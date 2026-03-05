來稿｜國家發展提供「時代確定性」　港澳轉型成就「非凡意義」

來稿作者：楊莉珊



在全國政協十四屆四次會議開幕之際，回望過去一年，中國在「風高浪急」的外部環境中穩健前行，經濟總量邁上140萬億元新台階，以強大的發展韌性與內需活力，為動盪的世界注入了難能可貴的穩定性。展望「十五五」規劃開局之年，國家高品質發展藍圖徐徐展開，港澳地區亦站在了新的歷史起點上。此時，深刻理解中國發展所提供的「時代確定性」，並把握其中蘊含的、對於港澳而言的「非凡意義」，關乎港澳未來的繁榮穩定，更關乎「一國兩制」行穩致遠與國家發展全域。



當前，世界百年變局加速演進，單邊主義、保護主義暗流湧動，全球經濟復蘇面臨重重挑戰。在此背景下，中國的表現成為一道亮麗的風景線。這份亮眼「成績單」的背後，是中國經濟長期向好的堅實基本盤，更是一系列戰略定力與務實行動所構築的「確定性」體系。

首先，確定性源於超大規模市場的內生動力與強大韌性。春節假期，超8千億元的旅遊消費、近95億人次的人員流動，這些並非簡單的數字，而是中國14億人民追求美好生活、消費升級潛力的生動體現，是一個內部迴圈暢通、層次豐富的超大規模市場的有力證明。它意味着，無論外部風雲如何變幻，中國都擁有抵禦風險、自我修復、持續增長的深厚基底。這種以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局，正是中國經濟能夠「頂壓前行」的底氣所在。

其次，確定性源於以創新驅動、品質並舉的發展路徑轉型。中國經濟不僅實現了「量」的合理增長，更在「質」的有效提升上取得關鍵進展。從人工智慧、生物醫藥到新能源、低空經濟，新質生產力正在拔節生長，科技與產業深度融合。這種對創新驅動發展戰略的堅持，意味着中國不再僅僅滿足於跟隨，而是在更多領域佈局前沿、力爭引領。這種向「新」向「優」的轉型升級，為中國經濟注入了持久動能，也為世界經濟帶來了新的增長機遇。

第三，確定性源於堅定不移擴大高水準對外開放的莊嚴承諾與實踐。​海南自由貿易港全島封關運作，是中國擴大開放、對接國際高標準經貿規則的標誌性舉措。春節假期離島免稅購物與免簽入境旅客的大幅增長，直觀體現了開放帶來的「物暢其流、人享其成」。從高品質共建「一帶一路」，到務實推動全球發展、安全、文明倡議，中國始終是開放型世界經濟的建設者、全球公共產品的提供者。中國宣導的平等有序的多極化和普惠包容的全球化，為應對全球性挑戰、完善全球治理提供了「中國方案」，成為動盪世界中的穩定力量。

正是在國家發展確定性不斷增強、藍圖日益清晰的大背景下，中央港澳工作辦公室主任夏寶龍指出「充分認識『十五五』時期對港澳的非凡意義」，這一論斷具有深刻的歷史、現實與未來指向。

「非凡」在於時間的同步與使命的升級。「十五五」​時期是國家在全面建成小康社會基礎上，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵五年。對香港、澳門而言，這同樣是「一國兩制」實踐進入新階段，由亂到治走向由治及興的關鍵時期。國家制定實施「十五五」規劃，香港也正編制歷史上的首份本土五年規劃，兩者在時間軸上首次實現如此緊密的同步規劃。這意味着港澳的發展戰略與國家整體戰略的對接將前所未有的直接與深入，港澳的角色將從過去國家改革開放的「參與者」、「貢獻者」，更多地向國家現代化建設的「深度融入者」和「關鍵樞紐」升級。

「非凡」在於機遇的匯聚與功能的重塑。國家推動高品質發展，尤其是發展新質生產力，為港澳帶來了轉型升級的黃金機遇。香港擁有五所世界百強大學、健全的普通法制度、高度國際化的專業服務，在基礎研究、智慧財產權貿易、金融服務、法律仲裁等領域優勢突出，這正是培育新質生產力所需的高端要素。澳門「一中心、一平台、一基地」的定位，則在促進中國與葡語國家商貿合作、文化交流方面具有不可替代的價值。「十五五」時期，港澳可以憑藉其獨特優勢，在國家創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈的深度融合中，找到新的功能定位和增長極，實現自身經濟的結構性優化。

認識「非凡意義」，旨在催生「非凡作為」。港澳地區需心懷「國之大者」，將自身發展置於國家現代化進程中來謀劃和推進。在支持國家高水準開放中強化「超級聯絡人」與「超級增值人」角色。​在服務國家科技自立自強中打造合作新引擎，將港澳的科研與國家所需、產業所向緊密結合，形成「基礎研究+技術攻關+成果轉化」的完整生態鏈；在促進人文交流與民心相通中擔當文明使者。​港澳中西文化薈萃，是講好中國故事、促進文明交流互鑒的理想視窗。

「十五五」的序幕已經拉開，這是一個充滿希望與挑戰的新征程。中國的確定性，源於其堅定不移的發展道路、改革開放的基本國策與胸懷天下的責任擔當。這份確定性，是港澳未來發展的最大機遇所在、信心之源。對港澳而言，「十五五」的「非凡意義」，正蘊含在與國家發展戰略的深度融合之中，蘊含在由治及興的歷史跨越之中，蘊含在「一國兩制」新實踐的廣闊前景之中。

唯有倍加珍惜當前大好局面，主動識變、應變、求變，將「國家所需」與「港澳所長」無縫對接，港澳才能在服務國家高品質發展的同時，實現自身更高水準的繁榮穩定，共建共用美好家園，共同為強國建設、民族復興偉業書寫新的璀璨篇章。這正是時代賦予港澳的非凡使命與光榮夢想。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

