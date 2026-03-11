來稿｜當小愛同學成為課室夥伴——AI時代的學前教育思考

來稿作者：溫志倫



「小愛同學，請播放我喜歡的卡通片。」——這項指令出自一位幼稚園學生之口，他運用小米集團的智慧型個人助理來控制電視，以播放出自己喜歡的卡通片。



如今人工智能在日常生活中無處不在，不再受年齡的限制。只要一句話，就能控制相關系統下的智能產品。即使只是幼稚園學生，也能在模仿與嘗試中，慢慢學會如何向人工智能發出正確指令，親身感受科技帶來的便捷與樂趣。而正確、清晰地表達需求，正是與智能系統順暢互動的關鍵，也是孩子運用科技便利生活的第一步。

現時本港的學前教育，或多或少都有提供基本的數理邏輯及編程相關的教材和玩具，讓幼兒從小接觸科技。在人工智能全面普及的新時代，我們應如何善用人工智能帶來的好處，將科技優勢轉化為更優質的幼兒教育呢？

從虛擬助手進化課室同學

我們不妨大膽想像：如何讓小愛同學，真正成為孩子身邊的「同學」呢？人工智能輸入指令，雖然較為抽象，但它的反應卻十分具體。這不僅讓孩子樂於嘗試輸入指令，更能依照自身喜好隨時調整內容。然而，過度人性化的人工智能，是否適合學前兒童所使用呢？因此，從小建立正確使用人工智能的觀念與品德，相信是新時代的重要課題。

有見及此，讓虛擬的人工助理另類實體化，既能夠促進學生之間的互動，也能引導孩子學會感恩。具體做法是：將課堂中原本的服務生角色，轉化為課室人工智能助理，並安排學生輪流擔任。學生除了學習表達自己的意願和輸入指令外，亦有機會協助和服務其他同學。

從人機互動回歸人的互動

在過程中，學生可由人與機器的互動，回歸至人與人的互動。學生需要清楚、具體地表達自己的指令，而扮演人工智能助理的學生，亦要清楚相關的要求，才能配合完成任務。負責發出指令的學生，會逐步明白人和機器的分別，明白不能發出過多的指令和經常更改指令，因為這會為他人帶來不便與負擔。

同時，教師亦可設計合適的句式，以引導學生學習正確輸入的方法。擔任人工智能助理的學生，能體會到多項任務需及時處理的壓力與責任。透過這類教學活動，學生能正面體驗如何善用人工智能，並且明白遵守合適的使用規則。不應該作出過份的指令和要求，從而建立良好的價值觀。

以生活為本結合科技為輔

教育家杜威曾說過：「生活即是經驗。」這一理念意味着教育與生活的結合是教育的本質。學前教育應該與學生的生活經驗緊密連結相連，並在日常生活中發揮功能。現今的教育不僅是知識的傳授，更是經驗的累積。生活在人工智能的年代，學生善用人工智能取代很多繁複的工作。在學前教育階段，培養幼兒基本的自理能力與正確的生活態度，是必須從小堅持的核心目標。

以個人衛生習慣為例，這些最基本的生活能力，是人工智能無法取代的。孩子仍需要透過多元的學習活動，不斷豐富知識、磨練生活技能。因此，我們應將人工智能與傳統教學互相結合，引導學生掌握通過人工智能來解決日常生活問題的能力，同時掌握人類不可或缺的基本生活技巧。唯有兩者兼備、互相配合，才能為孩子打造更美好的生活。

作者温志倫是香港教育工作者聯會理事，香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任，香港未來教育協會學校聯絡部總監及香港準教師協會顧問。



