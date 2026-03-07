潘學智｜北都城鄉共融：以可持續旅遊破發展樽頸

來稿作者：潘學智



近年走在街頭，不難發現訪港旅客的步調變了。昔日拖着行李箱穿梭名店的畫面減少，取而代之的是按着社交媒體攻略，穿梭橫街窄巷進行「Citywalk」（城市遊蹤），又或走向郊野探索大自然。中文大學酒店及旅遊管理學院尹振英教授的觀察正好印證了這一點：「消費者現在更看重心理健康和自然環境。」根據亞洲旅遊交流中心對旅遊市場的預測，年輕旅客比例不斷上升，他們不再滿足於傳統的物質消費，反而更願意花錢獲取更豐富的情緒價值和更優質的家庭相處時光。



面對這股銳不可當的新世代客源，香港的旅遊配套必須改弦更張。《2026-27年度財政預算案》提出設立「北都城鄉共融基金」以推動鄉郊旅遊項目，這無疑是切中時弊的戰略調整。既回應旅客對天然生態場景的渴求，又高度契合了國務院總理李強在2026政府工作報告中提出，統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，深化農文旅融合發展的國家重點施政方針。

迎合體驗經濟

把握新世代客源

2月17日是聯合國設立的旅遊業復原力全球日，正正提醒各國可持續旅遊業的重要性，並呼籲各國制定相關的國家戰略予以推動 。要將「城鄉共融」由概念轉化為經濟動力，核心正是在於響應這項全球戰略呼籲，全面實踐可持續旅遊。Booking.com的報告指出，全球高達75%的旅客計劃在未來一年選擇更可持續的旅遊方式。儘管《香港旅遊業發展藍圖2.0》已將「建設香港成為可持續旅遊發展的示範點」列為四大定位之一，但藍圖中對於如何落實保育、社區營造及技能支援等具體部署，依然顯得乏力。

要彌補這段政策差距，別處的管治經驗值得借鑒。以內蒙古自治區為例，當地並非單純依賴天然資源，而是透過頂層設計，在《全面推進美麗內蒙古建設築牢我國北方重要生態安全屏障規劃綱要（2025—2035年）》中，明確提出建設以生態為底色、文化為特色、旅遊為產業的融合發展格局。自治區政協會議上，赤峰市人民政府副市長黃雙燕更強調「文旅體農商」的深度融合，秉持「旅客想體驗什麼，我們創造什麼」的思維來營運景區。

香港政府應當吸收這種跨界別整合的管治理念，摒棄各自為政的官僚慣性，主動為業界提供清晰的政策配套。短期內，政府應將酒店和旅館的綠色認證制度化，推出《可持續酒店及旅館指引》，並提供適度的經濟誘因與政策傾斜，鼓勵業界共同提升可持續旅遊的水平。

結合北都願景

說好綠色旅遊故事

中長期而言，香港則需要一個具指標性的「可持續旅遊示範區」來試驗城鄉共融的成效。沙地阿拉伯的阿盧拉地區（AlUla region）提供了一個極佳的國際範例：當地政府不單投入綠色運輸等硬件，更着力開發由社區主導的沉浸式探險旅遊及非遺傳承空間，將旅客利益與在地居民福祉緊密結合。

香港政府不應只停留在推廣層面，而應承擔起參與者與統籌者的角色。在政府藍圖中的沙頭角文化旅遊區專題計劃，恰好具備了結合文化、生態與社區經濟的核心條件。政府應果斷將沙頭角劃定為香港首個「可持續旅遊示範區」。這絕非是單純的旅遊發展項目，而是特區政府平衡保育與發展，讓旅客和鄉郊居民共同在政策中受惠的管治試金石。

作者潘學智是「民思政策研究所」研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



