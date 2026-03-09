來稿｜「以民為本、生命至上」　特區政府高效護港人撤離中東

來稿作者：楊華勇



近日，中東地區因突發戰事，局勢驟然緊張，牽動着全國人民的心，更讓身處該地區的香港同胞的家屬憂心不已。自2026年2月底以來，區內多個機場停擺，航班大面積取消，導致包括香港居民在內的大量旅客滯留。面對這場突如其來的危機，香港特別行政區政府迅速啟動應急機制，與中央有關部門、駐外使領館及相關航空公司通力協作，展開了一場有條不紊、充滿溫情的撤離協助行動，全力保障港人安全，生動詮釋了「以民為本、生命至上」的施政理念。



中東空域2月28日封鎖後，大批港人滯留杜拜，3月4日阿聯酋航空EK 380載着550名乘客在晚上9時50分着陸香港機場。24歲的Shivay步出禁區到接機大堂時，與接機家人相擁，獲送上鮮花。（梁鵬威攝）

港人滯留中東「有家難回」

此次危機的導火索源於2026年2月底開始的地區衝突。局勢的急速惡化導致波斯灣周邊多國受到波及，航空運輸網路幾近癱瘓。絕大部分往返香港與中東地區的航班被迫取消，這使得正在該地區旅遊、公幹，乃至長期在當地工作生活的香港市民，瞬間面臨「有家難回」的困境。

截至3月8日，特區政府入境事務處共接獲約810名身在中東港人的查詢與求助。這810個數字的背後，是810個焦灼的家庭。特區政府清晰地認識到，將這些同胞安全、順利地接回家，是當前最緊迫的任務之一。

危機發生後，特區政府各部門立即進入應急狀態，成立了跨部門協調機制，確保援助工作高效、順暢。特區政府始終與外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐當地使領館保持24小時緊密聯繫。祖國的外交機構是保障海外公民安全最可靠的支柱，特區政府通過這一管道，及時獲取最權威的局勢資訊、當地安全評估及撤離政策，並將港人需求精準反饋，爭取最大支持。同時，政府也與旅遊業監管局密切合作，掌握旅行團的動態。

810人求助370人安全撤離

入境事務處設立的24小時求助熱線（+852 1868）成為了滯留港人及其家屬最重要的聯絡視窗。截至3月8日，在810名求助者中，已有超過370人通過各種管道安全離開中東，其餘人士亦均報稱身處安全地點。這條熱線，真正成為了穿越戰火的「安心線」。

解決問題的關鍵在於恢復空中交通。特區政府深知，滯留同胞最核心的訴求是獲得確切的返港機位。為此，運輸及物流局等部門主動出擊，與仍在運營或正在恢復運營中東航線的航空公司，特別是承擔迪拜往返香港主要運力的阿聯酋航空（Emirates）進行了密集、深入的磋商。

港府與阿航達成專項安排

在各方努力下，轉機首先出現在迪拜。3月初，迪拜國際機場開始恢復有限度運作。阿聯酋航空作為基地航空公司，率先逐步恢復國際航班，這為疏導滯留旅客帶來了曙光。特區政府迅速把握這一視窗期，與阿聯酋航空達成專項安排。入境事務處根據前期登記的求助名單，主動聯絡身處迪拜及周邊、且希望盡快返港的港人，協助他們通過這一安排優先獲取寶貴的機位。

目前，阿聯酋航空已維持每日一班由迪拜直飛香港的航班。隨着運力逐步恢復，機位緊張情況已得到大幅緩解。根據阿聯酋航空官方網站（即用戶提供的連結內容所示的正規預訂平臺）的實時查詢資訊，在3月10日等近期日期，返港航班仍有經濟艙機位可供購買，票價約在港幣5,800元左右。這一公開、透明的購票管道，為其他自行安排行程的滯留港人提供了明確、可靠的返港方案。

尊重暫留中東港人選擇

特區政府的協助行動並未僅限於迪拜。對於有港人身處的卡塔爾等杜哈地區，政府同樣保持高度關注。從卡塔爾哈馬德國際機場發佈的信息來看，自3月9日起，機場已開始逐步恢復航班升降，卡塔爾航空也已恢復前往首爾、北京等地的航班。特區政府已明確表示，將繼續與所有營運中東航線的航空公司保持緊密聯絡，積極爭取在航空管制放寬、飛行安全得到保障的前提下，盡快促成更多直飛或中轉回港的航班選項。

同時，政府也充分理解並尊重部分長期在中東工作生活港人的選擇。對於他們，政府的援助重點在於提供持續、準確的安全資訊和領事保護管道，確保他們在決定留駐期間的安全與合法權益得到保障。無論是選擇撤離還是暫留，特區政府的關懷與支援始終在線。

展現專業性、責任感、行動力

此次中東危機下的撤離協助工作，是一場對特區政府應急管理能力、跨部門協作效率以及與中央、企業、國際社會溝通協調能力的綜合考驗。從危機爆發到迅速建立多管道求助網路，從積極外交斡旋到務實商業協商，從組織專項航班到派員前線支援，特區政府展現出了極高的專業性、責任感和行動力。

這場行動的成功，根基於中央政府的堅強領導和外交領事機構的全力支持，得益於特區政府各部門的主動作為與同心協力，也離不開像阿聯酋航空這樣負責任企業的積極配合。它更體現了香港社會「守望相助、同舟共濟」的核心價值。每一個安全返港的數字背後，都是一個家庭的重聚，一份憂慮的平息。約530港人滯留 港府爭取預留回港機位予特別需要港人

當前，中東地區局勢依然複雜，部分空域與機場的運作仍受限制。但我們有信心，在祖國的強大支持下，在特區政府不懈努力下，在社會各界的關註下，所有仍身處當地、希望返港的香港同胞，最終都能順利、平安歸家。特區政府將繼續以紮實、細緻的工作，守護每一位香港居民的安全與福祉，讓東方之珠的溫暖，照耀到每一位身處遠方的遊子。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

