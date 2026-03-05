張美雄｜從伊拉克戰爭回望：美國打伊朗的戰略困局

來稿作者：張美雄



23年前，美軍在伊拉克沙漠上推進時，華盛頓相信那會是一場短暫且可控的戰爭。然而，伊拉克戰爭最終拖了八年，美軍撤出後又因極端組織崛起而再度介入。這段歷史提醒世人：戰爭的開端來自美國那自以為能掌控全局的自信，但結局從來不由它單方面決定。



今日的美國國力是增還是減？

從經濟規模看，美國GDP由2003年的約11兆美元增長至今日接近28兆美元，表面上更為強大。然而，另一組數字更能反映美國的真實承受力：2003年美國聯邦債務佔GDP約 59%，今日已升至超過120%。在高債務與高利率環境下，美國的財政空間比20年前更狹窄，能否承受一場長期戰爭，已不再是理所當然。

軍事層面亦出現類似壓力。美國軍方官員承認，中東現有彈藥庫存只能支撐約七至十天的高強度攻擊。若要持續作戰，必須從本土或亞太調動彈藥，勢必削弱其他戰略方向的部署。這種多線壓力，使美國的全球承擔能力面臨前所未有的挑戰。

伊拉克與伊朗：不同級別的對手

若要理解美國今日的困局，必須先比較一下伊拉克與伊朗的根本性分別。伊拉克面積約 43.8萬平方公里，而伊朗達164.8萬平方公里，是伊拉克的四倍；人口方面，伊朗約 8,600萬，是伊拉克的兩倍。地形上，伊朗多山、縱深大，防禦難度遠高於伊拉克。

這些基本數據還是其次，體制差異更為關鍵。伊拉克在2003年是威權政權，但伊朗則是神權國家。換言之，神權國家的最高領袖掌握軍政宗教權力，革命衛隊具高度動員力。神權體制也能以宗教理念動員社會，把戰爭視為使命而非國家的決策，這使其在長期戰爭中更能承受壓力。

如果美國在一個國土較小、人口較少的伊拉克，都無法速戰速決，那麼面對一個規模更大、動員力更強的伊朗，美國付出的代價會可能更少嗎？

伊朗權力重組後局勢更為複雜

近日伊朗最高領袖哈梅內伊等數十名高層在空襲中身亡，並沒有讓伊朗陷入混亂，反而讓權力更集中。現時掌舵的拉里賈尼出身於政治宗教家族，不但在軍、政、宗教三界都有人脈，革命衛隊亦明確站在他身後。

他的公開表態亦毫不含糊，宣稱伊朗已準備好打一場長期戰爭，從他的姿態可見，新一屆領導層比過往更強硬、更具動員力，相信難以再透過外交手段加以調停。美國原本以為能以「短打」方式迫使伊朗讓步，但如今卻發現自己面對的是一個準備好長期消耗的對手。

另一方面，有報道指美國與以色列在行動首日的空襲中，炮火波及伊朗一所女子小學，造成超過160位平民百姓死傷。美軍中央司令部其後表示會就事件展開調查，但無論最終結果如何，這類平民傷亡事件已嚴重削弱美國在國際舞台上自稱「世界警察」的道德正當性。更重要的是，這會在伊朗社會內部激起更強烈的憤怒與凝聚力，使軍民更傾向以強硬方式回應外部攻擊，也進一步鞏固了革命衛隊「長期抗戰」的心理準備。

硬實力仍然是國家安全的基礎

中東局勢的急速惡化，再次提醒世界：國際政治從來不是靠善意維持，而是靠實力支撐。伊朗在過去一年曾多次向美國釋出善意，包括在核問題上作出讓步、重返談判桌，試圖以外交方式紓緩緊張關係。談判剛告一段落，戰火卻率先落在伊朗頭上。這令國際社會更清楚看到，唯有硬實力才能保障自身安全。

伊朗局勢的急轉直下，亦成為整個中東緊張升級的引爆點。從伊拉克戰爭回望今日的伊朗危機，20年間世界格局早已改變。美國的財政承受力下降，全球戰略壓力上升，而伊朗的規模、體制與動員能力遠非當年的伊拉克可比。當年美國在伊拉克尚且無法速戰速決，如今面對一個更強大、更堅韌、且具宗教動員力的伊朗，美國更難以抽身。這場消耗戰一旦拉長，勢必成為未來國際局勢的重要變數。

這次的中東危機，亦為世界各地提供了一個清晰訊號：全球局勢越不穩定，越需要建立足以抵禦外部衝擊的國家安全防線。國家安全從來不是抽象概念，而是支撐社會正常運作與長遠發展的基礎。對香港而言，完善維護國家安全的制度，正是防止外部勢力利用本地漏洞進行滲透的重要保障。世界正步入一個更動盪的年代，能否建立足夠的安全韌性，將決定香港在未來國際風浪中能走多遠。

作者張美雄是西貢區議員，清華大學公管學院在讀碩士。



