黃冰芬｜2026政府工作報告指引香港奮進「十五五」新程

2026年是「十五五」開局之年。當前國際局勢風高浪急，地緣衝突升級，環球經濟復甦乏力，世界的目光聚焦到今年的全國「兩會」，中國如何保持經濟增長？首先，筆者感恩能在一個和平穩定的環境中，還能參與國家未來的發展，建言獻策。這份穩定和機遇，充分反映國家的制度勢度和戰略定力。我們需珍惜當下，堅定前行。



今次兩會的政府工作報告，緊扣高質量發展的主題，既有創新突破的勇氣，亦有改革實幹的擔當，始終回應民生所盼、民心所向，向全國人民展示了清晰的前進方針和具體的目標及實現路徑。會場上，李強總理作報告時數次因熱烈的掌聲而「中斷」，其間筆者真切感受到：無論面臨多大困難，國家始終將人民的根本利益放在首位，把錢花在刀刃上。

結合工作報告精神及「十五五」規劃綱要草案，本文主要談四點體會——

第一，經濟增長目標科學審慎，兼具務實與前瞻。

過去一年，國內生產總值增長實現5%左右的預期目標，成績來之不易。面對更趨嚴峻複雜的外部環境，今年經濟增長預期目標設定為4.5%-5%區間。設定這一目標的背後，是國家頂住巨大壓力，沉着應對風險，勇毅前行。「十五五」開局之年，尤需具備前瞻性、科學性的頂層設計，為全國人民指明前進方向。這一增長區間看似謹慎，實則兼顧了民生保障、糧食安全、物價穩定、居民收入增長、國際收支平衡、減碳降排等多重目標，是把握好當前與長遠、發展與安全辯證關係的戰略考量，充分體現國家治理的成熟與穩健。

第二，持續實施五年規劃，大國底氣和戰略定力續彰。

國家長期堅持五年規劃一以貫之，政策連續性強。同時，超大規模國內市場、完整產業體系、不斷突破的科技實力等等，都是我們應對風險挑戰的最大底氣。報告中一系列亮眼數據令人振奮：集成電路產量增長28%，工業機械人增長10.9%，數字經濟核心產業佔比超過10.5%，新設外商投資企業增長19.1%，國內旅遊及入境旅遊人次均增長16%以上。凡此種種，力證我國綜合實力穩步提升，新質生產力正成為經濟增長關鍵引擎，不僅為全球經濟復甦注入信心，更堅定了我們對國家未來發展的信心。

第三，居安思危，堅定不移辦好自己的事。

當前外部環境充滿不確定性，唯有苦練內功、穩中求進，才能掌握發展主動權。今年國家政策在堅持「穩中求進」基礎上，強調「提質增效」，鞏固、提升、拓展並重，注重防範化解風險。圍繞「十五五」開局，國家立足國內國際「兩個大局」，堅持以實體經濟為本，強化國內大市場拉動作用，着力擴大內需；堅持投資於人與投資於物並舉，推動傳統產業轉型升級，以人工智能全面賦能各行各業，培育壯大新興產業與未來產業。同時，緊抓科技自立自強與高水準對外開放兩大任務，以高水平對外開放促改革、促發展。香港作為「超級聯繫人」，正迎來深度融入國家戰略、發揮「一國兩制」獨特優勢的重大歷史機遇。

第四，港版五年規劃將出爐，與國家發展同頻共振。

「十五五」規劃綱要對香港部署15項重點對接領域，核心要義是「以香港所長，服務國家所需」，國家交付的重任包含了信任。「十四五」期間，香港經歷了從由亂到治走向由治及興，落實「愛國者治港」，明確行政主導地位。香港社會安全了，中央才放心交託更重要任務——未來五年香港將新增「四大抓手」，包括大宗商品交易生態圈、高增值供應鏈服務中心、北部都會區及國際高端人才集聚高地建設。這將力促香港在國家高水平開放中發揮重要作用，拓展經濟增長點，最終惠及民生。

國家有藍圖，香港有方向；國家有發展好，香港有機遇。接下來，香港將推出首份屬於自己的五年規劃。特首親自掛帥，帶領專班推動相關編制工作。未來五年，這幅「路線圖」將如何與國家同頻共振，令人翹首以盼。2026年，在北京瑞雪紛飛中，讓我們見證香港在「一國兩制」下邁向新里程碑，在國家發展的大藍圖中寫下新篇章。

