潘焯鴻｜充電樁資助：從領都爭議看電動車政策的盲點與出路

來稿作者：潘焯鴻



近期，兩項與電動車相關的事件引發廣泛關注：將軍澳日出康城領都在政府資助下爆發充電樁採購爭議；財政司司長陳茂波在《2026-27年度財政預算案》中，一刀切取消電動車的「一換一」資助，理由是電動車市場已趨成熟。公帑使用理應審慎，對國際碳中和目標而言，推動電動車不能僅靠資助，政府的角色確應聚焦於促進市場化。



充電樁資助源自「EV屋苑充電易資助計劃」（充電易），這是為了落實「2035年電動車普及化」目標的《香港氣候行動藍圖》配套措施之一。環保署於2020年10月獲撥款35億元，透過每樁最高3萬元的資助，冀在2028年前於全港私人屋苑增加14萬個充電樁，覆蓋約三分一私家車位。此計劃旨在解決公共快充不足的瓶頸，鼓勵市民轉用電動車，長遠實現2050年前「碳中和」的《巴黎協定》排放目標。政府資助向來極具吸引力，那麼，為何在2月1日領都業主大會上，竟有57%小業主反對接受政府資助增設充電樁？

問題核心呼應了財政司司長的「市場化」理念：領都的充電樁工程被推至不合理高價，且安裝涉及私人車位，觸及《建築物管理條例》和大廈公契中「公共地方」的權限界線。

領都事件暴露了「充電易」計劃的一系列問題：環保署對招標及供電網絡設計缺乏與時並進的有效規範和監督，令原本應推動市場化的政府資助，淪為像大廈維修圍標般的集團掠奪局面。在領都，不含充電器的充電樁竟被推高至4萬多元，其後更發生17名南亞裔青年闖入屋苑、涉嫌刑事騷擾持反對意見小業主的紛爭。

這難免令人質疑：如果不涉及龐大不正常利益，怎會出現南亞幫派？此外，充電樁安裝於私人車位業權範圍，暴露了管理公司和業主立案法團可能僭越了公契及《建築物管理條例》所指「公共地方」的權力。事後揭發，負責招標的屋苑經理未申報與中標承辦商的關係，聘用顧問公司來歷不明。即使管理公司和區議員聲稱已簽署合約，推翻的話可能衍生賠償爭議，但57%小業主仍選擇撤銷合約。積極推動天價合約的業委會、管理公司和區議員，是否應為魯莽簽約承擔責任？領都業主憂慮大規模改裝停車場及大廈的電力系統後新增火災及供電風險，一旦發生嚴重事故，屋苑就會墮落賠償、翻新及保險的困局。

事件值得全港反思：政府資助如何被扭曲，以及如何尋求出路?

本港自2020年落實資助政策後，國際上持續進行政策與技術優化，主導電動車市場急速演變。國家的工信部、發改委及生態環境部等六部門最近聯合公布，將於今年4月1日實施《新能源汽車廢舊動力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》。在電池規模化到期的情境下，此舉限制電池與車輛同步報廢，將為「車電分離」（Battery as a Service, BaaS）注入強大市場動力。換言之，不出兩三年，電動車市場將更傾向電池更換模式。車主除現行公樁快充和私樁慢充外，可選擇到站更換電池。這一市場化趨勢，將直接衝擊六年前推出的「充電易」私樁慢充措施，產生更大冗餘，導致35億元資助反成「反環保」的浪費。

目前「充電易」的設計指引早於六年前定稿，至今未有因時制宜。其中第4項明確指出電動車無需每日充電的事實。在領都，推高工程費的主要原因是整個停車場大規模新增高壓電纜，但這些電纜的設計使用率從一開始就存在半數冗餘。隨着國家車電分離政策導向，香港短期內電池交換（Battery Swapping）選項將更豐富，這只會放大六年前預期的冗餘浪費。在內地，電池交換或流動充電已成主流解決方案：服務供應商在停車場特定地點集中充電，並提供流動方案，避免像領都般新增大量高壓電纜造成浪費，並且衍生消防和電力風險。這些移動式公共充電服務，能有效緩解無車位業主的充電焦慮，免除大規模電網改造的高昂成本與安全隱憂。

環保署為何不與時俱進，修訂相關指引？

「充電易」的原意是推動電動車普及，解決私人車位充電難題，資助角色即在促進市場化。但在領都，卻引發市民之間的矛盾——資助非但未推動市場化，反違背惠民初衷，類似強制驗樓（大維修）、電梯資助、水安全計劃等政府項目，招致圍標集團虎視眈眈，為業主帶來更大風險與煩惱。

面對這些挑戰，香港需從技術、政策及法律角度尋找出路。

首先，擁抱日新月異技術：政府可擴大「充電易」涵蓋範圍，資助流動充電樁及電池交換站，適應車電分離趨勢，應該檢討集中在私人停車場增加私樁慢充所引起的浪費。

其次，改革資助機制：提升採購透明度，強制公開招標，避免像領都的爭議持續出現。引入第三方審核，防範圍標。

第三，澄清法律灰色地帶：就充電樁安裝於私人業權範圍，提供條例上的統一解釋；並釐清根據大廈公契及條例，業主如何平衡新增消防與電力風險。

最後，公眾參與至關重要：業主應透過業主會議監督採購、審視設計，尋求最具效益方案。領都案例揭示，不僅大維修，充電樁、電梯更換、水安全計劃，甚至屋苑恆常清潔保安合約，皆成集團覬覦目標。政府應讓管理和資助政策更接地氣，透過改革，香港不僅化解爭議，還能領先亞洲，實現2035年禁售傳統燃油車目標。

總之，電動車與充電技術持續革新，為香港提供轉型機遇，並公平創造新經濟板塊。但需擺脫傳統管治模式的爭議與枷鎖。政府、業界及公眾協力，方能打造綠色未來，讓35億元資助真正發揮效用。

作者潘焯鴻是「中科監察」主席。



