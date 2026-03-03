紫荊黨｜香港的保守主義、行政主導與監察民主

來稿作者：伍俊飛博士



當歷史的塵埃落定，真相往往浮出水面。香港過去五年的「無戲劇政治」讓某些西方觀察家感到不適——他們懷念那個可以簡單用「民主鬥士 vs 專制政權」來敘事的香港。這其實揭示了一個深刻的悖論：香港過去的政治困局，恰恰源於一種激進主義對治理複雜性的蔑視。今天，當香港特區政府正式打出改革的旗號，試圖在國安法完善的新憲制秩序下推進良政善治時，它需要的不是非此即彼的意識形態狂熱，而是一種能夠駕馭複雜性的政治哲學。這種哲學，就是保守主義——在舊的形式中裝入新的內容，在風險可控的秩序中逐漸實現變革。



保守主義的英文本意是「保育主義」，但在中文語境中常被誤解為「守舊」乃至「反動」。這是嚴重的誤讀。真正的保守主義，正如被稱為「保守主義之父」的愛爾蘭裔英國政治哲學家埃德蒙·伯克（Edmund Burke）在反思法國大革命時所揭示的，其精髓在於尊重歷史積澱的制度智慧，反對基於抽象理性的激進重構，主張在尊重傳統的前提下進行審慎變革。它不是拒絕變化，而是拒絕那種割裂歷史、推倒重來的革命。

對於香港而言，保守主義的智慧尤為珍貴。香港的成功從來不是一張白紙上的傑作，而是歷史層累的結果。從普通的漁村到國際金融中心，香港的崛起恰恰得益於其漸進演進的制度傳統——普通法的判例積累、自由港政策的持續優化、法治精神的代際傳承。那些試圖一夜之間推倒重來的激進方案，無論是2014年的非法「佔中」還是2019年的黑色暴亂，最終帶來的只有破壞和停滯。

保守主義之於今天的香港，意味着在《基本法》確認的憲制框架內，在「一國兩制」的頂層設計下，穩步裝入新的改革內容。它要求改革者具備兩種品質：對既有秩序的尊重，以及對變革時機的敏銳。這並非怯懦，而是一種更高階的政治理性——知道哪些部分需要加固，哪些部分需要微調，哪些部分必須保留。

理解香港今天的政治體制，必須回溯其歷史淵源。行政主導並非回歸後的發明，而是香港政治體制的遺傳基因。英治時期的香港，在長達150多年的殖民統治中，形成了一套高度集權的「行政主導」體制。港督由倫敦任命，集行政與立法權於一身，立法局和行政局只是咨詢機構。這種體制雖有殖民統治的非民主底色，但在功能上確保了管治的高效和政策的連貫性。回歸之際，當香港《基本法》的設計者擘畫特別行政區的政治體制時，他們明智地選擇了延續這一傳統。《基本法》明確規定，行政長官既是香港特別行政區的首長，也是政府的首長，對中央政府和香港特別行政區雙重負責。行政會議協助決策，立法會負責立法和監督，司法機構獨立行使審判權——三者各司其職，有主有次，共同構成行政主導下的分工協作。

然而，回歸後相當長時期內，這一清晰的憲制秩序被一層厚重的政治迷霧所籠罩。某些勢力刻意塑造並散播一個偏離基本法原意的「三權分立」假象，將立法會扭曲為與行政機關對抗的戰場。通過無休止的「拉布」、點人頭以及輿論攻勢，他們成功地向公眾植入一種錯覺，似乎政府的任何政策，必須首先經過立法會中某些派系的「政治審核」與「批準」，否則便是「不民主」、「不公義」。這導致「行政主導」的權威被嚴重矮化。

《香港國安法》的實施和選舉制度的完善，廓清了這片迷霧。正如國務院新聞辦公室2026年2月發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書所指出的：「行政主導體制運行順暢，特區治理水平持續提升。」在新的政治格局下，「愛國者治港」原則全面落實，立法會回歸理性務實的角色——履行《基本法》賦予的配合與監察職能，而非取代行政機關成為「決策者」。

一個常被提出的質疑是：「行政主導」是否與民主相矛盾？這種質疑本身建立在對民主的狹隘理解之上——將民主簡化為選舉競爭和多黨輪替。事實上，「行政主導」與人民民主、全過程民主並非對立關係，而是能夠相互契合的。這裏的契合點，在於全過程監察民主的落實。民主的本質是人民當家作主，是權力源於人民、服務於人民、受人民監督。如果民主僅僅體現為數年一度的投票，而在投票之後便進入「權力休眠期」，那麽這種間歇性民主難以真正約束權力。香港過去的教訓恰恰在於，選舉熱鬧非凡，但選舉之後，市民對政策的實質性影響微乎其微，官員的行為缺乏持續有效的監督。

全過程民主的精髓，在於將民主從選舉那一刻延伸到權力運行的全過程，而要實現這一延伸，就需要一種全天候、全覆蓋的監察機制——這正是全過程監察民主的核心使命。「行政主導」並不排斥這種監察，恰恰相反，一個強有力的行政機關需要同樣強有力的外部監察，才能確保權力不被濫用。行政與監察，如同鳥之兩翼、車之兩輪，共同構成現代治理的完整圖景。

香港推進全過程監察民主，擁有得天獨厚的制度資源——廉政公署。這一誕生於1974年的獨特機構，本身就是保守主義智慧的傑作：在英治框架中裝入全新的反腐內容，以解決傳統法治無法應對的腐敗難題。

廉政公署的設計體現了深刻的制度洞見。其一，機構獨立性。廉政專員直接對英治時代的總督或回歸後的行政長官負責，不屬於普通公務員序列，不受公務員法規制約。這種「政治法的理智」賦予了廉政公署超越常態法治的權威性和特殊調查權力，使其能夠有效打擊盤根錯節的腐敗網絡。其二，舉報式民主機制。廉政公署的三大工作處中，執行處的主要案件來源是市民舉報，舉報中心24小時運作，承諾48小時內作出反應。這種對民主的本源性認知，將民主從間歇性的選舉轉化為日常性的參與，形成了自下而上的監督動力。

正是這兩種動力的結合——自上而下的機構獨立性與自下而上的公眾參與——使廉政公署成為全球反腐的標桿。數據顯示，市民對貪污的容忍度僅為0.7%，對廉政工作的支持率達到96.2%，實名舉報率超過70%。這些數字背後，是一種成熟的政治理性：承認腐敗的頑固性，設計專門的制度應對，同時用多層監督機制防止監督者自身腐化。今天的香港，完全可以在廉政公署的成功經驗基礎上，推進全過程監察民主的制度創新。這一創新的核心，是將監察權力的行使進一步民主化，使其獲得更堅實的民意基礎。

在未來合適的時機，香港可以邁出關鍵一步：由全體選民直接選舉產生專職監察官員。這些民選的監察官員，構成廉政公署的核心管治團隊，只對中央國家元首負責，其職責是對行政、立法、司法等政府部門，公共機構，企業，學校等進行全過程、全時段監察。

這一構想並非憑空而來，而是對廉政公署既有經驗的深化和拓展。在基層選區（如區議會選區）由選民一人一票普選產生專職監察官員，組成獨立於行政、立法、司法系統的第四權機構。監察官員選舉禁止政黨提名，候選人以個人身份參選，以切斷黨派政治對監察職能的侵蝕。他們的權力直接源於選民授權，其職責是代表人民行使監察權，對權力與資本形成制度性制衡。

在治理科技高度發達的今天，這一構想具備了技術可行性。香港可以考慮構建「政務鏈」，所有公務決策自動生成時間戳存證並分布式存儲，確保全程可追溯、可驗證；可以建立AI廉政風險預警中樞，自動識別工程招標中的利益關聯，實時發現資金審批的異常流動；可以設立市民參與式監察雲平台，讓市民實時評價官員績效，匿名上傳舉報材料，系統自動生成存證與初步核查報告。科技賦能使全過程監察從理想變為現實。

這一制度設計，將形成「市民—監察官員—專業機構」的監察閉環。普選產生的監察官員作為市民監察的制度化代表，整合市民評分、舉報信息、政策反饋，依托治理科技平台進行專業分析，並向立法會相關委員會或高官行為監察委員會提出正式監察建議。監察不再是零散的個體行為，而是制度化、專業化的權力制衡機制。

全過程監察民主不僅是香港的命題，更是一個具有普世意義的現代性命題。當代著名思想家安東尼·吉登斯（Anthony Giddens）在其現代性理論中指出，「監控」作為現代性的關鍵維度，已深刻嵌入現代民族國家的運作肌理。政府和資本通過系統化的信息收集、存儲與控制，實現對個體與社會活動的持續性監督。當監控成為國家治理的剛性需求，其權力歸屬與行使方式便成為民主政治的根本命題。

這一命題的答案，不應是讓監控權力繼續掌握在少數精英手中，而應是通過制度創新，使人民成為監控權力的終極主體。這正是監察民主的核心：將監控的現代性邏輯從政府和資本的控制轉向人民的監督。

在這個意義上，監察民主具有超越特定制度形態的普世價值。對於實行一黨執政的中國內地，監察民主可以在堅持執政黨領導的前提下，通過制度化的公眾參與，強化對權力的日常監督，彌補黨內監督和行政監督的不足。對於歐美等多黨制國家，監察民主可以克服政黨惡鬥導致的監察虛化——當監督淪為政治攻訐工具而非建設性制衡機制時，真正的監察反而落空。美國愛潑斯坦案暴露出的西方政治體制弊端，恰恰印證了這一點：黨派利益高於國家利益，程序正義掩蓋實質腐敗，需要一種超越政黨政治的監察力量。

作為「一國兩制」下的特別行政區，香港擁有獨特的制度優勢。我們既繼承了普通法的法治傳統和廉政公署的反腐經驗，又可以借鑒中國內地全面從嚴治黨的制度探索，同時還是全球治理科技創新的前沿陣地。這種中西治理智慧的交匯，使香港有條件、有機會成為全球監察民主的示範城市。

全過程監察民主的落實需要時間。制度的成熟需要實踐檢驗，民意的凝聚需要理性對話，科技的應用需要循序漸進。然而，改革的方向已經明確：在行政主導的框架內，以保守主義的審慎精神，逐步裝入監察民主的內容，讓香港的治理體系更加高效、透明、負責。

保守主義不是停滯，而是為了更穩健地前行；行政主導不是專斷，而是為了更有效地施政；監察民主不是對抗，而是為了更持續地維護民權。三者的結合，將塑造一種全新的治理範式——既繼承歷史智慧，又回應現代挑戰；既堅持「一國」之本，又發揮「兩制」之利。香港正站在新的歷史起點上，有望以監察民主的創新實踐，為「一國兩制」寫下更加精彩的篇章，也為人類政治文明貢獻獨特的東方智慧。

作者伍俊飛是香港紫荊黨總裁，紫荊黨政策研究院名譽院長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



