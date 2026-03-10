來稿｜國際糾紛的中國方案待升級——香港可以做什麽？

來稿作者：王妮娜博士



2026年地緣政治衝突升級，全球貿易環境風雲莫測。中國作為世界進出口大國，可以預見今年捲入國際糾紛的中國企業將明顯上升。與此同時，隨着全球供應鏈重構和數字貿易興起，新型國際貿易糾紛層出不窮。作為國際金融、貿易中心的香港，有望成為中國内地與國際司法制度的超級聯繫人和增值人，發揮其良好的國際司法公信力，以優質高效的國際調解服務貢獻「中國香港方案」。



新型貿易糾紛挑戰傳統司法

根據《中國日報》報道，中國首席大法官、最高人民法院院長張軍日前表示，2025年全國法院新收一審涉外商事海事案件達6.7萬餘件，同比增長44%。從案件類型看，涉外民商事案件受案範圍正在從傳統的國際貨物買賣、投資、運輸、對外工程承包等領域向跨境電商、電子單證、跨境破產、離岸金融等新領域加速拓展。同時，國際貨物買賣合同糾紛、服務貿易糾紛，以及與之相關的跨境支付、運輸、保險糾紛持續增多。在獨立保函、信用證等跨境金融工具的使用中，由於涉及複雜的國際慣例和法律適用問題，相關爭議尤為突出。

去年香港已成立國際調解院，但在調解國際糾紛中因兩地司法體系不同，亟待國際調解制度加速創新讓構想落地。未來香港可扮演內地與全球規則對接的「轉化器」與「孵化器」，通過加强兩地司法交流，將個案經驗沉澱為具有影響力的規則。比如建立新型案例常態化交流機制——香港國際調解院可定期梳理涉及電子單證、跨境支付等新業態的典型案例，與內地法院、高校及行業協會分享；推動香港調解標準的互認與轉化，對於在新領域形成的、契合商業邏輯的調解方案，香港可積極推動其獲內地司法機關認可。此外香港可聯同內地的自貿區（如前海、橫琴）及互聯網法院，針對前瞻性議題開展聯合研究，共同輸出既能被國際社會接受、又能維護國家利益的全球化方案。

香港有望整合資源服務內地

針對供應鏈和金融糾紛的複雜化，香港有望通過機制對接和資源整合，將自身的專業服務延伸至內地，與內地機構形成高效協同的處理網路。香港可牽頭建立涵蓋兩地的專家庫，吸納熟悉國際金融實務的法律和行業專家，通過遠端調解或聯合調解，讓內地企業即使不出關，也能獲得香港專家的專業支持，同時幫助內地調解員快速提升處理此類複雜案件的能力。

香港掌握的商業審判邏輯以及法院判決公信力可圈可點，這將為它發揮超級增值人的角色提供堅實基礎。但與此同時，不能忽視落地過程有一個最大的難點就是，香港沿用的是普通法體系，和中國內地法律體系不同。比如民商事領域，就調查取證的相關規定，內地與香港在證據形式、調解程式合法性審查標準、主體資格認定等方面不同。而貿易和金融糾紛往往涉及到跨境主體，取證方面難度大。總體上不同法律體系間的協調挑戰極大。

因而當下急需探索國際調解制度創新。這涉及到國家司法體系職能部門之間的協調和職能劃分，可以參考國家在經貿領域的實踐進行：即找一個獨特的實驗區進行實踐，先啓動前期試點，在試驗過程一邊發現問題一邊梳理歸類，使香港的國際調解方案適用於中國內地司法體系。

作者王妮娜博士（傳播學），任職於香港城市大學高級副校長辦公室。



