楊莉珊｜一名港區全國政協的承諾：聚香港之力為「十五五」開好局

來稿作者：楊莉珊



全國政協十四屆四次會議在完成各項議程後，今天（3月11日）在北京人民大會堂勝利閉幕。這是一次在關鍵時刻召開的重要會議，既是對過去一年國家在極不尋常歷程中取得殊為珍貴成就的總結，更是立足「十五五」開局之年，為新征程上推進中國式現代化凝心聚力、謀劃藍圖的大會。作為一名來自香港特別行政區的全國政協委員，我深感使命光榮、責任重大。



深刻領悟政協主席講話精神

全國政協主席王滬寧在閉幕會上的講話，高屋建瓴、思想深刻，為各級政協組織和廣大委員在新時代履職盡責指明了方向，提供了根本遵循。特別是講話中強調的「更好發揮人民政協的政治組織作用、建言資政作用、凝心聚力作用」，對於包括香港委員在內的全體政協委員，具有極強的指導性和實踐性。

王滬寧主席指出，要更好發揮人民政協的政治組織作用，堅持中國共產黨的領導，確保人民政協事業始終沿着正確政治方向前進。這一要求對香港委員而言，具有特殊重要的意義。作為香港委員，我們首先要深刻認識人民政協鮮明的政治屬性，自覺加強理論武裝，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

在服務國家中香港更好發展

今年是「十五五」規劃開局之年。王滬寧主席強調，要把服務和助力「十五五」規劃實施作為履職主線，聚焦經濟社會發展中的重大問題建言資政。這為香港委員圍繞中心、服務大局提供了清晰的工作座標。國家「十五五」時期的宏偉藍圖，為香港帶來了前所未有的重大機遇。香港背靠祖國、聯通世界，擁有「一國兩制」的獨特優勢，完全有能力也有責任在國家構建新發展格局、推動高品質發展、推進中國式現代化的進程中扮演更關鍵的角色。

作為商界代表，我特別關注香港如何更好融入國家發展大局，尤其是在鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，建設國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等方面，如何與「十五五」規劃對接，找到新的增長動力和發展空間。

聚焦金融科創打造完整鏈條

例如，在金融領域，香港可進一步深化與內地金融市場互聯互通，助力人民幣國際化，為國家高水準對外開放提供風險可控的試驗場；在科創領域，香港應善用其基礎科研實力和國際化學術網路，與粵港澳大灣區內地城市形成「前端研發+中試轉化+產業應用」的完整鏈條，服務國家科技自立自強。

人民政協是協商民主的重要管道和專門協商機構。我們將聚焦這些重大議題，深入調查研究，力求察形勢之變、識問題之要、謀管用之策，提出有價值、有分量的意見和建議，推動香港的獨特優勢轉化為國家發展的現實助力，同時也讓香港在服務國家中實現自身更好的發展，讓現代化建設成果更好地惠及香港同胞。

支持港府依法施政共創奇跡

當前，國家已踏上以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興的新征程。我們需要向香港社會各界、向國際社會，生動講好中國故事、新時代中國特色社會主義故事。作為政協委員和商會負責人，我將積極投身政協理論宣講、新聞宣傳、對外交往、聯繫界別群眾等工作。我們要善於用事實和資料，展現國家發展的韌性與活力，闡釋中央支持香港的政策與決心，增強香港同胞的國家認同感和民族自豪感。同時，要發揮商會平台作用，通過組織考察、舉辦論壇、商務對接等多種形式，協助特區政府做好宣傳政策、解疑釋惑、理順情緒、化解矛盾的工作，增進香港社會對國家大政方針的理解與支持，增進內地與香港工商界的互利合作，增進國際商界對香港未來、對中國發展的信心。

全國政協十四屆四次會議的勝利閉幕，吹響了奮進「十五五」的嘹亮號角。我將以本次會議精神為指引，牢記政協委員的職責使命，胸懷「國之大者」，心繫港之情懷，不斷提升履職能力和水準，團結帶領香港中國商會及廣大香港工商界朋友，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，全力維護香港繁榮穩定，為「十五五」開好局、起好步，廣泛凝心聚力，為不斷續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章，為推進強國建設、民族復興偉業，貢獻一名香港委員的智慧與力量。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



