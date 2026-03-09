議員來稿．葛珮帆｜「健康中國」戰略中的香港機遇

來稿作者：葛珮帆議員



日前，習近平總書記專程看望參加會議的農工黨、九三學社、醫藥衞生界、社會福利和社會保障界委員，並參加聯組會及發表重要講話。習總書記深刻闡述了堅定不移走中國特色衞生與健康發展道路的重大意義，明確提出了推動「十五五」時期健康中國建設取得決定性進展的戰略要求，為我們當前和今後一個時期的衞生健康與社會福利保障事業指明了前進方向、提供了根本遵循。作為一名長期關注並參與相關領域工作的立法會議員，筆者深受鼓舞，倍感責任重大。



葛珮帆稱在前廳交流會上與醫衞局及醫管局就內地醫療合作、香港醫療券在內地使用、吸引及輸入人才等問題交流意見。（葛珮帆提供）

2035年建成健康中國

習近平總書記的講話，系統總結了我國衞生健康事業發展的成就與經驗，立足於我國作為人口規模巨大、城鄉區域發展仍不平衡的發展中國家的基本國情，鮮明強調了必須堅持從國情出發，走中國特色衞生與健康發展道路的戰略定力。這啟示了，任何政策的制定與實施，都不能脫離中國的實際情況，必須牢牢把握社會主義制度的優越性，堅持以人民為中心的發展思想。

講話明確指出，到2035年建成健康中國是中共中央的一項戰略決策，而「十五五」時期是實現這一目標的關鍵時期，必須統籌謀劃、加緊推進，力求取得決定性進展。這標誌着健康中國建設進入了全面攻堅、提質提效的新階段。習總書記指出，這是一項系統工程，需要突出重點，在健全公共衞生體系、建設優質高效醫療服務體系、宣導健康文明生活方式等方面集中力量資源，有效推動。這要求有關的工作必須更具系統性、協同性和精準性，要抓住那些惠及面廣、牽一髮而動全身的關鍵環節。香港作為國家的特別行政區，在「一國兩制」方針下擁有獨特的優勢和條件。學習總書記的講話精神，對於我們思考如何更好發揮香港所長、服務國家所需，尤其是助力健康中國建設，具有極強的現實指導意義。

香港醫療如何發揮所長？

香港的醫療體系品質享譽世界，但也面臨着公立醫院服務壓力巨大、基層社康服務有待加強、預防保健措施不足等挑戰。這與國家層面健全公共衞生體系、強化基層網底的要求是相通的。近年來，筆者積極推動優化香港的基層醫療規劃，支援發展地區康健中心，宣導加強慢性病管理、癌症篩查、精神健康服務等預防和社區支援措施，並致力推動加强支援罕見病患者和加强藥物可及性，以保障不同群體的衞生健康需求。香港應進一步借鑒內地在組建醫療聯合體、推廣家庭醫生簽約服務、運用智慧醫療手段管理社區健康等方面的經驗，完善香港的基層醫療服務網絡，增強疾病的預防和早期發現及治療能力，減輕醫院壓力，提升全民健康水準。同時，在傳染病防控、突發公共衞生事件應對等方面，香港與內地更需要深化機制對接、資訊互通和技術協作，共同築牢國家公共衞生屏障。

香港擁有多所世界一流的大學和科研機構，在生物科技、醫學研究、中醫藥現代化等領域的基礎雄厚。特區政府的政策也大力支持創新科技發展，將生命健康科技列為重點方向之一。透過利用香港的科研實力和國際化的監管、融資環境，結合內地強大的產業轉化能力和廣闊市場，在創新藥物、高端醫療器械、精準醫療、智慧醫療等方面深化合作，為國家突破關鍵核心技術、滿足人民群眾多元化健康需求貢獻香港力量。

建成「人人健康」香港

​習總書記在看望社會福利和社會保障界委員時，體現了對民生福祉的高度重視。健康中國不僅是身體健康的中國，也包含心理健康、社會適應良好的內涵，與社會福利保障密不可分。香港社會同樣面臨人口老齡化、照顧者壓力、弱勢群體支援等挑戰。筆者持續關注並推動完善本地的安老服務、殘疾人士支援、婦女健康、兒童保護、貧困家庭援助、預防骨質疏鬆等政策。例如為婦女及兒童發聲、要求加强支援照顧者、推動增加社區照顧服務名額、支援設立更多精神健康綜合社區中心、關注在職貧困和青年發展問題。這些工作，與內地正在不斷健全的多層次社會保障體系、發展公益慈善事業、推進基本公共服務均等化的目標是高度一致的。

香港作為中西文化交匯的國際都市，在健康資訊傳播、體育普及、心理健康宣導等方面有良好的基礎。我們可以利用各類媒體和社區網路，更積極地推廣均衡飲食、適量運動、戒煙限酒、心理調適等健康理念，尤其關注青少年健康習慣的養成。同時，研究推動建設更多便於市民活動的公共空間和體育設施，鼓勵企業實施職場健康計劃。通過社會各界的共同努力，營造「人人關注健康、人人參與健康、人人享有健康」的良好社會氛圍。

習近平總書記要求人民政協和各界人士深入調查研究，貢獻智慧力量。這對筆者而言是莫大的鞭策。作為立法會議員和社會的服務者，筆者將繼續秉持專業精神，深入社區和業界調研，圍繞如何優化香港醫療健康及社會福利政策、如何更好對接國家「十五五」健康中國戰略、如何促進香港與內地相關領域的協同發展等議題，提出更多務實、管用的政策建議。積極搭建溝通平台，促進特區政府部門、專業團體、學術界、企業界和市民大眾的對話與合作，凝聚社會共識。

「十五五」的藍圖已經繪就，健康中國建設的號角已經吹響。香港與國家命運與共，站在丙午馬年新春的起點上，讓我們攜手並肩，堅定不移地沿着中國特色衞生與健康發展道路前進，共同為推動「十五五」時期健康中國建設取得決定性進展，為保障大眾的健康福祉，為實現中華民族的偉大復興，貢獻出香港應有的智慧和力量。

