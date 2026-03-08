來稿｜面試別只顧答題：先拆解題目的隱含前提

來稿作者：顧穎瑩



年頭我去了應徵。面試官問我舉一個我曾經利用創意思維（Creative thinking）解決問題、組織對策的例子。這倒是在我意料之外。畢竟該職位並非設計崗位，產業也不是創意領域。我自己也常以僱主身分擔任面試官，更熟悉的題型其實是：「請描述一次你在工作中遭遇困難或挫折時，如何克服？」——可以是個人層面，也可以從團隊合作的角度切入。



我在諮詢公司擔任顧問；當面試官問到「創意思維」時，我的第一個直覺是把它連結到自己最常用 的「框架思維」。我接着解釋自己習慣用框架思維理解問題：從不同角度拆解問題、在分析過程中用問題引導出洞見——某種程度上也算Creative thinking。我的回答停留在方法論，沒有落到一個 足夠具體的案例（因為不存在）。

我後來意識到，自己是被「面試必須給出漂亮答案」的慣性推着走，因此陷入了不必要的框架。其實每個問題都隱含着假設，而面試官的提問也是如此。這些假設包括：(1) 我的工作（雖然是專業 顧問、非創意領域的崗位）會用上「創意」模式解決問題；(2) 而這種運用是恰當的。

概括性面試問題原則上應適用於所有應徵者。但事實這不是100%成立，就以上述問題來說，假設用在我身上便不太合理。

尤其第一點。顧問工作的本質是解決問題，通常優先依靠可驗證、可控風險的分析路徑；尤其是我 的諮詢案例大多集中在金融和經濟領域，這些專業性質高的行業一般對於「創意」的容納空間都 較少。

一個很好的例子便是：你去看醫生，你不會選擇一個常用「創意思維」診症的醫生！所謂創 意往往意味着非傳統方案，而非傳統通常也伴隨不確定性與風險。如果傳統方法已能滿足客戶需 求並達成目標，刻意追求創意反成為不負責的行為。

這也正好引出第二點。真正需要跳出傳統， 通常是當既有路徑無法達標、或限制條件逼迫我們換打法時；否則多數時候「為創意而創意」只會 徒增風險，未必是專業。

因此，在反思後，比起勉強拼湊一個「看似有創意」的例子，我應該採取以下兩個更為有效的做法：

（1）坦然指出：基於工作性質，我的主要任務是以分析為主。過去的工作經歷中，我並未遇到在既 定成功指標和約束條件下，傳統方法無法達標的情況。在不需要引入非典型解法的情況下，自然 也就沒有施展「創意思維」的實例可供分享。這樣的姿態不僅展現我的自信與判斷力，也可表明了 我不畏懼提出不同意見的態度，而不是為了迎合問題而硬着頭皮作答。

（2）邀請面試管換一種形式評估我的「創意思維」。一般面試的邏輯是：過往經驗往往是預測未來表 現的最佳線索，因此才會要求我舉出具體實例。但沒有現成實例，並不等於沒有這方面的能力。 所以，我應該接着邀請面試官即場出題，請面試官即場設計一個與這個職位相關的假設情境，讓我在現場拆解問題、提出不同選項、權衡風險與資源限制，一起討論可能的創新做法。

透過這樣的方式，即使無法依照面試官原先預期的「過往實例」路徑作答，我仍然可以換一種形式，協助他 評估我在面對未知問題時的創意思維與決策邏輯。這不僅呼應了他提問背後的真正意圖，也同時 展現我理解對方需求，並願意主動尋找替代方案達成同一目標的能力。

總結：面試時不必為答問題「創意」硬湊故事；誠實說明為何他的要求不能應用在你身上 / 專業判斷何時需要創新，並在缺乏既有實例時，主動邀請即場模擬情境，讓面試官看到你的實時拆解與決策能力。

作者顧穎瑩是專業人士，具市場投資分析與經濟、金融諮詢顧問經驗。



