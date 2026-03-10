來稿｜以高效治理融入「十五五」規劃發展的時代洪流

來稿作者：忠傳



今年全國「兩會」處於「十四五」收官與「十五五」開局的關鍵交匯點，對香港而言，意義十分重大。習近平主席兩會期間的重要講話，圍繞高質量發展、深化改革、擴大開放、增進民生福祉等作出部署，為國家新階段開好局、起好步提供根本遵循；去年12月聽取李家超行政長官述職時，習主席已就香港下一步工作清晰定調——主動對接國家「十五五」規劃、堅持和完善行政主導、扎實推動經濟高質量發展、深度參與粵港澳大灣區建設、更好融入和服務國家發展大局。



港澳定位全面升級

丁薛祥副總理在「兩會」期間參加港澳團組審議討論時的講話，更值得香港社會仔細品讀：既強調對接「十五五」、堅持和完善行政主導、紮實推進高質量發展；也明確提出要堅決維護國家安全和香港社會穩定、發展壯大愛國愛港力量並關注青年發展。當中釋放出明確訊號：中央對香港高度重視、關心關懷始終如一；全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變；同時，中央也期待香港把制度優勢更好轉化為治理效能、發展成效，為國家建設和民族復興作出更大貢獻。

要把兩會精神落到香港實處，首要要深刻領會「十五五」對港澳的定位升級：由「保持優勢」走向「提升能級」，由「融入」走向「融入和服務」。從政府工作報告、規劃綱要與相關制度安排的涉港內容可見，中央對香港的期待更聚焦兩個關鍵：一是提升依法治理效能，二是促進長期繁榮穩定。這意味着香港不能停留在「守住既有」，而要在更高平台上「向上躍升」：從傳統中心走向高端功能中心，從平台城市走向增值樞紐——以香港所長服務國家所需，在國家現代化進程中找準定位、做出成績。

香港需要做高一級

其次，要把涉港部署「落地成任務」：把優勢做深、把功能做強、把增值做實。對香港的支持與部署，並非泛泛而談，而是指向清晰、路徑明確：一方面鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化離岸人民幣、資產與財富管理、風險管理等功能；另一方面支持建設國際創新科技中心，推進北部都會區等重大平台建設，深化國際法律及爭議解決、知識產權貿易、文化交流等功能平台，並推動高增值供應鏈服務等新方向。

中央不是要香港「多做一點」，而是要香港「做高一級」——把傳統優勢升級為高端功能，把國際聯通升級為制度化增值，把灣區協同升級為產業鏈、創新鏈、人才鏈的深度融合。金融不只求規模，更要提升服務實體與新質生產力的能力；航運貿易不只求流量，更要做強高增值供應鏈服務；創科不只求研發，更要打通「研—產—融—用」閉環；專業服務不只作中介，更要形成規則輸出與風險管理的增值能力。

強化行政主導作用

再者，必須強化「行政主導」在香港治理中的作用，以統籌破壁壘、以協同提效率、以交付增信心。「對接十五五、完善行政主導、謀劃重大項目、推進高質量發展」——其實指向四個字——提高交付。香港不少老問題並非缺方向，缺的是跨部門整合、配套節奏、利益協調與持續推進的能力。北部都會區既是土地房屋題，也是產業承載、人口交通與跨境配套題；創科既是科研題，也是場景、轉化、資本與人才題；金融中心功能提升既要守住風險底線，也要在新業態中做出增量。

這些任務若缺乏強有力的統籌，很容易出現「局部見效、整體不同步」。因此，行政主導的價值不在抽象宣示，而在具體治理方法：定清優先次序、抓緊跨局協同、以里程碑管進度、以配套改革疏堵點，推動政策從「發布」走向「落地」、從「推進」走向「見效」。同時，行政立法良性互動必須制度化：支持政府不缺位、監督政府不越位，以建設性監督促進更好施政，以專業審議提升政策質量，以高效批撥推進重大項目落地，形成「重在配合」的治理合力。

既要安全也要發展

此外，香港國安形勢依然嚴峻複雜，越要拼經濟，越要守底線；越要拓市場，越要穩秩序。丁薛祥副總理把維護國家安全和香港社會穩定置於重要位置，提醒香港：安全是高質量發展的底盤。近年香港能走出亂局、回到發展正軌，一個重要原因就是全面落實「愛國者治港」，管治權牢牢掌握在愛國者手中，行政立法回到聚焦施政與改善民生的正軌。面對外部勢力干預與本地政治操弄的風險，香港不能有絲毫鬆懈。主流輿論引導亦要回到常識層面：沒有安全，何來發展；沒有穩定，何來投資；沒有法治秩序，何來國際信任。國安工作要與發展工作同向而行：一方面依法維護安全與秩序，另一方面集中精力拼經濟、謀發展、惠民生，才能把由治及興走得更穩、更實、更久。

歸結而言，「十五五」對香港最大的啟示：以行政主導提升交付能力，以制度化對接提升協同效能，以安全底盤護航高質量發展。在中央和祖國內地的堅定支持下，特區政府團結帶領社會各界，在應對處置風險挑戰的同時，對外拓新市場、對內推北都與創科、提升治理效能、改善民生體感。香港把治理能力、產業能力、開放能力、風險管理能力整合起來，交出「十五五」滿意答卷。

作者忠傳是香港時事政治評論員協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

