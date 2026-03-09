來稿｜行政主導的「再提」：既要求特區政府，也呼喚社會參與

來稿作者：楊莉珊



在2026年全國兩會這一國家政治生活的重要時刻，國務院副總理丁薛祥於港澳相關會議上反復強調「行政主導」，這一事件並非簡單的概念重申，而是在「十五五」規劃開局之年、香港邁入「由治及興」新階段的重大歷史節點上，對「一國兩制」下香港特區憲制秩序與治理邏輯的一次深刻再確認與戰略性再定向。它促使我們超越表面的話語重複，深入審視行政主導原則在新時代的根基、意涵與實現路徑。



行政主導非憑空而來，亦非權宜之計，其根源深植於《基本法》的憲制設計之中。丁薛祥副總理指出，行政主導是行政、立法、司法及社會各界的「共同責任」，這一論述精準地揭示了行政主導的完整意涵。它並非行政權力的無限擴張或對其他權力的壓制，而是在《憲法》與《基本法》確立的框架內，以行政長官為核心的管治團隊，引領立法機關有效配合、司法機關依法獨立行使審判權、社會各界廣泛支持，共同朝着維護特區整體利益與國家整體利益的方向協同運作的體制。

過去數年，香港在止暴制亂、落實國安法、完善選舉制度、應對疫情、推動經濟復蘇等一系列重大考驗中，行政主導體制展現出的決策與執行效能，已經證明了其是香港撥亂反正、重回正軌的關鍵制度保障。因此，當前的「再提」，首先是對這一行之有效的根本制度的堅定維護與信心宣示，旨在全社會進一步凝聚「行政主導是香港行穩致遠的基石」這一憲制共識，防止任何模糊認識與不當干擾。

2026年的「再提」行政主導，具有鮮明的時代特徵與戰略指向。其背景是香港已實現從亂到治的重大轉折，正昂首邁進「由治及興」的新發展階段，同時國家「十五五」規劃全面啟動，中國式現代化新征程催人奮進。在此背景下，行政主導被賦予了新的時代使命。

其一，它是驅動香港「由治及興」的核心引擎。​其二，它是塑造新型行政立法關係的根本遵循。​其三，它是維護國家安全與社會穩定的長效機制。制度原則的明確，最終要落腳於治理效能的提升與社會共識的鞏固。行政主導的「再提」，既是對特區政府的要求，也是對全社會共同參與治理的呼喚。

在政府層面，​關鍵在於將行政主導的體制優勢，轉化為市民可感可知的治理成果。這要求特區政府進一步提升管治能力，特別是戰略謀劃能力、政策創新能力和執行力。在經濟發展上，要主動謀劃，善用「一國兩制」優勢，在金融、創科、貿易等領域打造新增長點；在民生改善上，要以更大魄力與智慧破解深層次矛盾，拿出切實可行的路線圖與時間表。施政必須更貼地氣、更回應民意，通過持續的政策績效來贏得和鞏固社會信任。高效、廉潔、有為的政府，是行政主導公信力的最有力來源。

在社會層面，​行政主導的順利運行，需要堅實的社會基礎與文化支撐。丁薛祥副總理強調傳承愛國愛港核心價值、加強愛國教育，其深遠用意正在於此。愛國愛港，意味着自覺維護國家主權、安全、發展利益，尊重和維護國家的根本制度和特區憲制秩序，支持行政長官和特區政府依法施政。這需要通過系統性的國民教育，特別是面向青少年的歷史教育、國情教育和憲法基本法教育，來培育深厚的家國情懷與社會責任感。同時，要不斷壯大愛國愛港力量，團結社會各界，支持特區政府聚焦發展、改善民生。當愛國愛港成為香港社會最廣泛、最堅實的價值共識，行政主導便擁有了最強大的民意後盾。

在互動層面，​需要構建更暢通有效的政社溝通與協商機制。行政主導不等於閉門決策。特區政府應主動、耐心地向社會各界解釋政策，吸納建設性意見，在涉及重大公共利益的議題上尋求最大共識。立法會、諮詢組織、專業團體、地區組織等都應成為彙聚民智、促成共識的平台。一個包容、理性、建設性的社會氛圍，將使行政主導下的決策更科學、執行更順暢。

行政主導，作為香港特區憲制體制的核心，其生命力在於實踐的淬煉與時代的賦能。面向未來，堅持和完善行政主導，意味着特區政府須以更大的擔當與智慧提升治理效能；意味着立法、司法機關須在憲制框架內各司其職、良性互動；意味着社會各界須以愛國愛港的共識凝聚支援發展的合力。唯有如此，行政主導才能真正從一項憲制原則，轉化為驅動香港鞏固獨特優勢、破解深層矛盾、增進民生福祉、加速融入國家發展大局的強大制度動能，確保東方之珠在由治及興的寬廣道路上風光更勝，為實現中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



