯定的是，政策明確堅守本地《建築物條例》等法規的底線，同時吸納經驗調整通風、照明等細則，既保持安全核心，又靈活優化執行細節。

從居住標準到生活尊嚴

我小時候住過的劏房雖然簡陋，但至少是一間有正常廁所、正常窗戶的居所；今天的政策，正是要確保每位市民不再因居住環境而承受生命風險。

我期望政府接下來做好三件事：一是持續監察「服務隊」的協調效率，確保資源落到最有需要的人手上；二是透過地區講座加強宣傳，讓業主明白「早鳥優惠」的實際好處；三是定期檢討認證流程，研究如何進一步便利合規改裝。

