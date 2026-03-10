來稿｜藥物資源優化的下半場——在行政效率與藥事專業之間取得平衡

來稿作者：香港年輕藥劑師學會



日前，醫管局總藥劑師崔俊明先生於「01論壇」撰文，闡述了醫管局在藥物資源分配上的新政策與成效。作為在公營醫療前線、社區藥房及學術領域深耕的年輕藥劑師群體，我們對局方提出「減少浪費、精準投放」的宏觀方向表示認同。在全球醫療成本膨脹、藥費開支持續攀升的背景下，守住公帑並將其投入於危重病人的保障，不僅是財政上的必要，更是醫療倫理上的責任。



崔先生提到的「藥物配發新安排」在推行一年後節省了2,000萬元成本，這確實體現了管理上的初步成果。我們在臨床觀察中也發現，分期覆配制度確能有效減少病人因病情變化、藥物更換而造成的囤積問題。甚至有病人開始主動與藥劑師討論家中庫存，這種藥物管理意識的覺醒，是醫患雙方共同努力的成果。然而，在肯定這些數據背後的努力之餘，我們亦希望從專業執行者的角度，提出幾點關於長遠政策可持續性的深入思考。

行政壓力與專業價值的權衡

雖然減少藥物浪費在帳面上帶來了節省，但在實際運作中，分期覆配制度顯著增加了前線藥劑部的行政負荷。當原本一次性的配藥流程被拆解為多次覆配，藥劑師在標籤核對、系統錄入及物流安排上的時間支出呈倍數增長。在現有人手編制未有相應大幅增加的情況下，這無疑壓縮了藥劑師與病人進行深入臨床諮詢、藥物適應症審核及副作用管理的時間。

我們認為，真正的「資源優化」不應僅限於藥價本身的成本（Drug Cost），更應包含人力資源的效能。如果藥劑師的專業知識被過度消耗在重覆性的行政操作中，而非發揮在預防藥物相互作用、優化臨床療效等更高階的層面，這對公共醫療體系而言，或許是另一種形式的資源錯配。

從1+機制到資助落地的透明度

在加快引入新藥方面，我們十分樂見「1+」機制與引進創新藥物辦公室的成立。以「呋喹替尼」為例的成功案例，確實為大腸癌患者帶來了具備經濟誘因的治療選擇。這種主動出擊的態度，展現了醫管局在藥物採購與談判上的進步。

然而，年輕藥劑師群體更關心的是藥物從「註冊」到「納入資助名冊」之間的透明度。目前，藥物納入名冊的審批準則及藥物經濟學（Pharmacoeconomics）的考量權重對外界而言仍存在優化空間。我們建議局方能建立更公開的對話平台，讓具備數據分析能力的藥劑師參與到成本效益的模型建構中，確保資助政策既能顧及藥廠研發動力，又能精準回應本港病人的實際負擔能力。

撒瑪利亞基金與夾心階層的保障

對於崔先生提到放寬撒瑪利亞基金申請資格及簡化程序，我們深表支持。這是避免病友「因病致貧」的重要防線。但在實際工作中，我們仍經常遇到一些雖然不符合資助資格，卻因長期服用昂貴自費藥物而承受沉重壓力的「夾心階層」家庭。

我們認為「精準資助」應向更具韌性的方向發展。除了單純的經濟審查，是否能引入「個人用藥開支上限」的概念？讓這群努力維持生計的市民，在面對突發重病時，能有一個可預期的財政緩衝，而非被迫在家庭生計與延續生命之間做出痛苦抉擇。

邁向藥劑服務的範式轉移

展望未來，香港年輕藥劑師學會期盼能與醫管局攜手，將「精準」二字從單純的財務控管提升至整體的服務轉型。例如，透過《基層醫療健康藍圖》賦能社區藥房，分流公立醫院的覆配壓力。讓病人能在家附近的社區藥房取藥，並獲得持續的用藥跟進，這不僅能降低醫院的人流負荷，更能讓藥劑師回歸到「藥物治療管理」的核心職能。

總括而言，崔藥劑師所描繪的藍圖是充滿希望的起點。但在這條路上，我們需要更多關於臨床品質、行政效率與專業發展的綜合考量。我們期待與當局持續溝通，共同構建一個不僅節省公帑，更能提升醫療品質、尊重專業尊嚴的香港藥物政策體系。

作者是香港年輕藥劑師學會。



