來稿｜美以空襲伊朗，中東烽火升級：誰在埋單？誰在得益？

來稿作者：徐小龍博士



中東局勢每一次升級，測試的不只是戰場上的勝負，更是國際規則的可預期性與全球市場的承受力。當風險由地緣政治外溢為能源、航運與金融的連鎖震盪，代價的分配往往遠不均衡。



在美以聯合對伊朗發動大規模軍事行動後，中方的表態值得放在「秩序是否仍以規則為準繩」的脈絡下理解。國防部新聞發言人直指，美方是「國際核秩序和全球戰略穩定的最大亂源」，並強調任何動輒使用武力或以武力相威脅的行為都不可接受，呼籲有關各方立即停火止暴，重回政治解決軌道。外交部亦多次重申，使用武力侵犯他國主權安全，不僅違反《聯合國憲章》宗旨與原則，更會把世界推向「叢林法則」的危險邊緣；大國必須為自身行為負責，不能憑藉軍事優勢任意攻擊主權國家。

然而，秩序的爭議從來不止於話語與立場。當「規則能否一致適用」的疑問，無法透過有效外交降溫，戰事便容易以各種方式外溢為可量化、可感受的市場風險：航線、能源、保險、匯率與利率預期都可能隨之波動。中東從來不是「孤島」，而是全球能源、航運與金融預期的關鍵節點；任何大規模軍事升級，都可能令衝突由局部對抗，演變為更廣泛的安全危機，並迅速轉化為世界性的風險溢價。

首當其衝的是交通與能源網絡。領空管制與安全威脅令多條歐亞航線被迫改道或取消，航空與物流成本顯著上升，最終反映在貿易價格與供應鏈穩定性上。更敏感的是霍爾木茲海峽一帶的地緣風險：哪怕只是零星襲擊或保險費用上漲，都足以推高國際油價並擾動市場預期。能源進口依賴度高、戰略儲備相對有限的經濟體，尤其部分發展中國家，往往更難承受這類衝擊，無奈成為大國角力的「被動買單者」。

經濟層面的深層影響同樣不容低估。能源價格上行會加劇通脹壓力，令主要央行的利率決策更難拿捏；若市場預期轉向避險，資金流向與匯率波動將進一步加重新興市場的財政與外債壓力。換言之，戰事不僅是地緣政治問題，更會以隱蔽且持久的方式侵蝕全球復甦動能。更具結構性的隱憂，在於武力在缺乏充分國際授權下被動用時，「基於規則的秩序」便容易被質疑為「選擇性適用的規則」；若各國都以「安全需要」凌駕規範、任由「例外」擴張為常態，世界只會加速滑向規則碎片化的高風險格局。

對香港而言，這種外溢效應絕不抽象。航線繞道與保險費上升會推高運輸成本，油價波動會抬升生活與經營開支；更重要的是，當制裁與反制裁成為常態，制裁邊界、金融合規風險與市場預期的可計算性會顯著下降，資金流向、匯率與利率預期更易急轉，市場風險溢價上升，令高度外向、金融與貿易依存度甚高的香港更難「計得到數」。香港需要的不是某一方的軍事勝負，而是一個可依循、可預期、可計算的國際環境。

同時，新秩序亦不可能再由少數強權單獨定調。「全球南方」雖非鐵板一塊，卻在聯合國等多邊場域握有分量，亦是能源、航道、供應鏈與人口市場的重要節點。若能在停火斡旋、人道通道、能源與糧食穩定、債務可持續等議題上形成最低共識，便有機會把大國競逐拉回制度框架，降低衝突外溢，亦為中小經濟體爭取更大的政策空間。

世界走向多極化幾乎不可逆，真正的分歧在於：多極化究竟會走向合作競合下的「可管理秩序」，還是規則徹底碎片化的「高風險世界」；中東的每一次爆炸聲，都在逼迫各方回答這道制度選擇題，而對香港這樣依賴穩定規則與暢通網絡的國際城市而言，答案攸關的不僅是立場，更是繁榮與安全。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師。



