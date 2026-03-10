來稿｜從2026政府工作報告　看香港國民教育的轉向

來稿作者：龍子明



李強總理在2026年政府工作報告中強調，要「一體推進教育科技人才發展」，並提出加強國民教育、推動教育公平與品質提升等措施。報告強調國民教育與民族精神培育，包括紀念抗戰勝利80周年、設立台灣光復紀念日，以強化愛國主義教育與歷史記憶。



工作報告賦予國民教育全新使命

強調國民教育，尤其是國家安全教育，對於培育合格國民、鞏固「一國」之本、保障香港長遠繁榮穩定極端重要。不僅切中香港社會由治及興階段的關鍵命題，更為我們在當前波譎雲詭、錯綜複雜的全球地緣政治環境中，思考如何通過教育鞏固前沿陣地的安全與發展，提供了極具現實意義的視角。

地緣政治博弈香港更要築起防線

當前，世界百年未有之大變局加速演進，大國戰略競爭日趨激烈，傳統與非傳統安全威脅交織，意識形態領域的滲透與反滲透、顛覆與反顛覆鬥爭尖銳複雜。香港作為高度開放的國際化都市，國家對外聯繫的重要橋樑和視窗，長期處於東西方交匯的前沿。歷史的經驗教訓表明，外部勢力從未放棄利用香港的特殊地位，將其作為幹預中國內政、牽制中國發展的棋子。過往一段時期香港社會出現的亂象，特別是教育領域被利用作為散播分離主義、極端個人主義與扭曲歷史觀平台的教訓，正是這種地緣政治博弈在香港內部的折射。因此，香港的穩定與安全，直接關係到國家主權、安全、發展利益的核心地帶是否穩固。

香港青年到內地交流學習的意義在於拓寬視野、增強國家認同、理解國家發展機遇，並促進與內地同齡人的交流合作。這類活動不僅是教育上的延伸，更是社會認同與未來發展的戰略性安排。香港學生通過參觀歷史遺址、文化古跡、科技企業 等，能夠親身感受中華文化的深厚底蘊與國家的創新實力。實地考察讓課堂知識與實踐結合，提升學習的深度與興趣。

實地考察讓青年在交流中讀懂國家

內地交流活動常包含國情講座、升旗儀式、革命歷史遺址參訪，幫助青年理解國家發展歷程與民族精神。對香港青年而言，這有助於建立正確的國家觀念與民族自豪感，強化「背靠祖國、面向世界」的身份認同。

國民教育必須包含全面、客觀、深刻的國情教育與中華民族歷史教育。要讓香港青年瞭解國家五千多年的文明賡續、近代以來的救亡圖存、中國共產黨領導下的革命建設與改革開放偉大歷程，以及新時代取得的歷史性成就。要深刻認識香港與國家命運與共的歷史脈絡，通過歷史文化教育，培育對中華民族共同體的歸屬感與自豪感，樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀，從情感與價值層面築牢國家認同的根基。

當前複雜的地緣政治形勢，對香港的國民教育與國安工作提出了更高要求，同時也創造了促使香港角色進一步昇華的機遇。

在複雜局勢中構建國教體系

一方面，挑戰顯而易見。外部敵對勢力不會停止利用各種方式，包括通過文化、教育、傳媒等軟性管道，對香港進行滲透，與我爭奪人心、爭奪青年。香港社會內部，由於歷史與現實原因，對國家觀念、安全觀念的理解仍需持續深化與鞏固。教育領域作為意識形態交鋒的重要戰場，清理錯誤思潮遺毒、構建與時俱進且富有感染力的愛國愛港教育體系，任務依然艱巨。

另一方面，機遇蘊含其中。首先，國民教育的深入推進，將從根本上增強香港社會的凝聚力和向心力，使香港在融入國家發展大局時具有更穩固的社會心理基礎，能更高效地對接國家戰略，提升自身競爭力。其次，一個法治堅實、社會安定、愛國愛港核心價值觀牢固的香港，本身就是對外部幹預企圖的最有力回擊。通過成功的國民教育培養出的新一代香港人，將成為聯結內地與世界的寶貴橋樑，在複雜國際環境中講好中國故事、香港故事，維護國家利益。

讓國安觀念成為港青發展保障

築牢國民教育這一基石，需要特區政府、學校、家庭、社會及傳媒協同努力，形成合力。尤其重要的是，國民教育必須與香港由治及興的發展進程緊密結合。要讓青年切實感受到，國家安全與香港穩定是他們實現個人理想、追求美好生活的根本保障；國家的發展壯大是他們施展才華、成就事業的廣闊舞台。當維護國家安全內化為全社會的自覺行動，當愛國愛港成為深入人心的核心價值，香港就一定能徹底告別動盪，心無旁騖地聚焦發展。

在中華民族偉大復興戰略全域和世界百年未有之大變局相互激蕩的時代，國家安全的極端重要性愈加凸顯。香港的獨特地位決定了其維護國家安全工作的特殊敏感性與戰略價值。回應地緣政治複雜性的挑戰，根本上就是要通過紮實、深入、持久的國民教育與國家安全教育，在香港社會，特別是在青年心中，牢固樹立起堅不可摧的國家認同、法理認同與安全觀念，將維護國家主權、安全、發展利益的意識，熔鑄為代代相傳的社會基因。

唯有築牢思想與認同的基石，香港才能在國家的堅強後盾下，更有底氣、更有智慧地參與國際競爭與合作，在由治及興的新征程上，書寫更加璀璨的篇章，為中華民族的偉大復興作出不可替代的貢獻。

作者龍子明是 「薪火相傳」國民教育活動系列委員會執行主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

