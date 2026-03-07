來稿｜外媒永遠讀不懂中國GDP——「棄保5」不是無力而是戰略清醒

來稿作者：高松傑



十四屆全國人大四次會議揭幕，今年中國經濟增長目標定為4.5%至5%。筆者見消息甫出，部分西方媒體便急於炒作「連續三年保五失敗」、「經濟失速」、「動能枯竭」，用單一數字簡化中國經濟、以偏見剪裁事實。筆者看了不恥笑一番，這套老掉牙的抹黑話術連小孩子也不再相信，也恰恰暴露其對中國發展邏輯的無知與傲慢。事實勝於雄辯，筆者希望告訴這些無知的外媒：告別「保5」不是無力，而是戰略清醒；不是退縮，而是更高質量的前行。



筆者認為，這不是被動下調，而是主動戰略選擇；不是增長乏力，而是高質量發展的必然轉型。過去三年，中國堅持GDP達到5%左右增長目標，去年如期實現5%增速，在全球動蕩中交出穩健答卷。今年調為區間目標，是綜合研判內外形勢的科學決策：外部地緣衝突加劇、貿易保護主義抬頭、美國加徵關稅持續衝擊；國內處於結構調整、動能轉換、風險防範的關鍵期。設定彈性區間，是「既跳起來摸高，又能穩得住步伐」，為改革、轉型、防風險預留空間，這是治理能力成熟的體現，絕非外媒所謂「無力保五」。

外媒最擅長的把戲，是只看增速、不看基數；只談數字、不談質量。今日中國經濟總量已突破140萬億元人民幣，在如此龐大基數上實現4.5%至5%的增長，絕對增量相當於一個中等經濟體全年總量。林毅夫教授指出，即便按此目標，中國對全球經濟增長貢獻率仍穩定在30%左右，過去十餘年始終是世界經濟第一引擎。對比西方主要經濟體常年1%至2%的增速被吹捧為「強勁復甦」，這種雙重標準，本就是意識形態偏見的赤裸暴露。

更可笑的是，外媒刻意無視基本常識：中國從不為增速而增速，發展的終極目的是為了人民。今年政府工作報告中，就業目標1,200萬人以上、城鎮調查失業率5.5%左右、CPI漲幅2%左右，民生指標絲毫不鬆懈。財政政策更加積極有力，赤字率4%左右，發行超長期特別國債1.3萬億元，一般公共預算支出首次突破30萬億元，重點投向「兩重」、「兩新」與民生保障。各級政府厲行節約、過緊日子，把每一分錢用在發展關鍵點、民生急需處。這套「以人民為中心」的發展邏輯，西方媒體永遠讀不懂，也不願承認。

他們更不敢告訴公眾：增速微調的背後，是發展含金量的大幅提升。今年報告33次提「科技」、36次提「創新」、7次提「人工智能」，明確布局腦機接口、智能體、未來產業，全力打造智能經濟新形態。中國經濟正從規模速度型轉向質量效益型，從要素驅動轉向創新驅動。GDP增速不再綁架一切，取而代之的是產業升級、科技自立、綠色轉型、民生改善。這種捨棄短期數字、謀求長遠可持續的戰略定力，正是中國經濟行穩致遠的秘訣。

全國政協常委唐英年、政協委員王冬勝等各界人士紛紛表示，當前複雜局勢與巨大基數下，4.5%至5%的目標務實、合理、分量十足。筆者認為這不是保守，而是清醒；不是退縮，而是蓄力。報告強調「在實際工作中努力爭取更好結果」——這句話就是最有力回應：底線守得住，潛力能釋放，實際運行完全有望突破區間上限。

從過去至今，筆者見西方輿論場抹黑中國經濟，從來都是同一套劇本：快了就說「威脅」，慢了就說「崩潰」；數字高了就炒作「債務泡沫」，數字調整就渲染「失速衰退」。他們拒絕承認中國經濟的強大韌性，拒絕正視新質生產力的蓬勃興起，更拒絕理解中國式現代化的發展道路。幾十年來，「中國崩潰論」反覆破產，根源在於他們永遠用西方中心的偏見，誤讀擁有14億多人口、超大規模市場、完整產業體系的東方大國。

要判斷一個經濟體好不好，不該只看一時增速數字，而要看就業是否穩定、收入是否增長、民生是否改善、未來是否可期。今年，中國堅持擴大內需、促進消費；加大科技研發，突破卡脖子關鍵技術；深化改革開放，優化營商環境；統籌發展與安全，牢牢守住不發生系統性風險底線。我們從最壞處打算，向最好處努力，這不是被動應對，而是主動領先。

面向2035年遠景目標，中國要實現人均GDP較2020年翻一番，邁入中等發達經濟體水平。未來十年是跨越「中等收入陷阱」的關鍵階段，我們需要的不是粗放高增速，而是更高質量、更有效率、更可持續、更為安全的發展。4.5%至5%的目標，與長期潛力相契合，與遠景規劃相銜接，是實事求是、科學可行的路徑安排。

我們中國經濟的航船，從不會被外媒雜音帶偏航向。我們不搞大水漫灌，不追求虛假繁榮，不被單一數字綁架。腳踏實地、穩中求進，聚焦高質量發展，服務人民美好生活。無論外界如何唱衰、如何抹黑，中國經濟長期向好的基本面沒有變，超大規模市場優勢沒有變，產業體系完整、人力資源豐富、改革紅利持續釋放的支撐條件沒有變。

事實將再次證明：主動調速，是為了更好提速；暫時蓄力，是為了更遠奔跑。那些執意抹黑中國的聲音，最終只會被中國發展的堅實步伐徹底淹沒。中國經濟的未來，掌握在中國人民自己手中，前景光明、大有可為！筆者堅信，有中央堅強領導、全體中華兒女同心奮進，「十五五」規劃必將圓滿實現，我們中國的經濟將會越來越好。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

