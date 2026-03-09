議員來稿．李家駒｜借APEC財長會議舞台　融中華文化說好香港故事

來稿作者：李家駒議員



「有朋自遠方來，不亦樂乎」二千多年前孔子這句名言，道盡了中國人待客之道的熱忱與真摯。今年十月，香港即將迎來遠方的貴客，2026年亞太區經濟合作組織（APEC）財政部長會議將在這顆「東方之珠」隆重舉行。中央政府早前宣布，這次會議由國家財政部主辦、香港特區政府承辦，體現了中央對香港的高度信任與殷切期許。筆者深信，這不僅是國家外交盛事，更是香港向世界展示獨特魅力、弘揚中華優秀傳統文化的千載良機。



選委界立法會議員李家駒呼籲港府善用國際舞台，弘揚中華文化。（李家駒提供）

財庫局跨部門協作鋪路財長會議

今次財長會議，絕不只是財金官員聚會，應同時視為一場文化交融的國際盛會，特區政府將以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，在為期三天的會議期間，迎來21個成員經濟體的財政部長和高級財金官員，以及世界銀行、國際貨幣基金組織等重要國際組織的代表，預計約有500名來自世界各地的政要與財金精英將雲集香江，隨行還有一眾目光敏銳的國際傳媒代表。這群來自世界各地的政要、財金精英及傳媒朋友，正是我們「講好中國故事、香港故事」的最佳受眾。

那麼，特區政府如何善用這個得來不易的國際平台？筆者欣悉政府已有全盤規劃。由財經事務及庫務局局長擔任主席的籌備工作督導委員會，集合了20個政策局、部門和機構的高層代表，涵蓋會議安排、交通、保安、宣傳、文化藝術活動等各個範疇，這種跨部門通力協作的精神，既體現了政府的高度重視，更彰顯了我們辦好國際會議的決心與實力，如此周密部署，正是會議圓滿成功的堅實基礎。

文化推廣納入財長會議規劃

至於在推廣中華文化方面，政府可謂匠心獨運。考慮到與會嘉賓行程緊湊，不少代表要先出席十月中在曼谷舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行年會，然後才轉抵香港參加財長會議，因此政府在會議日程和活動設計上作出了貼心安排。從會場布置、展示攤位，到歡迎晚宴、文藝表演和實地考察，處處融入中華文化和香港特色元素，務求讓與會者通過沉浸式體驗，深入感受中華文化的博大精深，以及香港作為國際大都會的獨特魅力。

這讓筆者想起早前在立法會會議上，向當局提出了有關藉此機會弘揚中華傳統文化的建議。當時筆者特別關注能否在會議期間舉辦類似中華文化周的活動、安排專題展覽、非物質文化遺產體驗、歷史建築考察等，讓與會嘉賓通過互動參與，深化對香港和中華文化的認識。從局長的書面答覆可見，政府已將文化推廣納入整體規劃，這無疑是令人鼓舞的。

藉機展現金融、會議、旅遊實力

香港素來是舉辦國際大型會議的盛事之都，在處理媒體事務和宣傳推廣方面經驗豐富，可謂「駕輕就熟」。筆者深信，特區政府定能藉着這個機會，向世界展示香港金融業的蓬勃發展，以及在籌辦國際會議、展覽及獎勵旅遊方面的雄厚實力。更重要的是，讓來自世界各地的嘉賓，親身體驗香港中西文化薈萃的獨特氣質，感受中華優秀傳統文化的深厚底蘊。

2026年的秋天，香港不僅是亞太經合組織財金高層的交流中心，更將成為向世界展示中華文化的重要窗口。正所謂「不積跬步，無以至千里，不積小流，無以成江海」每一次國際會議的成功舉辦，都是香港邁向更廣闊世界的堅實一步，讓我們翹首以待這個國際盛事，見證香港在說好國家故事、說好香港故事的征程上可以「更上一層樓」，再創輝煌！

作者李家駒博士是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



