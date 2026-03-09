來稿｜特區政府援助中東港人行動：迅速、務實、有溫度

來稿作者：裘言真



自2026年2月底美國及以色列對伊朗採取軍事行動以來，中東地區局勢驟然升級，戰火不僅局限於交戰國，更波及多個周邊國家，導致區內大量空域關閉，多個國際機場暫停航班升降。對於數以百計因航班取消而滯留當地的香港市民而言，這無疑是一次突如其來的考驗；然而，在這段動盪時期，香港特區政府迅速動員，跨部門通力合作，並在中央堅定的支持下，為身處中東的港人提供了適切、務實且溫暖的支援。綜觀整個應急響應過程，特區政府的工作張弛有度、重點明確，既沒有自亂陣腳，亦沒有忽視任何一位在外港人的需要，值得社會大眾的充分肯定。



迅速協作彰顯執政效能

戰事爆發之初，面對往返香港與中東地區航班大規模取消的突發情況，特區政府即時進入應急狀態。作為處理在外港人求助的第一道防線，入境事務處「協助在外香港居民小組」第一時間成立了緊急事故指揮中心，並果斷增加約一倍人手，日以繼夜處理滯留港人的查詢。這種迅速增加前線應對能力的做法，充分體現特區政府對市民生命安全的重視。

與此同時，特區政府的行動並非單打獨鬥，而是展現了高效的跨部門協作與聯動能力。除了入境處迅速投入工作，整個特區政府一直與外交部駐港特派員公署、中國駐中東地區多國的使領館保持着緊密聯繫，第一時間獲得來自中國使領館的寶貴支援，並適時作出協調。運輸及物流局則充分發揮其專業職能，與營運中東航線的航空公司緊密溝通，爭取在航空情況許可下，盡快恢復返港航班。

以人為本解決燃眉之急

當然，對於滯留海外的市民而言，迫在眉睫的需求莫過於一張回家的機票。特區政府深切理解這一點，並將工作的重心放在了協助港人「走得了」這關鍵問題上；隨着迪拜機場於3月初恢復有限度運作，特區政府的協調工作迅速見效，之前身處當地的中國香港女子足球隊和數個香港旅行團，已於3月初陸續乘搭航機返港。特區政府更與現時在迪拜機場有限度運作下仍然營運的阿聯酋航空達成安排，成功爭取預留部分機位，讓特區政府直接安排有特別需要的香港人，例如長期病患者、孕婦和幼童盡快回港。超過20名人士透過相關安排得以早日回港。

此外，特區政府駐迪拜經貿辦人員更不止留守於辦公室處理聯絡工作，而是親自前往迪拜機場，在現場為港人提供面對面的支援，協助他們理順離境手續。這種「由辦公室走到現場」的貼心服務，充分展示特區政府人員「以民為本」的處事態度和溫度，讓身處異地、難免感到徬徨的港人感受到了來自祖國和特區政府的實質關懷。

數據為證社會毋須多慮

筆者認為，社會在評估特區政府整個援助工作的成效時，必須審視客觀的數據。截至3月9日下午5時，入境事務處共接獲約830名身在中東地區港人的查詢，大多的查詢都是有關航班及行程安排，報稱身處當地的港人都表示自己身處安全地方，並非身處險境急切等待救援；而截至同日，已有約420人安全離開當地。

雖然中東戰火暫未有停止的跡象，但除了直接受戰火威脅的地區外，附近其他中東地區例如阿聯酋的迪拜，食物、食水及能源供應維持正常，通訊也沒有中斷，阿聯酋政府甚至主動為大量滯留旅客承擔食宿費用。有理由相信，許多在當地工作或生活的港人，會根據自己對局勢的判斷選擇去留，並非人人急於離開。筆者認為，社會大眾毋須因「數百宗查詢」這個數字而過份憂慮，因為那些真正希望立即回港的市民，特別是旅客，在國際航班逐步開始恢復後，都陸續能夠安全返港。

隨着阿聯酋航空恢復直航服務，以及卡塔爾航空逐步恢復從多哈出發前往內地的航班，整體機位緊張的情況已大幅紓緩。從阿聯酋航空官網所見，回港航班的機位供應充足，機票不用花6,000港元便買到，絕對是合理水平；這意味着，目前仍然身處當地而決定返港的市民，通過正常渠道購買機票已不成問題。

總括而言，在此次中東突發危局中，香港特區政府的應對是果斷、專業且充滿溫度的。從迅速啟動應急機制、跨部門協作，到爭取優先機位、提供現場支援，每一個環節都體現了「以民為本」的施政理念。入境處處理了800多宗查詢，協助數百人安全撤離，同時也為選擇留下的市民提供了安心的資訊與聯絡渠道，這種張弛有度、精準應對的表現，正是香港特區政府管治效能的有力證明。

筆者在此也呼籲香港市民，如非必要，現階段避免前往戰事地區；若必須前往或身處當地，務必密切留意特區政府與中國使領館發佈的信息，有需要時主動聯繫求助。有祖國作為堅強後盾，有特區政府的盡責守護，香港市民無論身在何方，都不會是孤島。

