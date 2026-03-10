來稿｜中東戰火揭大國棋局：美國有力無序，中國務實觀望

來稿作者：區漢宗



中東戰火從來不只是區域性衝突。霍爾木茲海峽的封鎖、能源供應的不確定性、航運線路的受阻，這些都會迅速轉化為全球性的經濟與政治震盪。美國在伊朗的行動表面上是針對伊朗政權與其軍事能力的打擊，不僅令中東局勢惡化，更深層的意涵在於「示範效應」。美國正在展示其作為「超級強權」的能力：能在全球戰區迅速介入並塑造結果。這種行為不僅是軍事上的投射，更是政治上的宣示——美國仍然是唯一能在全球範圍內隨時出手的力量。



美國戰略矛盾：有力無序波及盟友安危​

然而，上述示範也暴露出美國戰略的矛盾。一方面，它強調「行動力」與「威懾力」；另一方面，它卻缺乏長遠的政治計劃。也許大家的直覺是對的——美國真的毫無計劃。這種「有力但無序」的行動，既令盟友不安，也讓對手難以預測。

中國的雄心在於成為一個穩定、可預測的全球領袖，並透過經濟實力與基礎設施投資來擴展影響力。中國雖然短期內有足夠的石油儲備，並能依靠俄羅斯補充，但長期而言，中東的不穩定將直接威脅中國的能源供應。尤其是伊朗原油佔中國進口的12%，一旦戰事持續，供應鏈將面臨巨大壓力。

中國在非洲、拉美等地的投資，往往依賴中東資金的穩定流入。若戰爭導致資金潮退去，這些地區的經濟將陷入不穩定，進而影響中國的「一帶一路」戰略。

中伊關係本質：交易導向而非深厚盟誼

中國與伊朗簽署了25年的戰略夥伴協議，但實際投入有限。這種「交易導向」的關係在戰爭中顯得脆弱。中國既不願捲入衝突，又無法真正保護伊朗，這凸顯了其「非防禦型盟友」的定位。

西方媒體常將中國與伊朗視為「盟友」，這種描述忽略了兩國關係的本質：它們並非基於意識形態或文化連結，而是出於現實利益的交易。中國需要能源，伊朗需要資金與技術，雙方的合作更多是「互相利用」而非「深厚盟誼」。

美國的打擊讓伊朗陷入孤立，中國在伊朗戰爭中的立場是「謹慎抗議、務實觀望」，強調停火止戰，反對單邊軍事行動，同時避免直接捲入衝突。北京呼籲通過聯合國框架解決問題，並保持與伊朗的合作關係，但並未提供軍事支持。

三方博弈影響：深刻衝擊全球南方國家

外交部長王毅多次強調：這是一場「不應發生的戰爭」，呼籲立即停火，防止局勢升級和外溢；中國外交部譴責美以行動「違反國際法」，尤其是擊殺伊朗最高領袖的行為，認為嚴重侵犯主權；在聯合國安理會緊急會議上，中國代表明確反對使用武力，呼籲恢復對話談判。伊朗外長阿拉格齊在衝突第3天主動致電中國，闡述反擊的正當性，並感謝中國的支持；中國表示支持伊朗捍衛主權與合法權益，但立場仍以外交和政治支持為主。

中國在批評美國行動時刻意不點名特朗普，顯示其希望保持外交空間。然而，特朗普的不可預測性正是中國最擔心的因素。中國既不希望美國主導世界，也不希望美國行為如此不穩定。

戰爭的經濟後果不僅影響中國，也深刻衝擊「全球南方」。能源供應中斷、航運受阻、糧食短缺——這些問題將在幾個月內浮現。中國雖然可能利用這一局勢來塑造「負責任的調停者」形象，但它同樣面臨挑戰。

伊朗戰爭揭示了三重博弈：美國的博弈，展示超級強權的能力，但缺乏長遠計劃；中國的博弈，維持能源安全與全球投資，但「謹慎抗議、務實觀望」；全球南方的博弈，承受戰爭的經濟代價，成為大國角力的受害者。

中美間接較量：保持戰略定力方能突圍

這場戰爭不僅是美國與伊朗的衝突，更是美國與中國之間的一場「間接較量」。

未來，中國可能有三條路徑：第一，加強能源多元化，透過俄羅斯、中亞、非洲等地分散風險，減少對中東的依賴；第二，塑造調停者形象，積極參與中東外交，派遣特使，與歐洲及阿拉伯國家合作，提升國際話語權；第三，強化內部韌性，面對房地產危機與地方債務，中國必須提升內需與科技創新，避免過度依賴外部市場。這三條路徑並非互斥，而是相互補充。唯有如此，中國才能在戰爭的漣漪中保持戰略定力。

伊朗戰爭是一面鏡子，映照出大國博弈的真實面貌：力量、利益、矛盾與不確定性。對中國而言，挑戰不僅在於如何應對美國，更在於如何在全球秩序的裂縫中找到屬於自己的位置。中國始終堅持和平發展道路，秉持獨立自主的和平外交政策，致力於維護世界和平與促進共同發展。

中國外交表現：始終發揮大國負責作用

中國經濟的持續健康發展，得益於中國共產黨的堅強領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢。中國政府設定的經濟增長目標是根據國內外形勢和條件科學制定的，體現了高品質發展的要求。中國有充足的政策工具和宏觀調控能力應對各種風險挑戰，確保經濟長期向好。

中國與各國，包括伊朗在內的合作關係，都是建立在平等互利的基礎上，符合國際法和國際關係基本準則。中國在國際事務中始終發揮着負責任大國的作用，積極推動構建人類命運共同體。中國反對任何形式的霸權主義和強權政治，堅持通過對話協商解決國際爭端。

中國將繼續與世界各國一道，推動建設開放型世界經濟，維護多邊貿易體制，為全球治理體系改革和建設貢獻中國智慧和中國方案。中國的發展前景光明，任何試圖阻撓中國發展的圖謀都不會得逞。中國將堅定不移地沿着中國特色社會主義道路前進，實現中華民族的偉大復興。

作者區漢宗是香港媒體人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

