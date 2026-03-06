張美雄｜領都爭議：別借「天價」之名，誤導業主亂中取利

來稿作者：張美雄



近日有居民向我查詢領都停車場充電樁工程爭議，當中有指一名全職網紅評論員在其頻道多次以失實內容提及我。我必須強調：我從不認識該人士，亦從未參與任何屋苑的採購或工程決策，相關指控全屬失實。至於他為何反覆以不符事實的說法針對一個與他素未謀面的人？我不作揣測，但這類做法確實容易為外界介入屋苑管理製造空間。我已就失實內容發出律師信，並保留所有證據，會在適當時機依法處理。



今次爭議的主角——日出康城領都，是一個超過四千戶的大型住宅，規模龐大、管理複雜，自然容易成為外界關注甚至介入的目標。香港不少屋苑的經驗都顯示，只要資訊稍有混亂，就會有人利用居民對工程造價或管理費的疑慮，以「部分真相」作切入點，再加入失實推測，把複雜工程簡化成「天價」與「黑幕」的對立敘事。這類做法往往不是為了解決問題，而是透過製造不信任、削弱現有架構，為圍標勢力日後入侵屋苑鋪路。

一旦這種氛圍形成，真正願意承擔責任、按程序辦事的業主反而容易被攻擊，令屋苑陷入「劣幣驅逐良幣」的局面。近期領都的討論中，確實出現了類似的模式：以看似合理的疑問作開端，但內容混雜大量未經查證的說法，甚至把車場業主自行決策、高票通過的充電基礎設施工程描繪成陰謀論式故事，令居民難以作出準確判斷。

為協助居民掌握準確資料，我已於2月28日邀請民政處、廉政公署及熟悉《大廈管理條例》的專業人士舉行講座，向業主講解法例與程序。以下，我會就坊間最常見的幾項疑問逐點回應，讓討論回到事實本身。

第一，充電裝置是否入侵「私人業權」？

該評論員為首，提出質疑的人士指安裝充電基礎設施觸及私人車位業權，甚至暗示業委會越權。這種說法混淆了「車位專用權」與「大廈公共電力裝置」的法律概念。根據領都公契及政府「EV屋苑充電易」指引，配電箱、電纜托架、主幹電纜、避雷系統等均屬大廈公共電力裝置，涉及整體電力負荷及公用空間施工，必須由管理公司按業主大會授權處理；車位業主的專用權並無改變，而安裝於車位內的充電器屬其專用設備，如需額外安裝或更換，費用及日常維修均由該業主自行承擔。領都的工程按法例、公契及集體決策進行，既無侵犯私人業權，亦不存在所謂「僭越權力」。

第二，香港是否可以大規模推動「車電分離」，暫不安裝充電裝置？

該評論員以「未來趨勢」為名，鼓吹換電模式或流動充電，聲稱可取代屋苑安裝充電基礎設施，但這與現時市場與技術現實並不相符。全球主流電動車品牌如Tesla、BYD、BMW 等均不支援通用換電技術，換電模式目前只適用於極少數品牌；若以此為方向，等同限制業主選購市面上大部分車款的自由。至於流動充電，其效率遠不足以應付大型屋苑數百輛車的日常需求。反觀政府的電動車政策明確以「擴建充電網絡」為主軸，以推動電車普及化，而屋苑安裝的分佈式充電設施均須符合機電署及消防處的安全要求，包括負載管理及自動斷電裝置，安全性遠高於移動電源。領都車場業主以高票通過的方案，正正是基於現行技術、法例及安全標準作出的集體決定，並非如部分言論所指的「盲目跟風」。

第三，領都充電工程是否可與「大廈維修圍標」類比？

該評論員亦多次把領都的充電基礎設施工程與「大廈維修圍標」相提並論，既忽略政府監管程序，也刻意營造利益輸送的錯覺。事實上，「EV屋苑充電易資助計劃」是政府撥款 35億元推動的政策，所有申請均由環境保護署按既定程序審批，包括資格審查、電力公司初步評估、聘請工程顧問制定規格、公開招標、工程進度報告及完工驗收，並須由管理公司與政府簽訂資助協議。招標透過「樓宇復興平台」電子系統進行，並有合資格顧問及承建商名單供參考。計劃自2020年推出以來，已接獲逾700宗申請、涵蓋約14萬個車位，僅極少數因不符條件（如已與商業充電商簽約、露天車位過多等）而被拒，反映審批機制具透明度及有效性。

領都獲批1,500萬元資助，正是按上述程序審核的結果，並非任何人可「私相授受」。將一個由政府嚴格監管、程序公開透明的資助工程，與坊間常見的「維修圍標」混為一談，不但不符事實，更會誤導公眾對政府制度的理解。至於有人質疑為什麼不選擇最低價格的公司，原因是出價最低的公司並没有任何過往的工程範例作參考，第二低的公司則欠缺環境管理系統及職業健康與安全管理系統兩個ISO認證，因此車場業主集體決定最終選擇了第三低價的公司。

程序補充：關於1月30日的會議決議

2025年10月及今年1月9日的業主大會，出席的全體業主先後授權車場業主自行決定充電工程事宜，其後車場業主每次均以超過九成票數通過繼續工程。

然而在1月30日的特別大會上，住宅業主亦有就車場事務參與投票。當日投票期間出現大量授權票，有部分業主事後反映，簽署授權時未完全掌握相關資料，誤以為只是就管理費事宜表決。在資訊不對等的情況下收集的授權票，其代表性及正當性難免引起關注。

領都的爭議之所以被推向失真，並非源於工程本身，而是有人以「技術建議」與「制度質疑」包裝片面資訊，把複雜工程簡化成「天價」與「黑幕」的對立敘事，製造不信任，令居民難以看清事實。其中提出這類評論的網紅，本來並非領都業主，往往只需提出質疑，卻無需承擔後果：既不需負責重新招標後可能出現的更高成本，也不需面對工程延誤對居民造成的實際影響。當公共討論被這種「講就容易、做就無責」的聲音主導，屋苑管理便更容易在「混亂」之中走失方向。

領都的車場充電工程經過政府審批、公開招標及車場業主集體決策，事實和程序都可以被檢視。希望這篇文章能讓討論回到理性與事實，讓居民以準確資訊作出判斷，而不是被片面敘事牽着走。縱使近日紛擾不斷，我相信真正關心屋苑的業主會在謠言之中保持清明；風雨再大，終會散去，留下的只會是事實本身，而不是那些靠煽動堆砌出來的聲勢。

作者張美雄是西貢區議員，西貢區大廈管理工作小組委員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

