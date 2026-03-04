園遊．杏林｜精準藥物資助　加快引入新藥　危重病人福音

園遊．杏林｜崔俊明藥劑師

政府一直為公立醫院提供高額藥費資助，市民能以可承擔的藥費獲得藥物。但面對人口老化、服務需求上升、病種複雜化、新藥研發、醫療成本上升等因素，有限的公營醫療資源正承受無限的需求壓力，藥物方面亦面對同一難題，醫管局藥物開支每年持續攀升。新一份《財政預算案》提出，醫管局需要「善用醫療資源，減少浪費濫用，加強對最有需要的病人的醫療保障」——這正好點出醫管局藥物資源分配及運用的政策方向。



改善藥物配發

減少囤積浪費

醫管局去年起分階段推行藥物配發新安排，旨在減少浪費，令資源用得其所。措施包括每次最多配發24個星期藥物，其後的藥物會安排分期覆配；「有需要時服用藥物」的配發量每次預設為處方的25%；部分獲處方為「有需要時服用」的指定藥物最長只會獲8個星期的配發量。

措施初推行時，的確有病人反映不習慣獲配發的藥物數量減少，擔心藥物不足夠服用。但一年下來，措施推行順利，成效十分顯著，成功減少不少浪費藥物的情況，更為醫管局節省超過2,000萬元藥物成本。另一驚喜收穫是病人適應新安排外，甚至會主動向醫生提出家中已有足夠「有需要時服用藥物」，可以減少配發量。

我們十分樂見新措施成功減少藥物囤積浪費，同時改變病人的既定取藥習慣，醫患攜手善用有限的藥物資源。

加快引入新藥

擴大病人資助

公營醫療收費改革推行的其中一項原則是「有加有減」，減少浪費之外，善用增加的收入，透過精準投放，加強支援及保障危重病人。透過公營醫療收費改革這個契機，醫管局推行精準藥物資助政策，將更多療效佳但昂貴的藥物引入藥物名冊，同時加強對自費藥物的資助，為有需要的病人帶來更多福音。

醫管局設立的引進創新藥物及醫療器械辦公室，會主動出擊引入創新藥械；政府「1+」機制加快審批新藥註冊的同時，醫管局亦會簡化入藥程序，以加快引入新藥。以「呋喹替尼（Fruquintinib）」這款用作治療轉移性大腸直腸癌的標靶藥物為例，病人過去使用同類藥物每月藥費高達二萬元，並非一般升斗市民能輕易負擔。

有關藥物成功納入藥物名冊後，藥費大幅下降至每四星期20元，令超過600名病人受惠。透過多管齊下的措施，醫管局藥物名冊每年新藥／新適應症數目會由約90種增加至120種，筆者期望這些措施可以讓更多危重病人能以可承擔的價格獲得適切治療。

對於需要購買自費藥物的病人，隨時面對動輒數10萬元的龐大藥費開支，更甚是有病人會因經濟考慮而選擇放棄治療，這些都不是大家想看見的情況。醫管局會協助有經濟困難的病人，投放資源加強保障，避免需要購買自費藥物的病人出現因病致貧的情況。有經濟困難的病人可向撒瑪利亞基金申請資助，醫管局已放寛基金的申請資格及簡化申請程序，同時亦擴大基金資助範圍，現時有大約110種自費藥物獲資助，希望幫助更多有需要病人。

醫管局一直承諾，公營醫療收費改革所得會全數投放公營醫療，加強保障貧、急、重、危病人。未來醫管局會堅持精準投放、減少浪費原則，更妥善運用有限且珍貴的公營醫療資源。

作者崔俊明是醫院管理局總藥劑師。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



