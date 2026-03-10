來稿｜美麗與士氣，戰爭與和平——化妝品與軍用品的連結

來稿作者：楊美儀



最近國際局勢再度緊張，中東衝突與大國角力經常成為新聞焦點。每當局勢升溫，不少人都會問同一個問題：如果戰爭擴大，會不會令我們的生活成本再次上升？



這樣的憂慮其實並不只是能源價格或油價的問題。現代社會很多產品都依賴同一個工業體系，一旦能源、化工或運輸受到影響，波及的範圍往往遠超我們的想像，甚至包括日常使用的化妝品與護膚品。

戰爭與化妝品，看起來像是兩個完全不同的世界：一邊是導彈、炮彈與軍工產業；另一邊則是面霜、香水與唇膏。要理解這一點，可以先回頭看看歷史。

二戰時期資源優先供應軍火

在二戰期間，戰爭對民用產品的影響非常直接。當時各國把工業和資源優先用於軍事用途，而許多化學原料同時既可用於民用產品，也可用於軍火製造。

例如 Nitric acid（硝酸）是製造多種軍事爆炸物的重要原料之一； Glycerin（甘油） 則既是護膚品與肥皂的常見成分，也曾被用於製造硝化甘油；另一種物質 Nitrocellulose（硝化纖維素） 則同時出現在工業油漆、指甲油以及無煙火藥之中。

正因為許多原料同時存在於民用和軍事工業，戰時政府往往會把這些材料優先分配給軍火工廠。結果便是一些民用產品的生產受到限制，包括肥皂、香水與化妝品。

在英國，由於戰時配給制度嚴格，許多民用產品生產受到限制，化妝品供應也相當有限。對不少女性軍人或後勤人員而言，化妝品並不是優先補給。

不過在美國，情況卻有些不同。當時美國流行一種觀念——Beauty as morale，意思是「美麗可以提升士氣」。政府相信化妝品能令女兵更自信，有助維持士氣和工作效率。著名品牌 Elizabeth Arden 甚至曾為 USMC美國海軍陸戰隊設計唇膏。

從歷史看來，戰爭確實曾經直接影響化妝品的生產。

化妝與化工共享工業基礎

聽起來似乎有點嚇人，這些護膚品成份竟然與戰爭扯上關係？

事實上，很多護膚品原料本身就來自石油化工。關鍵差別在於純度與用途等級。

例如：Petrolatum（凡士林） 是高度精製的石油產物，Glycerin（甘油） 是常見保濕劑，而 Propylene Glycol（丙二醇） 則常用於幫助成分溶解並提高吸收。

換句話說，化妝品與化工產業其實共享同一個工業基礎。

然而到了今天，情況已經大不相同。現代護膚品的成分，例如凡士林、丙二醇或其他保濕與乳化成分，仍然來自石油化工，但它們已不再是軍火生產的重要原料。

現代戰場是工業產能競賽

現代戰爭很少會像二戰那樣，因為原料被調去軍事用途而令化妝品減產。

今天戰爭面對的壓力，往往不只是原料，而是軍工產能、庫存與補給能力。在俄烏戰爭中，炮彈的使用量一度超過平時的生產能力，各國需要擴大軍工產並互相支援。換句話說，現代戰爭更像是一場「工業產能」與「供應鏈」的競賽。

影響民生是能源價格上升、物流受阻或供應鏈中斷。當石油價格上升，化工原料成本就會增加；當航運受影響，產品可能來得更慢。

換句話說，現代戰爭較少令化妝品消失，但可能令它們變得更貴，或更難及時運送。

從歷史到今天，戰爭與日常生活之間的距離其實從未真正消失，只是影響我們生活的方式隨着時代而改變而已。

戰爭之外化妝帶來力量

韓國電視劇《大長今》在2000年代播出後風靡亞洲與中東地區。在伊朗，這部劇甚至成為最受歡迎的外國電視劇之一。

女主角李英愛在當地擁有極高人氣。不少觀眾因為劇集開始認識韓國文化，伊朗觀眾甚至會把亞洲美女暱稱為「大長今」，促使韓國美容產品在中東市場快速成長。

與此同時，近年韓國美容產品出口美國與中國以外市場，包括歐洲、中東與拉丁美洲的比重正迅速上升。

值得注意的是，即使在COVID-19疫情期間，韓國美容產品的出口並沒有出現大幅下跌。根據韓國官方與產業報告資料，韓國化妝品出口在2020年首次突破70億美元，而2020至2024年韓國化妝品出口由約75.7億美元增至約102億美元，累計增長約35%。

但願人類學會和平共處

2025年韓國化妝美容品出口額突破114億美元，已超越美國，成為全球第二大化妝品出口國，僅次於法國，法國長期是全球最大的化妝品出口國，其中香水產業佔有重要地位。韓國化妝品出口的主力是護膚品，而不是香水或奢侈品牌彩妝。能夠憑護膚產品在全球市場取得如此大的出口規模，正是韓國美容產業的一個特色。

在韓國影視文化走向世界的過程中，李英愛配得上「國寶級演員」的稱號。她多年來也曾多次為海外人道事件捐款，例如2017年伊朗地震後向災民提供援助，以及2022年俄羅斯入侵烏克蘭後支援戰爭受害者，2023年以巴衝突支援受傷的兒童。這些行動雖然低調，她的人道精神值得彰顯。

最近這場衝突表面上是政治與地緣戰略的角力，筆者認為，背後往往也牽涉更深層的歷史、宗教與文化因素。當下，科技或許能改變世界，但願有一天，人心也能學會和平。

作者楊美儀是美國專業美容學家，韓國忠清北道榮譽大使／國際諮問官。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

