來稿｜議會新時代——把好立法每一關

來稿作者：何子煜



全國「兩會」期間，主管港澳事務的中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥表示，「行政主導」這個題目極其重要，是新形勢下，國家主席習近平對香港依法治理、良政善治提出新的要求、新的課題。他強調，行政主導不僅是行政長官、特區政府的事情，也是立法會、司法、全香港各個階層、派別的共同責任和任務。這段發言引起了社會各界對於香港形勢的反思，也從中收穫教訓、總結經驗。



其中最深刻的例子，當是巴士安全帶事件，這引起社會關注立法會如何審議附屬法例。對於踏入新時代的新一屆立法會而言，這是對議會監察職能的一次警示。法案原意良善，從公眾利益出發；然而，立法過程考慮未夠周詳，細節粗疏，低估了現實執行困難，引起廣泛民怨，實施不足一周便宣布暫緩執行。議會新時代要真正「把好立法每一關」，就必須從這些前車之鑑中深刻反思。

有聲音將巴士安全帶矛頭指向「先訂立後審議」程序，認為這導致法例未獲充分審議。客觀而言，此程序原意是讓政府迅速應對影響不大或緊急事務，本身並非問題所在。問題在於，巴士安全帶修例顯然涉及民生深遠、執行複雜，理應確保有足夠審議空間，待執行細節周全後才推行。這是部門的責任，也是立法會須正視的監察課題。

綑綁審議討論分散

另一個問題在於，政府部門為節省時間，將多項相關法例「綑綁」審議，此舉是導致「走漏眼」主因。前立法會議員田北辰事後指，政府不應將多項條文「綑綁」趕急審議，造成「碟子上太多菜」。當時巴士安全帶修例與規管的士司機擺放手機等其他附例一同處理，導致議員和官員注意力分散，

難以深入討論每項細節。民建聯立法會議員陳恒鑌直言：「當局綑綁呈交3條不同法例，故較少討論執法問題，亦未有仔細討論安全帶設計。」這是部分議員把關不力、缺乏有效制衡的表現，議會須為此提高警覺。我們如何從中進行有效的自我批評，為「十五五」新時代做好思想準備，這才是重中之重。

控煙新猷暗藏危機

曾被「綑綁」討論的不只有安全帶，去年十條新控煙措施同樣被「綑綁」提交立法會。由於大部分措施屬新猷，細節遠較外界想像複雜——例如完稅標籤制度、「素包裝」標準化煙草包裝——涉及持份者涵蓋生產商、入口商、物流、零售商以至消費者，影響廣泛。不少議員有疑問和擔憂，惟礙於時間所限，縱然局方始終未能提出具體應對，法案仍須「先通過，後研究」。凡此種種，均令人憂慮控煙措施會重蹈安全帶覆轍，當局實需審慎處理，以免歷史重演。

以完稅標籤制度為例，背後牽涉新標籤生產及檢測系統建設，政府原計劃2027年第二季推行，惟細節至今未明，連檢測方式亦懸而未決。早前有評論指，若為每個零售點配備專用檢測儀器，公帑開支將深不見底；較合理做法是以手機應用程式取代。然而距離實施僅剩一年餘，究竟用手機程式還是專用儀器，仍然懸而未決。業界和消費者是否懂得使用，同樣未有定案。

面對困局，零售業界提出建議：政府應將完稅標籤制度與全煙害警示包裝兩項措施，一併延後至2028年首季全面落實，讓相關部門有充足時間理順執行細節，同時預留不少於12個月的寬限期，讓零售業界有足夠時間清理存貨及熟習新系統。安全帶的教訓告訴我們，欲速則不達。控煙措施牽連甚廣，若執行不當，更會刺激黑市猖獗。當局實應從善如流，認真考慮業界建議，避免再次陷入「光速撤回」的尷尬局面。

將危機消弭於萌芽階段

中央港澳辦主任夏寶龍早前提醒，行政、立法、司法機關要同唱一台戲，多補台，不拆台。對立法會而言，「補台」不是被動附和，而是主動協助政府完善政策，及時發現問題、堵塞漏洞。平情而論，立法會審議過程公開，但有時為避免衝突，難免影響坦誠溝通。今屆立法會過半數為新任議員，缺乏審議經驗，容易出現失誤。然而，正因為是新時代、新議會，更應建立新作風。

要真正「把好立法每一關」，議會須從三方面入手：第一，由被動變主動監察。 面對政府的「先訂立後審議」或「綑綁審議」，議員應敢於質疑、敢於要求分拆，不讓重要細節在匆忙中漏眼。第二，會內審議，結合會外諮詢。在法例正式審議前，議員應提前與業界、持份者溝通，掌握執行層面的實際困難。第三，監督政府完善前期程序。立法會可促請政府參考以往「藍紙草案」的做法，將擬定的附屬法例在正式刊憲前，先以草案形式傳閱予事務委員會及業界，進行「實戰測試」，釐清可行無誤後才提交審議。

議會新時代，不是口號，而是責任。安全帶教訓告訴我們：把關不力，粗疏立法重演；監督到位，良政善治可期。唯有行政立法各司其職、互相補台，香港才能告別「光速撤回」循環，邁向「把好立法每一關」的新時代。

作者何子煜是公共事務顧問。