平機會｜打破定型觀念　構建性別平等社會

平機會｜林美秀

每年3月8日是國際婦女節，這不僅是全球肯定女性成就的重大日子，更提醒我們需要持續關注性別平等這項重要議題。國際婦女節當日，我也出席了慶祝節日的相關活動，見證社會各界人士聚首一堂，共同表揚及肯定女性對家庭、職場及社會的無私貢獻和價值，為女性權益一起發聲，可見各界對推動性別平等的支持。



巾幗力量漸崛起

性別多元見成效

回顧近年，在政府、平機會及各界的持續推動下，我們樂見女性的社會地位與參與度有所提升。以職場為例，香港交易所要求上市公司於2024年底前全面落實「無單一性別董事會」的規定，讓企業領導層的女性參與度持續上升。

時至今日，已有超過20%的上市公司女性董事的比例至少達到30%。與此同時，在律師和會計師等專業界別當中，女性專業人員的為數也很高。這些數字反映社會各界多年來推動平等機會的豐碩成果。

女性社會地位雖然有所提升，但在這些令人欣慰的數字背後，我們不能忽視許多女性仍面對挑戰。不少在職女性身兼「雙職」，她們既是職場員工，也是家庭照顧者，長期承受工作與家庭的雙重壓力，影響身心健康。

工作家庭兩頭燒

婦女健康響警號

根據工聯會婦女事務委員會上月底公布的「香港婦女精神健康和壓力」的研究調查發現，在308位需要照顧子女或長者的在職女性中，近七成雙職婦女因為壓力造成睡眠質素不佳，另有68.2%及57.5%雙職女性出現疲勞、精力不足，以及易怒、焦慮、情緒低落等情緒困擾。更值得關注的是，約五成雙職婦女表示因壓力與家人關係出現問題。這清楚顯示，壓力不僅損害個人健康，更可能破壞家庭和諧，形成惡性循環。

面對這群默默付出的雙職婦女，我們可以如何提供實質支援？平機會去年公布的「從人力資源管理人員和在職人士家人的角度理解家庭友善僱傭措施」研究指出，遙距工作或在家工作是在職人士家人認為最有效協助僱員履行家庭責任的家庭友善僱傭措施之一。工聯會的調查亦發現，分別有逾六成和五成雙職婦女認為，「彈性工作時間/工作地點」及設立有薪的「家庭照顧假」是最有效降低壓力的措施。這些研究的結果一致指出，推行家庭友善僱傭措施，是支援雙職婦女最直接及有效的方法。

建家庭友善工作間

直接支援雙職婦女

為此，平機會一直積極倡導企業及機構制定明確的家庭友善僱傭措施，包括提供靈活工作安排，如彈性工作時間、遙距工作、將假期分拆成不足半天的單位、設立更多類型的家事假等，讓員工更能靈活地平衡工作與家庭的責任。除政策層面，企業亦可進一步提供更多生活上的支援，例如子女託管服務、涵蓋僱員家人的醫療福利，以及壓力及情緒輔導服務等。這些措施不單能減輕雙職婦女的照顧壓力，更能提升員工的歸屬感與工作效率，幫助企業挽留人才，實現雙贏。

要真正減輕雙職婦女的負擔，我們亦需要從根本的觀念入手，打破「女性是家庭主要照顧者」的刻板印象，肯定女性在不同領域的能力。這份改變，必須從家庭、學校及企業三個層面同步推進。在家庭方面，我們必須確立一個基本觀念：家務與照顧從來不是母親或妻子的專屬義務。當伴侶或其他家庭成員共同分擔家務及照顧責任，雙職婦女才能從「打兩份工」的勞累中解脫，真正獲得喘息的空間。在學校層面，我們需要加強性別平等教育，從小打破「男主外女主內」的性別定型，讓下一代在更開放的觀念中成長。

推動文化改變

實現真正平等

在職場層面，除了實施家庭友善僱傭措施外，企業亦可在政策和計劃的設計、實施、監察和評估過程中，考慮性別觀點和需要，致力確保兩性可以同等享有亦受惠於社會的資源和機會。企業亦應就招聘、晉升、薪酬和工作安排，不論性別實施劃一的準則。只有家庭、學校、企業與社會逐步改變定型觀念，方能建立性別友善環境。

正如習近平主席在去年全球婦女峰會開幕式上強調：「婦女是人類文明的重要創造者、推動者、傳承者，推進婦女事業發展是國際社會的共同責任。」在未來的日子，平機會將繼續與各界攜手合作，推動真正的文化改變，合力打造一個享有更多平等機會的環境，讓每一位女性都能在職場安心發展、在家庭得到支持、在社會上盡展所長。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

