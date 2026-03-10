來稿｜「養龍蝦」爆紅背後：「十五五」AI新藍海帶來雙重挑戰

來稿作者：高松傑



近日一隻「紅色龍蝦」在內地爆紅、持續霸榜。這不是水產養殖，而是開源AI智能體OpenClaw，因圖標酷似龍蝦被網友暱稱為「龍蝦」，而「養龍蝦」也迅速成為訓練部署這款AI助手的流行說法。



AI打工潮：全民「養龍蝦」全速提效

這款由奧地利工程師打造的AI智能體，憑藉自主執行、全鏈閉環的核心能力風靡全球，恰逢AI Agent（智能代理）產業爆發，小米、騰訊等科技巨頭相繼入局，推動手機端與場景化應用密集落地，徹底帶火全民「養蝦」熱潮。不同於傳統AI僅能提供諮詢建議，OpenClaw獲授權後可自主操作軟件、整理文件、收發郵件，甚至完成複雜的跨平台任務協同，被業界稱為「數字打工人」。其2026年最新版本強化了多模型並行推理與技能權限精細管控，既提升了任務執行效率，也試圖破解高權限運行的安全難題。

熱潮之下，門檻與商機並存。OpenClaw的專業化部署配置，催生了遠程代裝、上門調試等新業態；深圳更出現民眾排隊體驗的盛況，當地快速推動應用落地——福田區推出「政務龍蝦」，用於民生訴求分析與報告自動生成，龍崗區則出台政策支持產業規範發展，成為AI賦能基層治理的典範。

2026年是「十五五」規劃開局之年，全國兩會明確圍繞人工智能等新興領域加強立法研究，為技術發展劃定法治邊界。「養龍蝦」現象，與國家「發展新質生產力」、「深化人工智能+行動」的戰略部署同頻共振。以OpenClaw為代表的AI智能體，迎來了產業爆發的黃金機遇期，同時也直面成本高企與安全合規的雙重挑戰。

政策東風：迎來全場景滲透關鍵階段

「十五五」的戰略佈局，為AI智能體打開了廣闊的發展空間。政策層面，「十五五」規劃綱要草案明確，全社會研發經費投入年均增長7%以上，重點向人工智能等前沿領域傾斜 ；新修訂的《網絡安全法》正式施行，在法律層面確立了「研發與監管並行」的原則，為智能體產業發展提供了堅實的制度保障。與此同時，數據要素流通、公共數據授權運營的機制不斷規範，為AI智能體提供了高質量的合規數據支撐。

市場層面，AI智能體迎來全場景滲透的關鍵階段。產業端，其廣泛應用於生產調度優化、企業流程自動化、跨境電商運營與物流路徑規劃；民生端，以「政務龍蝦」為代表的應用，大幅提升了公共服務的響應效率與精準度；消費端，則成為民眾管理數字生活的「私人助手」。

對香港而言，AI智能體是融入大灣區、對接國家數字經濟戰略的重要抓手。港青可依托國際視野與專業優勢，在算力共享、數據合規的框架下，打造「研發在內地、運營在香港、服務全球」的產業創新鏈，既分享灣區的技術與產業紅利，也發揮香港的國際聯通優勢。

雙重挑戰：成本高企與安全合規考驗

機遇背後，成本與安全成為制約AI智能體規模化落地的核心瓶頸。

成本挑戰主要體現在三個方面：其一，算力與大模型調用成本居高不下，複雜商業場景的月均開支讓中小企業望而卻步；其二，雲伺服器租賃、後續運維與技術迭代的持續投入，對初創企業與個人用戶極不友好；其三，合規改造、數據分級分類、算法安全審計等額外投入，進一步抬升了應用門檻，尤其在跨境服務場景中，成本壓力更為突出。

安全挑戰同樣不容忽視。AI智能體的高權限運行模式，使其成為網絡攻擊的重點目標，一旦被入侵，極易引發大規模數據泄露或系統惡意操控；用戶對智能體的過度授權、權限管理混亂，則可能導致財產損失與個人隱私泄露；更為關鍵的是，當前行業的責任邊界仍不明晰，開發者、平台方與用戶之間的權利義務劃分有待法律進一步明確，潛在風險不容低估。

破局之路：低成本、高安全、合規先行

把握「十五五」戰略機遇，發展AI智能體產業，必須堅持「發展與安全並重」的核心原則，走低成本、高安全、合規先行的發展道路。

破解成本難題，應堅持「輕量化起步、精細化運營」的思路。優選國產高性價比大模型，採用「大小模型搭配」的混合調度模式，降低算力消耗；依托彈性算力平台，實現資源按需調配，減少閒置浪費；對於初創企業與個人用戶，可優先選擇本地部署或輕量級雲服務方案，壓縮初期投入。

築牢安全防線，需構建「技術+制度」的雙重防護體系。技術層面，實行權限分級管控、隱私計算保護與全流程操作留痕，推廣AI生成內容水印與溯源機制；制度層面，嚴格遵守《數據安全法》《個人信息保護法》等相關法律，建立內部合規審核機制，確保數據處理、算法應用全程合規。

香港作為國際金融中心與「超級聯繫人」，可充分發揮自身優勢，打造AI智能體產業的國際合規與服務樞紐。一方面，銜接內地的技術研發優勢與產業生態資源，另一方面，對接全球市場的規則需求，推動形成「灣區協同、面向世界」的AI智能體產業生態。

「十五五」開局的五年，是AI智能體從技術試點走向規模化落地的關鍵時期。這既是香港科技從業者融入國家戰略的歷史機遇，也是用數字技術賦能產業升級、改善民生福祉、向世界講好中國故事的重要舞台。以政策為引領、以合規為底線、以創新為驅動，方能讓AI產業的新藍海行穩致遠，為香港的長期繁榮穩定，以及大灣區的高質量發展，注入源源不斷的強勁動能。各界應積極學習、主動擁抱AI技術，將其融入自身工作領域，在提升效率與效能的同時，不斷為個人競爭力增添新動能。

