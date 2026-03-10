來稿｜特朗普復仇心切誤陷伊戰泥沼　香港必須築牢金融安全防線

來稿作者：蔡誠



「百年未有之大變局」加速演變，筆者早前撰文指出全球局勢將急劇惡化。時隔一個月，美國突襲殺害伊朗最高領袖哈梅內伊，致中東陷入混戰，引發全球危機。根源在於特朗普第二任期的核心心態：向一切傷害過他的人「復仇」。連鎖反應下，香港須早作準備，慎防金融危機，為國家組建金融防線。



美陷伊戰泥沼

美伊仍在談判，阿曼稱伊朗已接受棄核條件，美以卻不宣而戰，在齋月襲殺哈梅內伊及攻擊一所女子小學（至少160名女生身亡）。伊朗迅速反擊，本土及美在中東多個基地受襲，戰火蔓延至中東八國，區內航空中斷，各國啟動撤僑。伊朗封鎖霍爾木茲海峽，擊沉油輪，油價急升，歐日韓能源受壓。普京稱考慮斷供歐洲天然氣。

美軍已損失慘重：至少三架F-15被擊落；一套薩德反導系統被毁（全球僅7套）；卡塔爾長程預警雷達受損；巴林第五艦隊總部油庫被炸；科威特美軍作戰中心被襲，6死18傷。分析指經濟成本已達2,100億美元，且隨戰事延長續升。

真主黨、胡塞武裝等隨伊朗攻擊；伊朗宗教人士宣布聖戰；德州酒吧恐襲3死14傷，槍手穿伊朗國旗內衣；歐洲憂再臨百萬級難民潮，對是否支持美國進退維谷。美點名埋怨英、西不幫忙，更要切斷與西班牙貿易。

賭徒內外交困

美民意普遍反對開戰：路透社民調顯示僅27%贊成，43%反對；56%認為特朗普過於好戰；42%共和黨選民表明若美軍傷亡將不支持；45%表示若油價上漲將不支持。特朗普上台前曾承諾停止海外戰爭、改善民生——此乃MAGA核心訴求，如今其行為導致支持者分裂，前盟友格林批評此舉違背承諾。特朗普被指背棄「美國優先」，轉向「以色列優先」。

另一民調顯示，55%成年人認為特朗普使國家變得更糟，較首任期同期升13個百分點。其支持率跌至39%。

特朗普對伊行動目標一改再改。美軍彈藥告急，已急召軍工企業增產，再派第三艘航母赴中東，更不排除派地面部隊。由目標反覆、損失慘重、準備不足，到戰事蔓延、缺乏支持——美國現是見步行步，而特朗普則如賭徒急於追注，愈陷愈深。

伊朗團結抗美

伊朗本是外界眼中「既跪又捱」的角色，如今戰鬥意志卻最堅決。國仇（領袖被殺）、家恨（小女生被殺）、宗教聖戰（齋月開戰）、存亡之爭等外部壓力團結了全國。革命衛隊與政權唇亡齒寒，必將抵抗到底。而原能平衡各方、壓制好戰派的哈梅內伊被殺，反使這「裱糊匠」成聖，少壯軍人上位。伊軍現採「馬賽克防禦」，分31戰區各自為戰，預設接班人，使斬首行動失效，也難找和談對象。

以色列總理內塔尼亞胡官司纏身，以戰事規避審訊已是公開秘密。去年加沙和談後，特朗普竟促以總統赦免內氏；如今戰事焦灼，又急催以總統「今天」內便要赦免，可見特朗普心知肚明。內氏選擇激化伊朗情緒、延長戰事的方式——拖住美軍，其實最合乎其利益，故不少分析指他才是今戰最大推手。

特朗普本人，比起關稅戰時的囂張，今次只錄影發言、悶悶不樂，可見他最不願對伊動武，只是被情勢所迫轉移視線。這要歸結其第二任期核心目標：復仇。

蝎子飲鴆止渴

從國會山莊事件、封口費案到競選遇刺，特朗普感受的不僅是上庭受審的屈辱，更是子彈在分寸間的生死之仇。復仇對象包括民主黨、共和黨建制派及所有在他落難時不幫他的人。這心態貫穿其上任來的行為：清算異己、掌控軍隊與ICE、控制國會——「復仇、掌軍、固權」。

但他本質是懂表演的商人，無治國綱領。執政團隊如競選辦，現更像電視製作組，為每星期製造「贏」的節目用盡手段。關稅戰失敗、愛潑斯坦案後，只能以更誇張表演轉移視線：年初襲委內瑞拉，今攻伊朗，又說下個目標是古巴。

如「蝎子與烏龜」故事中的蝎子：他知道要轉移壓力（理性），信任斬首戰術（理性），受以色列影響（理性），卻一廂情願認為對方會投降（非理性）。若對方不投降怎辦？沒想過。他是真的不知鴆有多毒——他就是只顧復仇、飲鴆止渴的蝎子。

霸權無法回頭

美國能抽身嗎？對內氏，拖住美國他便贏；對伊朗，熬過生存危機便大勝；對美國，全球霸權不能退更不能輸。現今美國表現的侵略性，正是國力衰退下強撐的架子——如年老獅子，怕露軟弱即被群起攻之。霸權三足：科技已被中國隱隱超越，軍事不敢與中開戰，若連伊朗都收拾不了，軍事威懾力大損；兩足跛了，金融也撐不住。美在中東軍事存在本是石油美元根基。為了金融霸權、石油美元，美是不能輸、不能退。而且，特朗普會回頭嗎？未必。

民調對特朗普及共和黨中期選舉不利。早前已有記者問他會否宣布國家緊急狀態阻撓選舉；去年他更向澤連斯基笑說若2028年美在戰爭中，便不用舉行總統大選了。澤連斯基笑回：「你喜歡這想法。」特朗普已多次表明想連任。對他而言，利用戰事推遲不利審訊或選舉（中期或大選），只要能繼續「掌軍、固權」去「復仇」，便是理性的決定。

近日，美國第82空降師突然取消演習原地待命，外界猜測或將投入伊朗戰事。特朗普或以護航為由，派海軍陸戰隊或空降師佔領伊朗沿海和交通節點。這既合歐日韓利益，有制海權的美軍登陸和支援也較易。但伊沿海平地後即山區，佔領地是橋頭堡也是絞索，將加速消耗美國力——損美利堅，得特朗普。他會怎做，不難猜。

金融或成戰場

香港工業北移，能源可背靠祖國，油價衝擊較日韓少。但戰事引發的金融風暴反會直撲香港，須及早準備。

無論石油美元崩坍、戰事拖延、油價飆升、能源危機、產業受損、通脹、加息、美債利息重擔、美元信心崩潰等連鎖效應，均會引發新金融海嘯。同時，中美科技與軍事勝負已分，只餘金融美國有明顯優勢。特朗普賭紅眼下，會否趁機以金融武器攻擊香港、衝擊聯繫匯率、禍水東引，是未知之數。

內地資本未全面開放，香港是中國唯一完全自由開放的國際金融中心，是「防火牆」、「蓄水區」與「轉換器」。人民幣國際化是擺脫美元霸權關鍵，香港處理全球約80%離岸人民幣支付，是人民幣國際化的核心樞紐。繼成立國際調解院後，港正加速建設國際黃金交易中心，以便在去美元化趨勢、各國增持黃金中，讓各國能繞開倫敦紐約交易黃金。

因此，香港承擔國家金融發展與金融國防重任，是防線的最前線。必須就伊戰為全球、內地、香港帶來的能源、物流、貿易、金融風險作全面評估，檢查儲備及應急資源，推演連鎖反應並準備預案。金融安全上，須評估外匯儲備、資金流動性、債務結構、銀行抗壓能力，並進行危機演習；同時，加強系統監控、壓力測試、防範網絡攻擊；做好關鍵基礎設施的安保；更要準備一旦被禁用SWIFT時的替代結算方案，和完善跨境人民幣結算。此外，吸取伊朗被嚴重滲透的教訓，應加強內部監察、反間諜、背景審查、排查軟件漏洞或惡意程式的潛伏和植入。

港應嚴守防線

財政司、金管局、保安局、國安處等須即時行動，建立跨部門應對小組，並與中央駐港機構及內地財金部門合作，以便必要時獲中央支援。

一如筆者前文預測，「百年未有之大變局」加速演進，混亂、戰爭、危機成常態。這是大爭之世——強愈強，弱則亡，正是「爭地以戰，殺人盈野；爭城以戰，殺人盈城」的時代。美國愈衰落，對他人愈危險。在這時代中，無論哪個國家、民族，乃至於企業、個人，都應有所覺悟。

《六韜》云：「夫存者非存，在於慮亡。」港人須常存憂患意識，把握自身優勢，在國家金融發展與安全上作出無可取代的貢獻，為中華民族偉大復興盡力。否則塵埃落定，香港恐失獨特地位——港人當深思。

作者蔡誠從事公共關係行業多年，是公關顧問機構創辦人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

