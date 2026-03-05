來稿｜建立藥物價值框架　讓更多病人更早用到「救命藥」

來稿作者：李雪



近年政府加快藥物註冊步伐，推動「1+」機制並設立醫療產品規管中心，使新藥更快抵港，為病人帶來更多治療選擇。加速藥物引入固然令人鼓舞，但同時亦意味着相關部門需更頻密地處理優次排序和資源考量。在公共資源有限的情況下，如何在推動創新療法與保持醫療系統穩健之間取得平衡，成為香港值得深入探討的方向。



為協助醫療政策能更科學、更具前瞻性地運作，香港大學醫學院內科學系自2023年起開 展「SCAN‑2030」研究項目。項目由兩部分組成：前瞻掃描（Horizon Scanning）及健康技術評估（Health Technology Assessment）。

前瞻掃描（Horizon Scanning）運用本地電子健康紀錄及疾病預測模型，系統分析未來疾 病負擔及其可能對醫療開支造成的影響。以抑鬱症、炎症性腸病及前列腺癌為例，研究團隊運用本港以人口為基礎的電子醫療紀錄，掌握疾病負擔的分布與變化，並推算未來十年在相關疾病上的需求走勢及經濟負擔。同時，亦會評估全球即將上市的創新藥物在治療成效、資源配置方面的整體影響，為政府提供更前瞻、更有根據的政策參考。

健康技術評估（HTA）是一套系統化、跨學科且具透明度的評估程序，從臨床、經濟、社會及倫理等角度全面審視健康科技（包括藥物、醫療儀器或診療程序）的整體價值。這程序避免只以單一標準（如價格、成本效益或效用）評核藥物，亦會考慮藥物能否提升病人的生活質素、是否有助減少健康不平等、在療效仍存在不確定性時風險應如何分擔，以及其對醫療系統長遠承擔能力的影響。有了HTA評估程序，決策者便能對不同醫療服務做全面的平衡和考量，從而提升決策能力、提升服務質量。

此外，研究機構及製藥公司亦能更明白政策方向，籌集貼合政策決策所需的證據，協助決策者更準確理解新藥的價值。這套綜合準則亦可納入主要持份者的觀點，包括支付方、醫護人員、業界及病人組織，使評估結果能更充分反映病人的實際需要與生活經驗。

歐洲、北美和亞太不少地區已引入多種不同政策工具，包括早期使用計劃（Early Access Schemes）、風險分擔協議（Managed Entry Agreements），以及在研發階段就與評估機構進行的早期科學諮詢（Early Scientific Advice），使臨床試驗設計更貼近審批與政策決策需求，令證據產生與政策需要更緊密配合。

在香港，醫療需求與財政壓力同步上升，逐案式處理每一種新藥已難以應付未來創新藥物研發和生產的速度。訂立清晰、一致、具前瞻性的藥物價值框架，有助提升評估效率、加強透明度，也能讓政策方向更一致，確保公共資源投放於最能改善病人生存、功能與生活質素的地方。

作者李雪是香港大學李嘉誠醫學院助理教授、SCAN‑2030項目統籌。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

