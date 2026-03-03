來稿｜中東變局與中美關係的十字路口

來稿作者：區漢宗



近期，波斯灣地區的劇烈動盪，以及由此引發的全球性連鎖反應，將國際社會置於一個嚴峻的考驗面前。美國與以色列對伊朗採取的軍事行動，以其極端的形式和巨大的破壞性，不僅嚴重踐踏國際法基本準則和《聯合國憲章》宗旨，粗暴侵犯一個國家的主權與領土完整，更對已然脆弱的全球安全格局與經濟復蘇進程造成了難以估量的衝擊。這場危機絕非孤立的地域衝突，其衝擊波正以前所未有的強度，撞擊着大國關係的基石，特別是為即將到來的中美高層互動蒙上了厚重的陰影。在此關鍵時刻， 釐清是非曲直，闡明原則立場，明確利益底線，對於防止局勢進一步失控、維護國際關係基本穩定至關重要。



此次軍事行動的惡劣性質，首先在於其公然挑戰了戰後國際秩序的法律與道義基礎。不經聯合國安理會授權，對一個主權國家的核心領導機構發動所謂「斬首」襲擊，這是赤裸裸的霸權行徑和叢林法則的復辟。它傳遞出一個極其危險的信號：強權即公理，武力可任意替代外交。這不僅無助於解決任何歷史遺留的複雜問題，反而必然點燃更廣泛的仇恨，將整個中東乃至世界推向更大規模對抗與混亂的深淵。中國對此予以最強烈的譴責，這不僅是基於中伊兩國全面戰略夥伴關係的責任，更是作為聯合國安理會常任理事國和維護國際公平正義負責任大國的必然立場。

更需深刻洞察的是，這場衝突深深嵌入了美國對華全面戰略競爭的陰險佈局。伊朗是中國「一帶一路」倡議的關鍵支點國家，是上海合作組織與金磚機制的重要成員，更是中國重要的能源供應國和人民幣國際化進程中的重要合作夥伴。美國在委內瑞拉之後，又將矛頭對準伊朗，其戰略意圖昭然若揭：即試圖通過控制或癱瘓中國關鍵的能源與貿易通道，在科技、貿易、金融戰線之外，開闢針對中國發展命脈的「能源安全戰」與「地緣絞殺戰」。這種通過製造地區危機、破壞他國穩定外部環境來維持自身霸權的行徑，是冷戰思維和零和博弈的終極體現，是對全球產業鏈供應鏈安全的極大威脅，也是對世界上所有愛好和平、追求發展國家共同利益的公然挑釁。

在此背景下，美國政府單方面宣佈的特朗普總統訪華計劃，其前提與環境已發生根本性、顛覆性的變化。當中美關係的宏觀氛圍被波斯灣的戰火與硝煙所籠罩，當一方的行動被國際社會廣泛質疑為侵略和破壞穩定時，任何旨在「穩定關係」、「推進合作」的高層會晤，其基礎都已蕩然無存。外交禮儀與實質內容，從來都依賴於相互尊重與基本的互信。當一方持續損害另一方核心利益與戰略安全時，期待另一方鋪開紅地毯、營造友好氛圍，這本身就是不切實際的幻想。

面對空前複雜的局面，中國的應對之策必然是堅定、明晰且富有戰略定力的。

第一，在原則問題上絕不妥協。​ 中國將與國際社會一切愛好和平的力量，特別是與俄羅斯等志同道合的國家緊密協作，在聯合國安理會、上海合作組織、金磚國家等多邊框架內採取堅定行動。中國將持續發聲，揭露霸權行徑的危害，推動衝突各方立即停火止戰，回到政治外交解決的軌道上來，維護國際法和國際關係基本準則的尊嚴。對伊朗正當安全關切的聲援和對地區和平穩定的維護，是中國作為大國擔當的體現，不會因任何外部壓力而改變。

第二，堅決捍衛自身核心利益與發展權利。​ 中國的能源安全、貿易通道安全、「一帶一路」建設的順利推進，是關乎國家發展與人民福祉的根本利益，不容任何勢力破壞。中國有充分的能力和決心，與包括伊朗在內的國際夥伴一道，確保共同利益的實現。任何試圖通過製造危機來遏制中國發展的圖謀，都註定失敗。中國將繼續深化與各國的互利合作，拓展能源來源多元化，強化戰略通道安全保障能力，任何外部威脅只會讓我們構建新發展格局、實現高水準自立的步伐更加堅定。

在對美關係上，始終堅持「鬥爭與合作」的辯證統一​。

中國從不回避與美國的矛盾，尤其是在涉及主權、安全、發展核心利益的問題上，必將進行堅決、必要的鬥爭。同時，我們始終對管控分歧、避免對抗抱持開放態度，因為這符合兩國人民的根本利益和世界各國的普遍期待。然而，這種「合作」的可能性，完全取決於美方是否願意校正其錯誤的對華認知與戰略。如果美方一方面在戰略安全上步步緊逼，企圖扼殺中國的發展空間，另一方面又指望中國在經貿等問題上單方面讓步，這無疑是緣木求魚。

當前，美國國際貿易委員會（USITC）啟動針對中國「永久正常貿易關係」地位的調查，並將其作為施壓工具，這再次暴露了其貿易霸淩的本質。在槍炮的陰影下進行貿易談判，本身就是對基於規則的國際貿易體系的巨大諷刺。中方願意在相互尊重、平等互利的基礎上探討解決經貿問題，但絕不會在核心利益遭受侵害的背景下，接受任何形式的訛詐與脅迫。

波斯灣的炮火，與大國關係的未來，通過全球化的鏈條緊緊捆綁在一起。特朗普的訪華行程能否成行、以何種形式進行，其意義早已超越一次普通的外交互動。它已成為檢驗美國是否願意承擔大國責任、是否願意尊重國際秩序、是否願意以平等姿態與他國相處的試金石。

可以明確的是，在當前的危機狀態下，期待一次訪問能取得廣泛的合作成果，無疑是天方夜譚。最大的，或許也是唯一的「成果」，可能是通過最高層的直接溝通，建立防止戰略誤判、避免局勢災難性升級的緊急管控機制。這並非對美方的妥協，而是對世界和平穩定負責任的體現。

是選擇尊重主權、和平解決爭端的多邊主義道路，還是奉行武力至上、唯我獨尊的單邊主義老路？是選擇構建開放包容、互利共贏的全球發展夥伴關係，還是沉迷於戰略圍堵、零和博弈的冷戰舊夢？中國的選擇是清晰且一貫的。我們始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

敦促有關國家，立即停止一切加劇緊張、危害地區和平的冒險行動，回到聯合國框架內解決問題。我們呼籲國際社會共同抵制任何形式的霸淩行徑，共同維護以聯合國為核心的國際體系。對於中美關係，我們的大門始終敞開，但門檻同樣清晰：那就是相互尊重、公平正義、合作共贏。只有跨越這道門檻，真正的對話才有意義，兩國關係與世界和平才能擁有可期的未來。否則，在單邊主義與霸權行徑點燃的熊熊戰火旁，任何形式的外交紅毯，都不過是通往更深深淵的短暫幻象。歷史的抉擇，此刻正系於有關各方的理智與良知。

作者區漢宗是香港媒體人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

