黃冰芬｜國家發展顯定力　兩會開局見格局

來稿作者：黃冰芬



今天（3月4日）參加了十四屆全國人大四次會議預備會，確立通過的議程內容看似簡單實則意義不凡。



作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。（黃冰芬提供）

今屆會議議程合共11項，除了政府工作報告等傳統重點外，八天的大會將集中審議或審查並通過四份關鍵文件，分量很重且備受矚目，分別是「十五五」規劃綱要、《生態環境法典》、《民族團結促進法》及規範國家五年規劃制定程序的《國家發展規劃法》。在同一屆大會上一並審議、集中推進，不僅是會議安排，更折射出國家治理體系的成熟與戰略佈局的深遠。

當前全球多地動蕩不安，秩序面臨嚴峻挑戰。地緣政治風雲驟起，部分國家奉行霸權主義與叢林法則，動輒採取單邊行動，令多國政局陷於動蕩甚至生靈塗炭。在如此複雜的外部環境下，我國依然保持和平穩定，以民主、科學、有序的方式研討未來5年乃至更長遠的發展大計。這本身就是極為難得的成就，值得我們倍加珍惜。

回望國家發展歷程，之所以能一張藍圖繪到底、一茬接着一茬幹，關鍵在於一以貫之的「五年規劃」制度。如今邁入「十五五」新的階段，實踐充分證明：方向比速度更重要。國家緊扣中國式現代化與中華民族偉大復興的總目標，結合對國際國內形勢的研判與系統規劃，在全國人民代表大會上審議或審查有關內容，既體現廣泛民主性，更具備戰略科學性。

本屆會議將同步審議《國家發展規劃法》，更是以法治形式，將五年規劃的制定程序固定下來、規範起來，進一步強化國家發展的戰略導向。這充分彰顯，我國已擁有成熟完備的頂層設計與統籌能力，為高質量發展提供堅實制度保障。

在生態文明建設方面，《生態環境法典》作為綜合性基礎法典，將「綠水青山就是金山銀山」理念上升為法治保障。良好生態環境是最普惠的民生福祉，更是資源可持續利用、人類長遠發展的根基。法典的出台，將意味着國家在推動經濟社會發展的同時，始終堅持人與自然和諧共生，引導我們在追求發展的道路上，不忘生態平衡、守住發展底線。

至於民族團結促進法的審議，具現實針對性與歷史深意。近年來外國一些地區衝突不斷，背後往往伴隨着民族矛盾與分裂動蕩。我國作為統一的多民族國家，從站起來、富起來到強起來，始終離不開各民族守望相助、同心同德。如今以法律形式鑄牢中華民族共同體意識、增強民族凝聚力與向心力，既是歷史經驗的總結，亦是國家長治久安的基石。

作為香港同胞，我們更能在百年變局中感受到強大祖國帶來的穩定與力量。在「一國兩制」下，儘管外部風高浪急，香港始終能在國家整體發展佈局中找準自身定位、看見未來。祖國永遠是香港抵御風浪、確保安定的最堅強後盾，這份安全感，來自國家的實力，更來自國家堅持依法治國、堅守道義底線的定力。

更令人振奮的是，香港即將制定自己的首個五年規劃，這是史無前例的重要突破。正如中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍日前與港澳地區全國人大代表、全國政協委員座談交流時指出，港澳享有天時、地利、人和優勢，將在「十五五」時期大有作為。正處由治及興關鍵期的香港，理應學習國家的長遠眼光與戰略思維，化被動為主動，以前瞻性佈局謀求長遠發展，確保繁榮穩定、行穩致遠。

風高浪急顯航穩，亂雲飛渡見定力。國家在動蕩的國際環境中堅持穩中求進、居安思危，以法治擘畫藍圖、以團結凝聚力量、以生態保障長遠，一步一個腳印推進中國式現代化。身為中華兒女，我們為之驕傲、為之感恩，堅定擁護國家發展戰略、緊跟國家發展步伐，香港必將在強國建設和民族復興偉業中書寫更精彩的篇章。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

