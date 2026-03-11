我的九龍城｜跨部門、跨專業、跨鄰里：共建滴水不漏的宜居社區

我的九龍城｜黃馳

九龍城區舊樓林立，樓齡偏高，滲水問題不時困擾居民。現行處理滲水問題的機制，由「滲水辦」負責調查及協調，程序上仍有不少可優化之處，值得從市民角度探討如何讓服務更貼近需要。



受理標準的檢討空間

目前「滲水辦」處理投訴時，會以濕度達35%作為介入的參考指標。這個數字在技術層面有其客觀依據，但對於一些尚未達標、卻已對居民生活構成困擾的個案，例如輕微滲水導致牆身發霉，現行機制未能提供適切協助。

參考外地經驗，部分城市設有「預防性諮詢」服務，讓居民在問題惡化前獲得專業意見，及早採取應對措施。這類做法值得香港借鏡，讓「滲水辦」的服務不只局限於達標個案。

調查效率的提升方向

即使個案獲得受理，調查過程往往需時數月，對受影響居民造成長期不便。目前調查程序依賴傳統的濕度檢測及色水測試，若遇上涉事業主不合作，便需申請法庭手令，進一步延長處理時間。

因此，引入更多科技輔助，例如使用紅外線熱成像分析技術，可更快鎖定滲水源頭，減少對多個單位的打擾。

協調角色的有待加強

滲水問題本質上是樓宇維修及鄰里關係的綜合議題。不少個案拖延，並非源於技術困難，而是涉事單位業主對調查結果存疑，或擔心被追究責任。因此，九龍城區有志願團體推出免費初步檢測服務，協助受影響單位業主初步找出滲漏源頭，為鄰里間的溝通協調提供客觀基礎，往往能協助業主之間加快達成共識。

此外，物業管理業監管局已發布處理滲水情況的作業指南，加強前線從業員的培訓，讓他們有能力協助居民處理問題，有助分流部分個案，減輕「滲水辦」的壓力；而區議員亦會主動擔當橋樑角色促進各持分者溝通，攜手解決困難。

預防為本的前瞻思維

從長遠而言，處理滲水問題應從「被動回應」轉向「主動預防」。現行機制側重於投訴後的調查，但若能加強舊樓的恆常保養，問題出現的機會亦會降低。政府可考慮為舊樓業主提供更多技術支援及財政誘因，鼓勵定期檢查大廈的排水及防水系統。

例如，參照「樓宇更新大行動」的模式，為滲水的樓宇提供專項資助，進行預防性維修。這不僅能減少居民受滋擾的機會，亦有助提升整體居住環境質素。

九龍城區的地區力量在協助改善樓宇滲水個案處理程序上有獨特的參與，冀與居民及政府共同面對的挑戰。透過持續檢討程序、引入科技、強化協調，以及建立預防意識，處理機制將能更有效地服務市民，讓居民安居樂業。

作者黃馳是九龍城區議員。



