來稿｜致命工業意外頻生　問題不在訓練在人心

來稿作者： 陳志遠



2026年開局未幾，香港建造業再傳哀音，接連發生多宗致命工業意外，至少三名工友魂斷工地。業界推廣安全文化多年，前線管理人員不禁疑惑：工人已接受足夠訓練，持有平安卡（俗稱「金卡」）及相關專工專責訓練證明（「銀卡」）；工地安全主任亦提供入職、工具箱及工傷警示等簡報會；承辦商與分包商更配備充足安全設備。理論上，意外應可杜絕，但悲劇為何仍屢屢發生？



問題的癥結，往往不在於工人「不懂」或「未受訓練」，而在更深層次的「公民質素」、「職業心態」與「價值認同」。當安全措施被視為「麻煩」，而非保護生命的必要條件，再多的訓練與設備也形同虛設。

我們必須從以下幾個角度，拆解工人「拒絕配合」的現象：

一、公民教育的缺失：權利與義務的失衡

良好的公民教育，旨在培養守法、公德與公共責任。這種意識在職場中體現為對規則的遵守。然而，部分工友的安全意識往往呈現兩種偏差：

第一，個人主義作祟：部分工人抱持「我做慣做熟，從未出事」的心態，將安全措施視為添麻煩的枷鎖，卻忽略了個人不安全行為，隨時危及自身及附近工友的性命。

第二，被動接受，缺乏主動：真正良好的公民教育，不單培養服從指令的人，更要培養能主動履行責任的個體。工人需要自省：我的行為是否足夠安全？而不僅是「安全主任叫我做我才做」。

二、「拒絕配合」的背後：多重因素的疊加

工人看似「講極唔聽」的個人選擇，背後往往是複雜因素的匯聚：

第一，習慣惰性與僥幸心理：正確佩戴安全帶、搭建工作平台，遠比「快手快腳」耗時。在體力勞動的環境下，人傾向選擇最省力的方式，加上「唔會咁啱嘅」的僥幸心態，令他們低估風險。

第二，朋輩壓力與經濟理性：在工友群體中，嚴格遵守安全規則的人，或被嘲笑為「貪生怕死」、「蛇王」。這種壓力令人為了合群而放棄安全。對散工而言，時間直接等於金錢，若管理層默許趕工，他們自然會認為「安全」只是為老闆做的。

第三，「講又唔聽」的信任缺失：工人對只懂理論、不接地氣的管理層缺乏信任，甚至對任何安全指引都抱持叛逆心態。

三、從「教育」到「教養」：重塑安全價值觀

既然問題核心在於素養與價值認同，對策就不能只停留在「上課」，而是一場更深層的行為引導與文化重塑：

第一，從「懲罰」到「關懷」：當工人感受到安全管理是真心為他著想，而非處處監管挑剔時，態度自然會轉變。

第二，培養「安全領袖」：在工友圈子中，找到具影響力的老師傅或「蛇頭」，先改變他們，讓他們成為安全文化的實踐者與帶動者，以同儕力量互相提醒。

第三，強化「家庭責任」：在安全教育中加入情感元素，讓工友明白他的安全，是為了等待他回家吃飯的妻兒。這種情感紐帶，遠比冰冷的法規來得觸動人心。

總括而言，從公民教育的角度看，安全管理不單是技術和流程問題，歸根究柢是「人」的問題。要扭轉「拒絕配合」的現象，必須將工人從被動的「被管理者」，轉化為主動的「安全共建者」。唯有辦好建造業主動負責的文化，安全水平才能真正穩固地提升。

作者陳志遠是香港理工大學博士學生，工程顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

