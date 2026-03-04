來稿｜從「禁狗令」解封到「牠經濟」崛起：人寵共融政策的挑戰

來稿作者：羅浚軒



「01論壇」有來稿積極談論「人寵共融」的議題，筆者十分認同，有感而發，期望以社會科學和準社工角度進行分析，涉及政策推行，增強社區教育和認識人寵共融。



寵物已是許多家庭的一份子，社會甚至衍生「貓奴」、「狗奴」等愛寵人士的幽默自嘲稱號。然而，香港若要成為真正的人寵共融城市，仍然需要強化寵物/動物權益與福利，並且加強公民教育與公民意識，了解人和動物（不論寵物還是野生動物）都有不同生活需求。近年社會多了討論人寵共融，包括政策是否完善、如何有效推行、怎樣平衡利益。

由倡議走向落地：寵物友善措施與「牠經濟」的推力

談到「人寵共融」，相信不少人都留意到政府與各行各業正推動更進取的寵物友善措施，其中包括放寬狗隻進入食肆。數據顯示，本港有超過24萬個住戶飼養貓狗，總數逾40萬隻；同時愈來愈多港人偏好養貓，進一步帶動「寵物經濟」發展。在2024年，已有市場調查指出，在1,000名受訪的養貓人士當中，近九成受訪者的平均每月養貓開支較2023年上升26%，接近1,900元；約八成受訪者更傾向留港購買各類養貓產品。推算之下，本港整體每月貓相關產業的經濟價值高達1.9億元，全年逾22億元。

新趨勢下，不少市民不再急於「養人仔」，轉而成為貓奴、狗奴；平均每十個家庭，便有 一個「家有寵物」。為回應社會需求，政府在去年《施政報告》提出「拆牆鬆綁」方向，近日亦終於「開綠燈」，宣布將推出容許狗隻進入的食肆牌照，結束實施逾30年的餐廳「禁狗令」，為餐飲業開拓新客群。加上寵物食品市場近年增長迅速，預計2028年銷售額將突破10億美元，商機可見一斑。面對這個「牠經濟」熱潮，業界呼籲政府完善發牌制度、加強衛生管理並推廣動物登記，建立真正人寵共融的經濟生態。

不過，政策由倡議走到落地，如何具體執行、平衡不同持份者意見、兼顧各種使用情境並避免爭議，仍是一門需要細緻拿捏的學問。

「可接觸、可體驗」的場景：從貓 Cafe 到日常共融

大家可能都去過貓Cafe（貓咪咖啡店），一邊飲咖啡、一邊同貓咪互動，氣氛輕鬆又療癒。其實貓Cafe的興起，正正反映港人對寵物陪伴的需求愈來愈大：既想親近動物、紓緩壓力，又未必有條件或時間在家長期飼養。亦因為有這類「可接觸、可體驗」的寵物友善場景，帶動了相關消費與服務。

有人指出，未提出修例前貓狗並不平等。但是，一直有「禁狗令」是考慮到狗的威力以及瘋狗症。隨着醫療技術進步，以及為狗隻接種疫苗，市民也更能夠接受有牠們存在的日常。近日政府提出容許狗隻進入餐廳，一方面可為寵物家庭提供更便利的生活配套；另一方面亦能發揮示範效應，帶動餐飲、零售及相關服務需求，經濟注入新動能。在消費與需求推動下，外界估計約有半數餐廳或會申請相關牌照。

平衡不同持份者觀點與立場

對愛狗人士而言，取消食肆「禁狗令」自然令人雀躍；但必須承認，並非所有持份者都熱愛或能安心接觸寵物。部分市民因個人經歷而抗拒或害怕狗隻，亦有人憂慮衛生風險。我家人之中亦有人喜歡狗隻並有飼養經驗；但亦有人曾被狗追逐而留下陰影，至今仍對狗感到害怕。按食環署過去三年數據，平均每年處理「犬隻進入餐廳」的投訴超過320宗，反映社會對寵物進入食肆仍存在一定疑慮。

早前在港擁有多間分店的老馮茶居亦曾因寵物入內等問題被食環署扣分；雖然現行制度未容許寵物入店，但店方對新政策表示歡迎，同時坦言食客反應兩極，「很難作出平衡處理」。因此，政策落地後，餐廳除需符合更嚴格的衛生要求外，前線員工亦應具備基本的犬隻行為辨識與應對知識，例如避免對陌生犬隻作過度眼神接觸、保持適當距離等；同時亦建議在繁忙時段增配人手，協助觀察現場情況，並在出現突發狀況時及時介入，減少對其他食客造成滋擾或安全風險。

修例建議先導試行有實證

政府修例容許狗隻進入食肆，獲批食肆將設有清晰標識；首階段計劃提供約500至1,000個牌照名額。全港約有18,000間食肆，首輪名額比例不高，較像「先導試行、觀察反應」，而非即時全面推行；日後可再檢視並作調整。筆者認為政策方向合理：要求食肆張貼告示，有助在狗主、餐廳營運者及其他顧客之間取得平衡；不接受狗隻的顧客亦可選擇不進入相關食肆。在風險層面，若狗主能妥善管控狗隻，襲擊風險相對較低；加上本港狗隻普遍已接種瘋狗症疫苗，相關風險未必需要被過度放大。

近年港鐵與九巴亦推出便利寵物出行的計劃：港鐵於2025年5月起在輕鐵網絡推出「貓狗同行」試行計劃，並於同年9月起轉為恆常服務；九巴亦於2024年底推出「寵物巴士團」，並將於 2026年2月9日起擴展至每日提供。這些先行先試的安排，也可為食肆政策提供可參照的推行邏輯。

可參考的城市經驗：分類管理與配套完善

同時，廣州近年積極推動寵物友善商場、餐廳及酒店，並把餐廳大致劃分為三類：禁止攜帶寵物、允許攜帶寵物，以及專門的寵物友善餐廳。部分寵物友善餐廳更提供寵物餅乾、玩具、雪糕等服務，亦設有寵物車泊位、飲水站等設施。相關做法一方面營造更貼心的人寵共融環境，另一方面亦帶動寵物用品、寵物食品等周邊行業，促進商場人流與消費。

近年不少寵物友善商場，以及各區海濱長廊與公園對愛寵人士的接納程度日增。筆者在大學期間曾與中學生就寵物友善設施進行研究，不少受訪者提到，區內既有配套完善的寵物友善商場，亦有質素甚高的海濱長廊與公園，方便攜寵散步休憩、相處互動，甚至設有專門的寵物公園與寵物洗手間等設施。

相較於一般餐廳，商場（如 AIRSIDE、K11 MUSEA、D2 Place、The Mills 南豐紗廠）、海濱長廊（如西九文化區）及公園的空間往往更寬闊：商場即使屬室內環境，分流範圍亦較大；海濱與公園多為戶外空間，散步道、跑步徑、單車徑等路線分隔較清晰，較有條件兼顧不同使用者需要。回到今次放寬寵物進入食肆的安排，由於餐廳面積大小不一，加上政府表示將以隨機抽籤方式挑選合適餐廳參與試行，實務上更需要把關。

正如黃冠麟在「01論壇」撰文所言，公共空間的設計與管理有其必要條件；筆者認為政府宜就餐廳面積、座位布局、分隔安排、通風、衛生及配套設施等訂立更清晰門檻，以提升落實順暢度並減少爭議。若日後把相關原則延伸至公共交通工具，更應在風險評估、乘車規範與配套設施上作更細緻的制度設計，讓政策推進有章可循。

政策要落得穩：門檻清晰、責任界定與社區教育並行

在衛生層面，筆者尤其關注餐廳清潔與責任界定：例如狗毛若飄落餐具可能造成滋擾，餐廳需加強清潔，並事先釐清清潔責任歸屬，以免與狗主產生爭拗。現時外出攜寵亦不限於狗，也有人帶貓（多半在推車內）；若貓與狗被安排在同一區域，仍可能因氣味、聲響或距離過近而出現緊張甚至衝突。再者，部分寵主未必有足夠自覺，若直接使用餐廳碗碟讓狗飲水，即使事後清洗，亦難以令其他客人真正安心。

因此，在發牌條款上可考慮加入更具體、可量化的要求，例如：清潔消毒頻次與標準（包括洗手間、地面及桌面等的清潔時間表）、是否需要設置寵物如廁或相關配套、前線員工與客席比例、是否須安排指定員工完成寵物相關課程；若屬商場內食肆，亦可要求商場客戶服務或保安人員加強巡查與即時支援。至於小型餐廳，亦可研究就可容納的寵物數量或人手配置設上限，並透過分區安排（如寵物區與一般客人區分隔）或指定座位位置，降低對其他食客的影響。

筆者相信，多數狗主有愛心，會妥善照顧狗隻；相對而言，我更關注前線員工與顧客之間可能出現的摩擦與執行落差。除政府加強解說修例草案外，亦建議愛護動物協會及漁護署就相關指引作出更清晰、具體的操作說明，協助市民與業界理解政策要求。必須承認，在餐廳推行相關政策時，核心考慮在於能否維持公共衞生水平，以及確保市民在公共空間中可自由並安全通行；亦需顧及不同寵物體型與行為習性可能帶來的干擾，制定相應管理措施與行為規範。

不少討論往往集中於寵物友善政策可能帶來的經濟增長與「寵物經濟」；但作為社會學大學畢業生，我更關注的是：寵物友善如何影響不同群體之間的社交互動與日常生活實踐。在人寵共融環境下，除了寵物與寵物之間的相處，寵主與寵主之間的交流亦有機會增加：透過共同活動與日常出行，大家或可結識更多志同道合的人，甚至因為經常在特定場地相遇，而逐步形成固定社群。進一步而言，寵主亦可能因探索不同寵物友善熱點而建立「關注組」，在社交媒體分享與打卡，增添生活樂趣，並在一定程度上促進個人心理健康與社會連結。對家庭而言，若外出用餐與休憩的選擇更友善、安排更周全，亦可提升「一家人」外出的意欲，增加寵物相處與家庭共同活動的機會。

總結而言，為了平衡不同持份者的觀點，政策既可視作寵物友善制度的試點，也可視作「牠經濟」的一種實驗場景。寵物能陪同用餐，固然便利寵物主人照顧與安排日常生活，也有助增進主人與寵物的連結與互動，提升心理福祉；至於政策如何落實、成效如何，仍有待觀察。若餐廳能參考成功案例、借鑒其空間規劃與服務模式，或能降低摩擦與成本。歸根究柢，真正可持續的人寵共融，需要的不只是放寬限制，更是制度化的管理、清晰的責任、持續的社區教育，以及主人與寵物社交與行為能力的共同提升社交技能。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



