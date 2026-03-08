送澧手記｜從硬體到文化：兩億元基金，解鎖鄉村潛能？

送澧手記｜黃仲澧

財政司司長在新一份《2026-27年度財政預算案》中，提出一項名為「北都城鄉共融基金」的先導計劃。政府建議撥款2億元設立該基金，目標是鼓勵非政府組織、社區團體及私營機構推展鄉郊旅遊項目，推動北部都會區村落的發展和活化。



基金涵蓋超過200條位於北都的認可鄉村，資助範疇包括推廣活化文物景點（如新田大夫第）、舉辦深度遊活動（如文化導賞、務農及單車遊），以及研究放寬政策限制，讓村屋有機會轉型為餐廳或民宿等新型態用途。

該基金正好回應政府「無處不旅遊」及「城鄉共融」的新施政理念。多年來，北部都會區的開發重心在大型基建及創科產業，原居民和鄉郊社區未必能及時分享到發展紅利。今次計劃旨在「還富於民」，將文化、自然資源與旅遊經濟結合，促進村落轉型及社區共融。透過資助，將具特色的文化古蹟、自然生態，及村落經濟有機串聯，讓原居民和社區共同參與，推動由下而上的鄉村振興。

不過，推展鄉村旅遊仍面對不少挑戰。硬件方面，許多鄉村依舊面對「車到人不到」的窘境——村路狹窄、公眾停車位短缺，以及廁所設施未現代化等問題。軟件上，現行法規對村屋作商業用途設有重重門檻，即使欲改建為小型餐飲或民宿，許可流程和成本令小業主望而卻步。此外，社區參與和宣傳不足，令傳統節慶、歷史故事難以轉化為具吸引力的旅遊亮點，遊客承載能力亦有限。

「北都城鄉共融基金」正是針對痛點出招：儲備可用於道路和停車場升級、改善公共設施；結合政策鬆綁，協助村屋符合規定轉型用途，基金或可資助環境提升及法規合規的工程開支。此外，不乏文化活化資助，例如舉辦單車賽、盆菜宴，抑或國際級音樂節，讓靜態文物轉化為互動體驗場域。

資金投入只是催化劑，長遠而言，鄉郊吸引力有賴其獨有IP與故事。以鳳凰湖村去年底舉辦首屆「士多啤梨節」為例，兩日吸引逾3,000人次本地及深圳遊客，不僅享受農莊採摘、探索深港景致，更見證了鄉郊活動的潛力。再如今年3月於印洲塘舉行的「鄉郊豐年節2026：『香港山水．聲舞』一日音樂節」，展示出「自然＋藝術」能將鄉村打造成國際級表演場地。未來可善用資助，聯合學者、院校、村民共塑獨特鄉村品牌，活化傳統故事，把文化轉化為新旅遊資產。

「北都城鄉共融基金」先導計劃，是香港旅遊政策的重要轉捩點。它不僅提供財政支持，更體現了由「城市主導」邁向「城鄉共融」的思維。希望藉助這個契機，深度復興鄉村文化，「修補」基建缺口，同時打造屬於香港的「村落IP」。最終，讓北部都會區成為歷史、人情與現代繁榮共存的宜居宜遊空間，建立一個真正有溫度、有故事的新香港。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



