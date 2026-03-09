蔡獻亮｜全國兩會定調：香港在「十五五」中的新任務與新角色

來稿作者：蔡獻亮



國家「十五五」規劃綱要草案早前（3月5日）出爐。自「十二五」規劃開始，這份指導國家未來五年社會經濟發展的綱領性文件均設有港澳專章，充分體現中央對香港、澳門長期繁榮穩定的高度重視與戰略定位。



香港首度主動規劃對接

體現發展模式戰略轉型

值得關注的是，香港首次以五年規劃形式主動對接國家「十五五」規劃，具有里程碑式意義。此舉並非單純政策層面的配合，更深層次反映香港發展模式正迎來戰略性轉折——從以往被動受惠於國家政策，轉向主動規劃、深度融入並服務國家發展大局。

草案中最具戰略意義的變化，在於香港角色定位的升級：由「融入國家發展大局」進一步擴展為「融入和服務國家發展大局」。這看似微調的語意轉變，實則蘊含中央對香港的全新期許——不僅是國家發展的受益者與參與者，更要成為貢獻者與推動者。憑藉普通法體系、專業服務及國際聯通等獨特優勢，香港須主動作為，為國家高質量發展與制度型開放作出不可替代的貢獻。

從「融入」到「服務」

香港急切需要一次轉型

然而，與其說這是國家對香港的要求，不如說這是香港自身發展的迫切需要。香港一直是全球化浪潮的受益者，憑藉自由港區位優勢，過去單靠轉口貿易與碼頭裝卸，已足以在全球航運格局中佔據重要席位。但時移世易，地緣政治局勢深刻變化、全球供應鏈重組，大國競爭加劇，正在徹底改寫世界經濟的遊戲規則。

簡單的貨物轉口與碼頭作業，已不足以支撐香港的長遠競爭力。香港必須告別「流量通道」的被動角色，轉型為主動創造價值的「價值樞紐」——從被動的受益者，蛻變為價值的創造者。這正是香港深度對接「十五五」規劃的核心邏輯所在。

歸根結底，香港的唯一出路，在於以自身所長服務國家所需，在服務國家的過程中實現自身的轉型升級。這既是回應時代變局的生存之道，更是把握國家發展機遇、重塑香港核心價值的戰略選擇。當香港從全球化的受益者，轉變為價值鏈的貢獻者；從被動的參與者，轉變為主動的建設者，「一國兩制」的獨特優勢，才能在新的歷史條件下煥發出更加蓬勃的生機。

要將這一戰略轉型落到實處，關鍵在於找到具體的承載平台與制度抓手。國家「十五五」規劃綱要草案中明確提出「加速北部都會區建設」，正是這一戰略思路的具體體現。這項由港府提出的本地發展構想首次被納入國家規劃，象徵其由地方計劃「升級」為國家戰略。此舉無疑為香港社會打下強心針，也標誌着北部都會區不再只是土地供應計劃，而是承載港深協同、產業重塑、人才匯聚的戰略載體，成為香港從「城市發展」走向「區域融合」的實體橋樑。

告別地產主導

回歸產業邏輯

但更關鍵的轉變，在於發展邏輯的顛覆。北部都會區的開發，不能再重蹈科學園過去被質疑「淪為地產項目」的覆轍。過往不少新發展區，最終被市場解讀為以住宅主導、地產先行，產業配套淪為點綴。但今次北都的定位，從一開始便強調「產業牽引、創科驅動」——不是為了賣地起樓，而是為了造產業、聚人才、通創科。

換言之，北部都會區的成敗，不再以樓盤開售速度衡量，而是以創科企業進駐多少、港深創新要素流通多暢、高端人才落戶多快為指標。這是一次從「地產邏輯」向「產業邏輯」的深刻轉向，也是香港能否真正實現「由治及興」的關鍵試金石。

當北部都會區從地方規劃升格為國家戰略，當財政資源以前所未有的力度傾斜投入，當發展邏輯從地產主導轉向產業驅動——這一切都在說明，香港正以一場「All In」的姿態，押注於自身的未來轉型。成敗得失，將在未來五年逐步揭曉。

作者蔡獻亮是北京港澳學人研究中心特邀研究員。



