來稿｜新詞彙、新使命、新高度：解讀2026政府工作報告港澳佈局

來稿作者：高松傑



3月5日，十四屆全國人大四次會議在北京隆重開幕，國務院總理李強發表政府工作報告。這份報告，總結過去、擘畫未來，是「十五五」開局之年的行動綱領，更是護主權、謀統一、穩港澳的莊嚴宣示。作為愛國愛港一份子，筆者全程聆聽、備受鼓舞，希望和大家一同學習、點讚這份好報告。



香港行政長官李家超列席十四屆全國人大四次會議開幕會，也對於國務院總理的政府工作報告感到十分鼓舞和振奮人心，並於社交媒體發文，表示會領導特區政府建構「系統性政策框架」，主動對接國家「十五五」規劃，並制訂首份「香港五年規劃」，具戰略性、宏觀性。他說，各政策局早前已按他指示成立預備小組，預備小組會轉為對接「十五五」規劃編制小組，今年內完成香港五年規劃。

首先，2026年作為國家「十五五」規劃開局之年，中央對港澳台工作作出系統性、戰略性、前瞻性部署，以一系列權威新詞、核心關鍵詞，為國家發展，乃至「一國兩制」新實踐、港澳長治久安與繁榮穩定、兩岸關係和平發展與祖國統一大業，劃定清晰路徑、指明前進方向。筆者認為這不僅是政策表述的創新升級，更是國家治理體系和治理能力現代化在港澳台領域的集中體現，標誌着新時代港澳台工作邁入高質量融合、高標準治理、高站位統籌的全新階段。

一、高頻詞與新詞匯：映照發展新導向

今年政府工作報告語言鮮明、重點突出，一組高頻詞與重磅新詞，成為解讀政策走向的核心密碼。報告中「發展」、「建設」、「推進」位居高頻詞前列，國新辦吹風會明確指出，「改革」、「創新」兩詞合計出現75次，成為貫穿全文的核心脈絡，彰顯國家以改革破難題、以創新驅動高質量發展的堅定決心。

報告推出一批覆蓋民生、科技、產業、區域協調的新詞，直觀展現發展新佈局：城鄉居民增收計劃聚焦百姓錢袋子，推出低收入群體增收、財產性收入提升等務實舉措；中小學春秋假回應民生期盼，推動職工錯峰休假、優化生活品質；未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G布局前沿產業，搶佔科技制高點；智能經濟新形態推動「人工智能+」深度賦能各行各業；衛星互聯網、新基建工程強化數字基礎設施支撐；地方政府招商引資鼓勵和禁止事項清單規範市場秩序；世界級城市群推動京津冀、長三角、粵港澳大灣區協同升級。這些新詞既接天線、又接地氣，讓發展路徑更清晰、政策舉措更具體。

國新辦吹風會進一步解讀，今年報告突出四大特色：一是為「十五五」開好局，年度任務與五年規劃緊密銜接；二是突出改革創新，推進全國統一大市場建設、零基預算改革等重點任務；三是突出民生為大，財政重點傾斜民生，提升民生投資比重；四是突出務實可操作，超長期特別國債、財政金融協同資金等政策精準落地，確保發展成果惠及全體人民。

二、港澳工作：鞏固「一國兩制」 提升依法治理效能

報告專章部署港澳工作，立場堅定、舉措務實，為港澳長期繁榮穩定注入強心針。報告強調，堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，首次提出「提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展」。這一表述立足港澳由治及興關鍵階段，強化良政善治、筑牢安全根基。

中央全力支持港澳更好融入國家發展大局，發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。依托粵港澳大灣區建設，推進規則銜接、機制對接，打造國際科技創新中心與世界級城市群；支持香港北部都會區、河套深港科創合作區建設，壯大金融、創科、高端服務業優勢產業；支持澳門推進「1+4」產業適度多元發展，深化橫琴粵澳深度合作。國家戰略與港澳定位同頻共振，將獨特優勢轉化為核心競爭力，為港澳長遠發展開拓無限空間。

三、台灣工作：堅定反「獨」促統 深化融合發展

報告涉台內容立場鮮明、擲地有聲，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，明確堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。這一宣示劃清紅線底線，彰顯維護國家主權安全發展利益的堅定意志。

與此同時，報告釋放濃厚民生溫度，提出深化兩岸交流合作與融合發展，落實台胞同等待遇，增進同胞福祉，共同傳承中華文化。以福建兩岸融合發展示範區為龍頭，暢通台胞就業、創業、就學、生活便利化渠道，推動產業、資金、人才深度循環，以中華文化紐帶增進心靈契合。國家始終以同胞福祉為念，以融合發展之進，築牢祖國統一之基，讓台灣同胞在民族復興進程中共享發展紅利。

四、凝心聚力：在民族復興征程中譜寫港澳台新篇章

當前國際形勢動蕩不安，地緣政治風險上升，祖國永遠是港澳台同胞最堅強的後盾。從護航海外同胞平安歸來，到托舉港澳渡過風浪，國家始終以強大實力守護每一位中華兒女的尊嚴與福祉。2026年作為「十五五」開局之年，筆者認為港澳台工作緊扣國家戰略大局，堅持安全與發展並重、制度型融合提速、民生導向鮮明，在「一國兩制」框架下穩中求進。

新詞映照新方向，關鍵詞鎖定新使命。從高質量發展的宏圖佈局，到港澳台工作的精准施策，筆者認為這份政府工作報告給方向、給信心、給力量。我們要堅守愛國立場，積極融入及服務國家發展大局，以實際行動維護國家安全、推進統一大業、助力港澳繁榮。筆者堅信，有中央堅強領導、祖國堅強後盾、全體中華兒女同心奮進，「十五五」規劃必將圓滿實現，祖國完全統一定能到來，港澳台的明天必將更加美好！

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

