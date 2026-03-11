園遊．杏林｜醫管局護士學校新學年招生　多元化專業培訓打穩根基

園遊．杏林｜何麗雅護士長

醫療服務需求持續上升，要維持高質素護理服務，培育新一代專業護士顯得格外重要。醫管局護士學校提供的全日制護理學專業文憑課程正在招生，伊利沙伯醫院、明愛醫院及屯門醫院的註冊護士學校，新學年各招收100名學生。課程為期三年半，完成課程後可具備資格成為普通科註冊護士，適合有志入行的人士報讀。



全面專業培訓

理論實務並重

為了提供全面專業培訓，課程包含30 個核心科目，內容涵蓋護理專業知識、基礎及應用科學、行為及社會科學，以及通識科目，讓學生在理論層面打好根基。同時，學生會被安排不少於1400小時的實習，給予他們機會應用專業知識於病人護理上。

此外，為了讓同學實習前已具備一定「實戰」經驗，我們近年積極引入多元化教學模式，包括運用虛擬實境（VR）技術模擬臨床情景，讓學生透過佩戴VR眼鏡「進入」虛擬病房，處理病人查詢、量度血壓、進行評估及基本護理程序等。醫管局護士學校亦設有模擬病房，以及可由電腦操控的模擬病人，學生可以在安全環境下，訓練臨床思考，熟習護理程序。

課程同時加入體驗式訓練，例如讓學生穿戴約25至30磅的「妊娠模擬器」，親身感受孕婦在懷孕後期的種種不便，從而培養同理心及病人為本的觀念。透過結合理論、臨床實務與創新教學安排，我們希望學生不單掌握知識和技術，亦能建立正確專業態度，照顧不同需要的病人。

共享資源設施

加強教學效益

去年起，醫管局已將伊利沙伯醫院、明愛醫院、屯門醫院的註冊護士學校，以及葛量洪醫院的登記護士學校整合為「醫管局護士學校」，由醫管局學院集中管理。我們會舉行聯合課堂，共享教學資源與設施，四校的學生都有機會參與相關訓練，互相交流，進一步提升整體學習效益。

在教學工作中，筆者遇過不同背景的學生，有剛畢業的年輕人、有意「轉跑道」的在職人士，他們都懷着一份為病人服務的熱誠和初心，而選擇投身護理工作。

多元背景學生

同走一條護理路

屯門醫院普通科護士學校三年級學生樊守峰，自小嚮往成為護士，中學文憑試後毫不猶豫選擇報讀醫管局護士學校。他曾與我分享，學校的模擬病房與真實病房高度相似，加上設備多元，令他在臨床實習時更得心應手；加上實習時可以從旁觀察病房運作，能深刻體會當發生突發情況時，更需要保持冷靜，並按專業程序應對。

另一位三年級學生陳映喬，則是「轉跑道」例子。她曾因文憑試成績未如理想而放下護士夢，其後在醫管局門診部擔任文職人員，工作期間對護理行業有更深入認識，亦學會與不同背景的病人溝通。後來經家人及上司鼓勵，她決定重拾初心，修讀護理學課程，希望在前線崗位服務更多病人。

清晰晉升階梯

明朗就業前景

懷著使命感投身護理行業，畢業出路及就業前景，相信也是大家非常關心的一環。以去年為例，畢業生首三個月內的就業率為95%，當中超過九成受聘於醫管局不同醫院及部門。不但入行機會理想，隨着工作經驗累積及表現，日後更可按既定晉升階梯發展，晉升為資深護師、病房經理，以至其他管理崗位等。

有意報讀課程的申請人，須具備流暢中英文書寫能力，並操流利英語及廣東話，於文憑試考獲「33222」或同等成績。新學年招生將於8月7日截止，時間上亦配合大學聯招（JUPAS）放榜安排，讓文憑試考生可在取得成績後，慎重考慮是否報讀。

醫管局會由4月起分階段為申請人安排面試及公布取錄結果，部分申請人或會較早收到取錄通知，方便有意轉職修讀的在職人士及早計劃。

護理學專業文憑課程：

報名日期: 2026年3月2日（星期一）至2026年8月7日 （星期五）

立即報名: https://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=251613&Lang=ENG&Dimension=100 查詢熱線: 2300 6300 / 2300 6400 / 2300 6500

作者何麗雅是醫院管理局護士學校（屯門醫院）代理高級護士長。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

