議員來稿．文頴怡｜完善學生宿舍監管機制　打造安心留學香港品牌

接連有機構被揭發違規經營學生宿舍，經營者在微信、小紅書等內地社交平台，以「宿育管教一體化服務」作招徠，甚至公開出租地址供登記名校校網，其後被發現涉嫌多項違規，包括僭建、無牌經營及違規改劃土地用途。近年「留學香港」品牌推廣成效顯著，加上不少高才、優才攜同子女來港，非本地學生人數和住宿需求趨增，但今次事件反映香港對新來港未成年中學生住宿配套的監管機制，仍有不少完善空間。如何解決當中的住宿和托管需求，並建立有效規管框架，需要政府當局及早部署。



據傳媒報道，涉嫌未經批准經營學生宿舍的「曦庭學社」和「紫荊家苑」，均以新來港內地生為對象，兩者均沒有向民政事務總署申請「床位寓所牌照」，亦沒有向城規會申請改劃住宿用途。其中曦庭學社所處的獨立屋已被屋宇署證實至少有三處僭建，有記者現場調查時更形容，處所牆身懷疑使用臨時合金材料。這類宿舍不符合最基本的建築安全及消防要求，安全情況堪憂，對入住學生構成潛在威脅。

香港近年銳意建設成為「國際專上教育樞紐」，政府亦着手拓展基礎教育國際化，希望把「留學香港」品牌拓展至中小學，此舉亦有利吸引有子女的高端人才落戶香港。事實上，香港中學文憑考試獲全球逾千所高校認可，是不少海外和內地學生的升學首選。政府去年7月推出「城中學舍計劃」，鼓勵市場把商廈改裝為學生宿舍，並會於今年擴展至涵蓋新建的學生宿舍，有助應付不斷增加的學生住宿需求。然而，現行政策未見針對私營中學生宿舍的審批和監管標準、具體配套措施，相關部門之間的協調機制亦尚待明確。

要大幅增加宿位供應，政府可從「北部都會區」規劃入手，在計劃於今年上半年公布的「北都大學教育城概念發展綱要」中提出預留土地，帶頭發展結合住宿、生活配套和學習的綜合式青年宿舍，同時由教育局聯同屋宇署、消防處等部門，共同制訂中學生宿舍指引，讓業界有例可依。政府亦可研究設立專門的「學生住宿機構發牌制度」，避免再有機構利用灰色地帶，以「教育」之名行牟利之實。

香港要建設國際教育樞紐，吸引全球學子來港升學，必須提供與國際標準接軌的學習和生活環境。近日違規經營學生宿舍的情況，提醒社會需要注重宿舍配套及監管制度，才能讓家長放心、學生安心。北部都會區建設為發展是完善相關配套的黃金機會，期望政府及早就中學生宿舍訂立清晰守則，從源頭杜絕類似違規事件，擦亮香港國際教育樞紐的金字招牌。

