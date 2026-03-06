來稿｜解讀全國政協常委工作報告：國家規劃引領，香港策略對接

來稿作者：楊莉珊



全國政協十四屆四次會議於2026年3月4日在北京人民大會堂開幕，標誌着中國進入「十五五」規劃的開局之年。這次會議不僅是政協委員履職盡責的重要平台，也是國家治理體系中「協商民主」的集中體現。



全國政協主席王滬寧代表全國政協常務委員會向大會報告工作，當中不僅總結了過去一年政協工作的成果，也為未來五年的發展藍圖提供了協商與建言的平台。報告強調全過程人民民主的實踐，凸顯了政協在凝聚共識、匯聚智慧方面的重要作用。

從議程來看，政協委員們圍繞政府工作報告、「十五五」規劃綱要草案以及民生議題展開討論，體現了政協作為統一戰線組織的廣泛性與包容性。政協委員對生態環境法典、民族團結進步促進法等法律草案的審議，顯示出國家在制度建設上的前瞻性與系統性。

更值得關注的是，報告中對民生問題的重視。如何讓收入更穩定、教育更公平、醫療更便利，成為委員們的焦點。這不僅回應了社會關切，也體現了「中國式現代化」的核心理念——以人民為中心的發展思想。

特別是對《生態環境法典》、《民族團結進步促進法》等法律草案的審議，顯示出國家在制度建設上的前瞻性與系統性。

政協通過提案、調研和協商，為政府決策提供了寶貴的參考，推動了政策的科學化與民主化。

從戰略層面看，全國政協會議報告既是對過去工作的總結，也是未來發展的宣言。它通過協商民主的形式，推動國家治理體系和治理能力現代化，為實現社會公平、經濟高品質發展和國家長遠戰略目標提供了堅實的制度保障。更重要的是，政協的作用在於把不同群體的聲音匯聚起來，形成最大公約數，從而在中國式現代化的新征程上凝聚起團結奮鬥的磅礴力量。

全國政協十四屆四次會議報告不僅是政治文件，更是社會共識的體現。它提醒我們，現代化不僅是經濟指標的提升，更是制度完善、民生改善與社會團結的綜合進步。政協的協商民主實踐，正是這一進步的重要保障。

更重要的是，政協的作用在於把不同群體的聲音匯聚起來，形成最大公約數，從而在中國式現代化的新征程上凝聚起團結奮鬥的磅礴力量。

除此之外，筆者認為，香港即將制定首份「五年規劃」，標誌着特區政府治理邏輯的重大轉變。過去，香港依賴自由市場的自發調節，但在面對全球經濟波動與區域競爭時，單靠市場機制已不足以確保長期穩定與韌性。通過頂層設計與戰略規劃，香港能夠彌補自由市場在長遠佈局上的不足，增強抗風險能力。這一觀點不僅回應了香港社會對經濟多元化的期待，也為香港在新時代的治理創新提供了方向。

香港的發展離不開國家的支持，通過五年規劃與國家「十五五」規劃的緊密對接，香港能夠更精准地把握機遇，將「國家所需」與「香港所長」結合起來。這種結合不僅體現在金融、貿易、航運等傳統優勢領域，更延伸至創新科技、綠色發展、文化交流等新興板塊。這種結合不僅體現在金融、貿易、航運等傳統優勢領域，更延伸至創新科技、綠色發展、文化交流等新興板塊。

